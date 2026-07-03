El Pronóstico del Tiempo en España para este viernes 3 de julio de 2026 se presenta con altas temperaturas, sol radiante y escasas posibilidades de lluvia, un clásico del verano que no sorprende, pero que resulta agobiante. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 y 36 ºC en amplias áreas del territorio nacional, con un ambiente muy seco y un cielo despejado o soleado durante la mayor parte del día.

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos por temperaturas que pueden alcanzar los 36 ºC en la zona de Madrid**, señalando un nivel de peligro bajo, aunque suficiente como para aconsejar cautela durante las horas más calurosas.

Temperaturas: el calor se establece

En España , las máximas se situarán hoy alrededor de 36 ºC , mientras que las mínimas estarán cerca de 20 ºC , lo que genera una notable amplitud térmica.

, las máximas se situarán hoy alrededor de , mientras que las mínimas estarán cerca de , lo que genera una notable amplitud térmica. En Madrid , el termómetro podría llegar hasta los 36 ºC , según los informes oficiales de AEMET para la zona metropolitana y el Henares.

, el termómetro podría llegar hasta los , según los informes oficiales de para la zona metropolitana y el Henares. La mañana comenzará con unos agradables 20 ºC, ascendiendo a 29 ºC alrededor del mediodía y alcanzando entre 34 y 36 ºC por la tarde en áreas interiores.

La mezcla de calor intenso y una humedad muy baja (inferior al 15 % en las horas centrales) generará esa sensación característica de horno seco tan típica del interior peninsular durante el verano.

Tabla orientativa por franjas del día (datos medios en zonas interiores)

Franja Temp. aproximada Cielo dominante Humedad Viento Madrugada (00–06 h) 20–22 ºC despejado 28–31 % 22–27 km/h Mañana (06–12 h) 21–29 ºC soleado 11–26 % 22–25 km/h Tarde (12–18 h) 34–36 ºC soleado 9–12 % 18–22 km/h Noche (18–24 h) 30 ºC soleado / poco nuboso 22 % hasta 30 km/h

Cielos y lluvia: el paraguas, hoy, descansando

Según los últimos datos, el día será claramente estable en la mayor parte de España:

Predominarán cielos despejados y soleados desde la madrugada hasta la tarde.

La probabilidad de lluvia se mantiene entre el 0 % y el 1 % , lo que significa que no se esperan precipitaciones significativas.

se mantiene entre el , lo que significa que no se esperan precipitaciones significativas. La nubosidad será escasa, cercana al 0 % durante casi toda la jornada.

Quien busque tormentas hoy deberá armarse de paciencia. La inestabilidad importante está reservada para otros días, cuando se prevé que el aire frío en altura favorezca la formación de nubes convectivas en amplias zonas de la Península, lo que podría dar lugar a aguaceros y tormentas localmente intensas entre viernes y domingo. Aunque esta situación ya se dibuja en los modelos meteorológicos, aún existe cierto margen de incertidumbre respecto a su evolución.

Viento y sensación térmica: que no te engañe la brisa

El viento hoy en España alcanzará velocidades entre los 18 y 30 km/h, una intensidad moderada que puede ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque no evitará esa sensación bochornosa en las áreas urbanas.

Durante la madrugada y mañana, el viento rondará los 22–27 km/h .

. Por la tarde, disminuirá ligeramente hasta los 18 km/h .

. Al caer la noche, volverá a intensificarse hasta unos 30 km/h.

La sensación térmica estará alineada con la temperatura real gracias a la baja humedad y al cielo despejado. El índice de radiación UV alcanzará niveles altos, con picos entre 8 a 10 durante las horas más cálidas del día. Esto obliga a tener cuidado con la protección solar.

Zonas a vigilar: calor en el centro, cambios a medio plazo

En torno a Madrid y otras áreas del centro peninsular, toda la atención se centra en el intenso calor. Se han emitido avisos por máximas que podrían llegar a los 36 ºC , aunque con un nivel bajo de peligro.

y otras áreas del centro peninsular, toda la atención se centra en el intenso calor. Se han emitido avisos por máximas que podrían llegar a los , aunque con un nivel bajo de peligro. En general, las altas presiones seguirán dominando sobre la Península , aunque hay que estar atentos a posibles entradas de aire más frío en altura que podrían incrementar la inestabilidad hacia el fin de semana. Esto podría traducirse en nubes convectivas, chubascos e incluso tormentas en diversas provincias.

, aunque hay que estar atentos a posibles entradas de aire más frío en altura que podrían incrementar la inestabilidad hacia el fin de semana. Esto podría traducirse en nubes convectivas, chubascos e incluso tormentas en diversas provincias. En las islas canarias, se anticipa un ambiente más revuelto conforme avance el episodio, con nuevas lluvias e incluso aguaceros localmente intensos acompañados por tormenta en las islas más montañosas. Se estima que podrían acumularse más de 200 l/m².

Claves prácticas para hoy

Evita realizar actividades al aire libre entre las 12 y las 18 h , especialmente si te encuentras en zonas interiores o cerca de Madrid , donde se alcanzarán temperaturas cercanas a los 36 ºC .

, especialmente si te encuentras en zonas interiores o cerca de , donde se alcanzarán temperaturas cercanas a los . No olvides aplicar protección solar: el índice UV ascenderá hasta valores entre 8–10 .

. Mantente bien hidratado y busca sombra; ese ambiente seco junto al viento moderado pueden favorecer una deshidratación casi sin darte cuenta.

Si estás cerca del mar, podrás disfrutar de temperaturas algo más suaves; sin embargo, ten presente que el sol será igualmente intenso.

En definitiva: hoy predominará el calor constante y un cielo despejado sobre buena parte de España, mientras que el fin de semana promete un panorama más inestable, con posibles tormentas dispersas. Por ahora, es mejor dejar el abanico guardado; pero no olvides llevar contigo una botella de agua.