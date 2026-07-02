Pronóstico del Tiempo en España, este jueves 2 de julio de 2026

Hoy España se levanta con aires veraniegos: el calor se ha establecido, los cielos lucen mayormente despejados y solo se prevén algunos chubascos y tormentas aisladas que intentarán romper la monotonía vespertina en algunas zonas del interior.

La Aemet ha declarado un panorama de anticiclón predominante sobre la península y Baleares, lo que garantiza tiempo estable, mucha luz solar y algunas nubes altas como meros adornos. En el norte y noreste, sin embargo, la situación es diferente: hay más nubosidad y existe la posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el Cantábrico.

El telón de fondo no presenta cambios significativos: el trimestre que abarca desde mayo hasta julio se muestra más cálido de lo habitual en todo el país, con énfasis en las regiones mediterráneas y cantábricas. Así que sí, el verano del 2026 parece haber llegado para quedarse.

Temperaturas: calor intenso en el sur, calor seco en el centro

Las temperaturas máximas vuelven a escalar a valores elevados, con el calor más fuerte concentrado en el interior y la mitad sur peninsular.

Aquí algunos datos relevantes para hoy:

En Madrid , siguiendo la tendencia de los días anteriores y con máximas recientes que superan los 35 ºC, se espera alcanzar alrededor de 36 ºC durante las horas centrales del día, con una noche aún cálida por delante.

, siguiendo la tendencia de los días anteriores y con máximas recientes que superan los 35 ºC, se espera alcanzar alrededor de durante las horas centrales del día, con una noche aún cálida por delante. En Sevilla , se anticipan unos calurosos 41 ºC de máxima y 25 ºC de mínima, bajo un cielo poco nuboso y sin lluvias a la vista.

, se anticipan unos calurosos y 25 ºC de mínima, bajo un cielo poco nuboso y sin lluvias a la vista. En la provincia de Albacete , se prevé una jornada estable, con cielo poco nuboso y temperaturas máximas alrededor de 34-35 ºC en los principales municipios.

, se prevé una jornada estable, con cielo poco nuboso y temperaturas máximas alrededor de en los principales municipios. En Cuenca, las previsiones indican unos 33 ºC como máxima y 13 ºC como mínima; un ambiente cálido pero algo más templado que en el valle del Guadalquivir.

En términos generales:

Interior sur (Guadalquivir, Guadiana, Tajo): calor extremo, muchas estaciones superando los 38-40 ºC.

Centro peninsular: máximas entre 34 y 37 ºC; pleno calor veraniego sin llegar a una ola de calor oficial en la mayoría de las áreas.

Norte y litoral cantábrico: clima más moderado, con máximas por debajo de los 30 ºC y un poco más de nubosidad.

Cielos y fenómenos destacados

La atmósfera hoy en España podría describirse así:

Predominio del cielo despejado o con nubes altas en: Mitad sur peninsular Zona centro Gran parte del oeste

o con nubes altas en: Nubosidad más densa y ambiente algo grisáceo en: Litoral cantábrico Norte de Galicia

Nubes de evolución por la tarde en: Sierras del sureste Sistema Ibérico Pirineos Interior de Mallorca



Es posible que aparezcan algunos chubascos o tormentas dispersas en áreas montañosas del interior; no obstante, serán muy localizados y breves. En la mayor parte del país, el paraguas puede seguir guardado un día más.

El viento soplará generalmente:

De forma floja a moderada desde el este y sureste en la zona sureste peninsular.

Con componente suroeste en el valle del Guadalquivir y algunas áreas del sur.

Contexto climático: un verano más cálido de lo habitual

Tanto la predicción estacional de la Aemet como diversos análisis independientes coinciden: este verano del 2026 promete ser más cálido que lo habitual en toda España, siendo especialmente probable observar anomalías térmicas elevadas en las áreas mediterráneas, cantábricas e interiores peninsulares.

Probabilidad de un trimestre más cálido que lo normal: Vertiente mediterránea y Baleares : 60 % Interior peninsular y vertiente cantábrica: 50 % Canarias : 40 %



Esto no implica necesariamente récords históricos; sin embargo, sí sugiere más días como hoy: calor sostenido, noches complicadas para algunos sectores costeros y una mayor cantidad de jornadas despejadas frente a días lluviosos.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días (tendencia general en España)

Esta tabla es orientativa basada en las previsiones nacionales ofrecidas por Aemet para finales de junio e inicios de julio: ambiente más cálido de lo normal con escasas precipitaciones. Para detalles locales es recomendable consultar cada provincia.

Día Temperatura (tendencia) Cielo dominante Fenómenos probables Jueves 2 julio Máximas altas, calor Mayoría despejado, nubes altas Chubascos aislados en sierras del interior Viernes 3 julio Similar o algo más cálido Despejado en centro y sur Tormentas vespertinas muy puntuales en noroeste Sábado 4 julio Calor típico veraniego Sol generalizado Escasas precipitaciones, solo en norte montañoso Domingo 5 julio Temperaturas altas Ambiente estable, pocas nubes Tiempo seco predominante en gran parte de la península y Baleares

Resumen práctico para hoy

Si te encuentras en Madrid : calor seco aproximándose a los 36 ºC , mucho sol; ideal para buscar sombra o agua fresca.

: calor seco aproximándose a los , mucho sol; ideal para buscar sombra o agua fresca. Si estás en Sevilla : calor extremo alcanzando hasta los 41 ºC , mejor evitar las horas más calurosas del día.

: calor extremo alcanzando hasta los , mejor evitar las horas más calurosas del día. En el norte ( Asturias , Cantabria , País Vasco ): ambiente más templado, algo nublado con posibilidad de alguna llovizna localizada.

, , ): ambiente más templado, algo nublado con posibilidad de alguna llovizna localizada. En el interior de Castilla-La Mancha y Castilla y León: día estable bajo un sol radiante; podrías experimentar alguna tormenta por la tarde especialmente en zonas serranas.

Así que hoy será un día típico estival por estas tierras. El ventilador será tu mejor aliado mientras que el paraguas puede seguir guardado. Las tormentas, salvo sorpresas mayúsculas, serán más un espectáculo visual que un inconveniente real.