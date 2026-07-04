Pronóstico del Tiempo en España: calor, sol y alguna tormenta sorpresa este sábado 4 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para este sábado se caracteriza por el calor y un ambiente totalmente veraniego. Las temperaturas máximas, según la información proporcionada por AEMET, oscilan entre los 26 ºC y los 40 ºC, dependiendo de la región.

Este clima se alinea con la tendencia que ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología para finales de junio y principios de julio: temperaturas superiores a lo habitual para esta época del año y escasas precipitaciones, predominando un ambiente típicamente estival en buena parte del país.

En resumen:

Calor intenso , especialmente en el centro y sur peninsular.

, especialmente en el centro y sur peninsular. Cielos mayoritariamente despejados , aunque habrá intervalos de nubes de evolución en el interior.

, aunque habrá intervalos de nubes de evolución en el interior. Tormentas posibles por la tarde en áreas del centro y este peninsular.

Sensación plena de verano, acorde con las previsiones estacionales: más calor del habitual en casi toda España.

El foco del calor: así estará hoy Madrid

La capital se convierte en protagonista indiscutible del día. El pronóstico del tiempo en Madrid indica que la máxima alcanzará los 39 ºC, con un ambiente muy caluroso, típico de una ola de calor veraniega.

Lo más destacado en Madrid:

Temperatura máxima rondando los 39 ºC .

. Noche cálida, con mínimas que no descenderán mucho, lo que intensificará la sensación de bochorno.

Cielos generalmente despejados; cualquier tormenta que surja será puntual y relacionada con el calentamiento diurno.

Riesgo elevado de calor: se recomienda limitar actividades al aire libre durante las horas centrales del día.

Consejos básicos:

Beber agua regularmente, incluso si no se siente sed.

Evitar ejercicios físicos intensos entre las 13:00 y las 18:00.

Buscar sombra o refugios frescos y prestar especial atención a personas mayores y menores.

Otras zonas del país: calor extendido

Aunque todos los ojos están puestos en Madrid, el calor también afecta a otras regiones. Según datos recientes por capitales, las máximas varían entre los 26 ºC en áreas más templadas hasta cerca de los 40 ºC en el sur peninsular.

Por áreas:

Centro peninsular (incluyendo provincias como Cuenca ): Máximas alrededor de 35 ºC y noches que superan los 17–20 ºC. Cielos despejados casi todo el día; no se prevén precipitaciones significativas. Viento suave procedente del oeste o noroeste, sin fenómenos adversos destacados.

(incluyendo provincias como ): Norte peninsular : Ambiente más fresco, con máximas cercanas a los 26–30 ºC , aunque aún por encima de los valores medios para estas fechas. Posibilidad de nubes de evolución y alguna tormenta aislada en zonas interiores, vinculada al calentamiento diurno.

: Vertiente mediterránea y Baleares : Temperaturas elevadas, con máximas dentro del rango cálido previsto para este inicio estival. Cielos poco nubosos, salvo algunas nubes de evolución en el interior de la mitad este, donde no se descartan tormentas vespertinas. Ambiente muy soleado en zonas costeras, con riesgo elevado de radiación UV; usar protección solar es más que recomendable.

y : Sur peninsular : Máximas cercanas o superiores a los 38–40 ºC , colocando esta región entre las más cálidas del país. Tiempo estable, seco y muy caluroso, predominando el sol y con escasa probabilidad de lluvia.

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Contexto climatológico: un verano más cálido

La jornada actual no es un fenómeno aislado. La AEMET ya había informado que el trimestre comprendido entre mayo y julio de 2026 sería más cálido de lo habitual en prácticamente toda España, afectando especialmente al norte y a las áreas mediterráneas.

Algunos puntos clave:

Alta probabilidad de que la temperatura media se sitúe en el tercil superior a nivel nacional.

a nivel nacional. Más calor del habitual en el norte peninsular, la vertiente mediterránea y Baleares .

. Lluvias sin una tendencia clara, con episodios convectivos puntuales (esas tormentas vespertinas que aparecen “de la nada” tras días calurosos).

Respecto a la semana que abarca estos primeros días de julio, AEMET señala:

Persistencia de temperaturas superiores a la media.

Posibles tormentas en zonas del centro, este y sur peninsular; tampoco se descartan en Baleares.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España

La siguiente tabla resume la tendencia general para todo el territorio español durante los próximos cuatro días, tomando como referencia las proyecciones descritas por AEMET para el periodo comprendido entre el 29 de junio y el 5 de julio así como para la semana posterior.

Día Temperatura máxima típica (rango nacional) Estado del cielo general Fenómenos destacados Sábado 4 de julio 26–40 ºC Mayormente despejado Tormentas aisladas en interior centro–este Domingo 5 de julio 27–39 ºC Poco nuboso, algo de evolución Posibles tormentas vespertinas centro y este Lunes 6 de julio 27–38 ºC Intervalos soleados y nublados Tormentas localizadas en interior oriental Martes 7 de julio 26–37 ºC Ambiente veraniego estable Riesgo de tormentas puntuales sobre todo este y sur peninsular

Las cifras reflejan el rango aproximado esperado por capitales y zonas. Todo ello es coherente con las expectativas sobre temperaturas superiores a lo normal junto al predominio del tiempo estable y seco en gran parte del país.