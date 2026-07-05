Pronóstico del Tiempo en España: calor de pleno verano este domingo 5 de julio de 2026

Si había alguna duda sobre la llegada del verano a España, este domingo la despeja: calor sofocante, abundante sol y cielos despejados en casi todo el territorio, aunque en el norte algunas nubes aparecen más como compañía que con la intención de dejar lluvia.

La AEMET y los principales servicios meteorológicos advierten sobre un episodio de temperaturas excepcionalmente altas y persistentes que comenzará hoy y se extenderá durante gran parte de la semana, con valores que superarán lo habitual para esta época. Un panorama típico de ola de calor, aunque la Agencia se muestra cauta respecto a su duración y alcance.

Palabras clave de enfoque: España, pronóstico del tiempo, calor, altas temperaturas, AEMET.

Panorama general: calor muy intenso y escasas lluvias

El patrón para hoy en España es claro:

Dominio del tiempo estable en la mayor parte de la Península y Baleares.

Cielos poco nubosos o despejados, con alguna nube alta sin relevancia.

Nubosidad más densa en el Cantábrico, donde no se descarta alguna precipitación débil en el sector oriental.

Temperaturas muy elevadas , con máximas que oscilan entre 36 y 40 ºC en muchas áreas.

, con máximas que oscilan entre 36 y 40 ºC en muchas áreas. Riesgo de calor extremo y posibilidad de que se declare oficialmente una ola de calor entre hoy domingo y el martes.

Alto riesgo de incendios forestales debido a una masa de aire muy seca y cálida.

En resumen: jornada ideal para el abanico, el agua fresca y buscar sombra.

Foco en Madrid: calor intenso y sol sin tregua

El pronóstico para Madrid este domingo indica un día caluroso propio del verano:

Máxima prevista: 38 ºC .

. Mínima: alrededor de 24 ºC , lo que generará una sensación de noche cálida.

, lo que generará una sensación de noche cálida. Cielo despejado, con apenas un 11 % de nubosidad estimada.

Baja probabilidad de precipitación, cerca del 20 %, sin indicios de lluvia significativa.

Viento moderado, entre 10–17 km/h, que aportará algo de alivio al ambiente.

Índice de radiación UV muy alto (nivel 9): es esencial usar protección solar si se sale durante las horas centrales.

No hay tormentas salvadoras a la vista: hoy, en Madrid, el sol y el calor son los protagonistas indiscutibles.

Algunas referencias regionales: calor extendido por España

Aunque la atención está centrada en el conjunto del país, los datos revelan un calor generalizado:

En el cuadrante suroccidental (por ejemplo, alrededor de Sevilla ) se anticipan máximas cercanas a 39–42 ºC estos días, con cielos completamente despejados.

) se anticipan máximas cercanas a 39–42 ºC estos días, con cielos completamente despejados. En el valle del Ebro y zonas del noreste, las máximas podrían rondar entre 38 y 40 ºC.

En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se prevén temperaturas entre 40–42 ºC en el pico del episodio.

En La Rioja, AEMET espera hoy un cielo poco nuboso o despejado con máximas alrededor de 38 ºC en ciudades como Logroño, acompañado por un viento suave del noroeste.

Todo esto coincide con la previsión semanal de AEMET: ambiente más cálido de lo habitual y precipitaciones escasas, característico del pleno verano.

Viento y estado del cielo: detalles a tener en cuenta

Hoy en España se combinan altas temperaturas con cierta variabilidad en el viento:

Viento generalmente flojo o moderado.

Predominancia del sudeste en la mitad sur peninsular.

Viento del nordeste en el noroeste.

Intervalos de viento fuerte en las costas gallegas y cierzo moderado en el valle del Ebro.

Presencia de tramontana con rachas intensas en el Ampurdán.

El estado del cielo será mayormente limpio, salvo excepciones en el Cantábrico oriental; esto favorecerá una fuerte insolación junto a un aumento notable de las temperaturas.

Consejos rápidos para enfrentar el día

Evitar exponerse al sol durante las horas centrales.

Mantenerse bien hidratado.

Reducir actividades físicas intensas al aire libre.

Prestar atención a personas vulnerables al calor (mayores, niños, enfermos crónicos).

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días en Madrid

Datos basados en la predicción a 14 días proporcionada por eltiempo.es para Madrid, ajustados al período inmediato.

Día Ciudad Tiempo dominante Máx (ºC) Mín (ºC) Domingo 5 Madrid, España Cielo despejado, calor intenso 38 24 Lunes 6 Madrid, España Tiempo estable, muy caluroso 39 24 Martes 7 Madrid, España Cielos poco nubosos, calor fuerte 39 25 Miércoles 8 Madrid, España Cielos despejados, calor persistente 39 24

Durante estos cuatro días se repite el patrón: máximas casi idénticas, alrededor de los 38–39 ºC, mínimas elevadas y ausencia notable de lluvias. Este episodio cálido se extenderá al menos hasta mediados de semana, aunque podría haber un ligero descenso térmico más adelante sin perder valores altos.

Tendencia para la semana en España

Al mirar más allá del día presente, los informes tanto de AEMET como otros servicios coinciden:

Persistencia de temperaturas superiores a lo normal durante la primera mitad del mes julio.

Posible declaración oficial de una ola de calor dentro de pocos días.

Tormentas puntuales pueden presentarse sobre todo dentro del interior peninsular, especialmente centro y este; sin embargo no parece haber cambios hacia un patrón lluvioso claro.

El verano del año 2026 tiene alta probabilidad de situarse entre los niveles superiores respecto a temperatura media por gran parte del territorio español.

Así que para este domingo y los días venideros en España, lo que nos espera es sencillo pero contundente: mucho calor, mucho sol y escasas lluvias. Si buscas frescor hoy, será mejor que te acerques a tu nevera.