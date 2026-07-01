Pronóstico del Tiempo en España: calor, avisos y contrastes este 1 de julio de 2026

Si hoy te toca atravesar media España, prepárate para un espectáculo meteorológico variado. El pronóstico del tiempo pinta un país dividido: calor intenso y cielos despejados en el sur y centro, mientras que en el norte se presenta un ambiente más fresco, nubes e incluso algo de lluvia débil.

De acuerdo con la AEMET y los principales portales de previsión, julio comienza con temperaturas muy altas en la mitad sur, especialmente en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En contraste, el Cantábrico y parte del norte mantienen el termómetro mucho más contenido. Esta situación está respaldada por un anticiclón que estabiliza la atmósfera en gran parte de la península y Baleares.

Temperaturas y avisos: dónde aprieta más el calor

El protagonista indiscutible de hoy es el calor. Y no se trata de cualquier calor:

En el suroeste peninsular , el ambiente será tórrido , alcanzando máximas cercanas o superiores a los 40 °C . En Badajoz , se prevén hasta 42 °C , con cielos despejados durante todo el día. En el valle del Guadalquivir , tanto Sevilla como Córdoba rondarán los 40-41 °C , con mínimas que no bajan de los 24 °C.

, el ambiente será , alcanzando máximas cercanas o superiores a los . En la mitad sur y centro : Amplias áreas de Andalucía , Castilla-La Mancha , Comunidad de Madrid y sur de Castilla y León se situarán entre los 34 °C y 40 °C , bajo avisos por altas temperaturas. En Madrid , la jornada comienza con unos 23 °C que rápidamente suben hasta unos 37 °C a primera hora de la tarde, con cielos despejados y un ambiente muy seco.

: En el litoral mediterráneo , aunque sigue haciendo calor, es algo más moderado: En Valencia , se anticipan máximas de 33 °C y mínimas de 25 °C, con escasa probabilidad de precipitación (2 % durante el día, 4 % por la noche) y un viento moderado. La costa de Málaga se mantendrá alrededor de los 28 °C gracias a la brisa.

, aunque sigue haciendo calor, es algo más moderado: En Baleares , las temperaturas son notables pero dentro de lo razonable: En Mallorca , se prevé una máxima de unos 32 °C y una mínima de 22 °C.

, las temperaturas son notables pero dentro de lo razonable: En el norte peninsular : En el Cantábrico, las máximas rondan entre los 23-26 °C, con un ambiente más fresco y nublado. En Donostia-San Sebastián , hay un riesgo muy alto de precipitaciones durante la madrugada, con cielos muy nubosos a lo largo del día, alcanzando máximas alrededor de los 23 °C.

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La AEMET ha emitido avisos naranja por calor en Andalucía y Extremadura, donde se esperan máximas que llegan hasta los 40 °C. También hay avisos amarillos por calor en regiones como Castilla-La Mancha, Madrid, parte de Castilla y León y también en Cataluña. Por su parte, en las islas Canarias hoy se centrará la atención en el viento y un calor moderado: se prevé alisio moderado con rachas fuertes y temperaturas a la baja.

Y como si fuera poco, la previsión semanal de la AEMET confirma que esta semana (del 29 de junio al 5 de julio) será notablemente cálida en gran parte del país, con valores superiores a lo habitual, especialmente en las zonas oeste, centro y sur. Vamos, que parece que este verano no tiene intención alguna de olvidarse de nuestra geografía.

Cielos y fenómenos: anticiclón dominante y algunas tormentas dispersas

El anticiclón establece las normas: gran parte de España goza hoy de cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, hay matices importantes:

En la península y las islas Baleares: Ambiente estable aunque con algunas nubes altas y medias; además, es probable que se forme nubosidad evolutiva por la tarde en áreas interiores del centro y mitad este. Esta nubosidad podría generar chubascos o tormentas dispersas en sierras del sureste, sistema del Ibérico , los Pirineos e interior de Mallorca .

y las islas Baleares: En el Cantábrico : Se prevén cielos muy nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en sectores del País Vasco, Cantabria y Asturias.

: En las islas Canarias : Intervalos nubosos al norte mientras que el resto permanecerá poco nuboso; además habrá un descenso generalizado de temperaturas junto a un alisio moderado con rachas fuertes.

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El viento también juega su rol: componente norte para la mitad norte, levante moderado en el Estrecho, además del cierzo y tramontana que traerán rachas fuertes al valle del Ebroy al Ampurdán.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días (Madrid y contexto general)

La siguiente tabla resume cómo será el tiempo hoy en Madrid así como para los próximos tres días. Esta información sirve como referencia para entender mejor lo que ocurre en el centro peninsular basándose en predicciones proporcionadas por Tutiempo junto al escenario sinóptico general.

Día Situación general en España Madrid: cielo y fenómeno dominante Máx (°C) Mín (°C) Mié 1 julio 2026 Calor intenso en sur y centro; nubes en el norte Despejado, calor intenso 37 23 Jue 2 julio 2026 Continúa el calor, ligera bajada en algunas zonas Parcialmente nuboso, ambiente muy cálido 34 18 Vie 3 julio 2026 Tiempo estable; altas temperaturas predominantes Despejado, calor diurno 36 20 Sáb 4 julio 2026 Predominio solar; posibles tormentas vespertinas en interior este Nubes dispersas, calor persistente 38 22

Datos sobre Madrid basados en predicciones ofrecidas por Tutiempo junto a tendencias previstas por AEMET para esta semana (temperaturas superiores a lo habitual junto a escasas precipitaciones salvo tormentas ocasionales interiores).

Resumen operativo

Si te encuentras en el suroeste (como pueden ser Badajoz o Sevilla ), hoy es mejor buscar sombra junto a agua fresca: ¡el termómetro apunta hacia arriba hasta alcanzar los **40 °C o más!

(como pueden ser o ), hoy es mejor buscar sombra junto a agua fresca: ¡el termómetro apunta hacia arriba hasta alcanzar los **40 °C o más! En Madrid y gran parte del centro será un día típico veraniego; máximas rondando los 37 °C bajo un cielo despejado.

y gran parte del centro será un día típico veraniego; máximas rondando los bajo un cielo despejado. Para quienes estén cerca del Cantábrico es recomendable llevar paraguas ligero junto a una chaqueta fina: abundancia nublada acompañada por lluvias débiles pero con máximas mucho más contenidas.

es recomendable llevar paraguas ligero junto a una chaqueta fina: abundancia nublada acompañada por lluvias débiles pero con máximas mucho más contenidas. Finalmente,en las islas Canarias habrá menos calor comparado días anteriores; algunas nubes al norte junto al alisio fuerte.

Y lo crucial aquí es que este inicio del mes confirma una tendencia clara —un verano que será sin duda más cálido de lo habitual para buena parte del territorio nacional— así que prepárense porque este calor intenso no será solo una anécdota pasajera.