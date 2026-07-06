El ‘horno ibérico’: España se convierte en una placa de inducción

Aunque su nombre suene a plato típico de verano, el ‘horno ibérico’ es un fenómeno meteorológico que poco tiene de festín. Los expertos en climatología utilizan este término para referirse a un episodio de calor extremo y persistente que afecta a gran parte de la Península. Este fenómeno se produce al combinar tres factores específicos:

Una fuerte dorsal anticiclónica situada sobre la Península, que impide la entrada de aire más fresco.

situada sobre la Península, que impide la entrada de aire más fresco. Cielos despejados durante muchas horas, lo que incrementa la radiación solar que recibe el suelo.

durante muchas horas, lo que incrementa la radiación solar que recibe el suelo. Un viento casi inexistente, lo que provoca que el aire caliente se quede “atrapado” y se recaliente repetidamente en la misma zona.

Bajo estas condiciones, la superficie terrestre actúa como una resistencia eléctrica: absorbe energía durante todo el día y la irradia hacia las capas bajas de la atmósfera, que se calientan como si estuviéramos dentro de un horno convencional. De ahí proviene el nombre, ya que describe una atmósfera auto‑alimentada, donde el calor no solo proviene del norte de África o del Mediterráneo, sino que también se “cocina” localmente.

Los efectos son palpables tanto durante el día como por la noche. Las temperaturas máximas en el interior y sur peninsular pueden superar los 40–42 ºC en amplias áreas, mientras que las mínimas permanecen por encima de 25 ºC en muchas partes del Mediterráneo y del interior sur, haciendo posible las llamadas noches tropicales (mínimas > 20 ºC) e incluso noches tórridas (mínimas ≥ 25 ºC). Si esta situación persiste más de tres días y afecta a gran parte del país, la AEMET puede clasificarlo oficialmente como ola de calor.

Las zonas más afectadas: del Cantábrico al valle del Ebro

Aunque el imaginario colectivo suele asociar el calor extremo con el valle del Guadalquivir, el ‘horno ibérico’ reparte su efecto de manera bastante equitativa.

Los pronósticos meteorológicos indican:

Cantábrico oriental : se anticipan nuevos aumentos térmicos con máximas superiores a 30 ºC , y no se descarta sobrepasar los 35 ºC en ciudades como Bilbao.

: se anticipan nuevos aumentos térmicos con máximas superiores a , y no se descarta sobrepasar los en ciudades como Bilbao. Valle del Ebro : Zaragoza y otras localidades aragonesas podrían alcanzar o superar los 37–40 ºC , con condiciones muy secas que elevan el riesgo de incendios.

: Zaragoza y otras localidades aragonesas podrían alcanzar o superar los , con condiciones muy secas que elevan el riesgo de incendios. Meseta norte : Castilla y León, tradicional refugio ante las altas temperaturas, también entra en el mapa del calor, con ciudades del interior peninsular rondando los 36–38 ºC en los días más cálidos.

: Castilla y León, tradicional refugio ante las altas temperaturas, también entra en el mapa del calor, con ciudades del interior peninsular rondando los en los días más cálidos. Tercio este peninsular: gran parte del litoral mediterráneo y zonas interiores de Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia suman grados y experimentan noches cálidas, especialmente en áreas urbanas.

El cuadrante suroeste y los grandes valles fluviales (Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro) siguen siendo epicentros del fenómeno, con máximas previstas por encima de los 40 ºC, e incluso valores cercanos a los 44 ºC en algunas zonas del interior andaluz y extremeño. Sin embargo, lo característico del ‘horno ibérico’ es que escasamente hay territorios a salvo: incluso en Galicia o la cornisa cantábrica, donde la brisa marina suaviza un poco las temperaturas, los termómetros pueden marcar 30 ºC o más.

Cómo han cambiado las temperaturas en España en el último siglo

El ‘horno ibérico’ representa algo más que una curiosidad; es una manifestación clara de una tendencia generalizada: España se está calentando a un ritmo superior al promedio global.

Las estadísticas climáticas de las últimas décadas revelan un patrón evidente:

Desde 1961, la temperatura media anual en España ha aumentado alrededor de 1,7–1,8 ºC , frente al incremento aproximado de 1,2 ºC a nivel mundial.

ha aumentado alrededor de , frente al incremento aproximado de 1,2 ºC a nivel mundial. Los doce años más cálidos registrados corresponden al siglo XXI.

registrados corresponden al siglo XXI. Entre 2000 y 2025, las anomalías térmicas veraniegas han aumentado drásticamente; desde 2022 se ha marcado un nuevo récord como el año más caluroso registrado hasta ahora, seguido muy cerca por 2023.

En la última década, los récords de días cálidos han sido 32 veces más comunes que los correspondientes a días fríos: 221 récords térmicos frente a solo 7 días fríos.

En resumen: esta “nueva normalidad” española implica veranos donde el calor extremo llega antes, dura más tiempo y se repite con frecuencia. Las aguas alrededor de la Península también han experimentado un aumento; durante los últimos años se han registrado temperaturas medias del mar superiores a los 20 ºC, desde que comenzó esta serie histórica en 1940. Este mar más cálido actúa como combustible adicional para noches bochornosas y episodios con alta humedad.

Estos cambios tienen consecuencias concretas. Junio de 2025 fue catalogado como el mes más caluroso jamás registrado en España, con una anomalía térmica de 3,6 ºC respecto a lo habitual. Asimismo, junio de 2026 fue clasificado como “extremadamente cálido”, provocando más de 900 muertes atribuibles al exceso térmico según estimaciones del sistema MoMo. La mortalidad por calor alcanzó cifras récord también en mayo de 2026 para ese mes específico.

Curiosidades científicas del ‘horno ibérico’

Este fenómeno presenta detalles curiosos que ayudan a entender por qué España genera tanto calor propio:

La combinación entre un suelo seco y una intensa insolación potencia el recalentamiento: cuando hay menos humedad disponible para evaporarse, mayor cantidad de energía se destina a elevar la temperatura del aire.

y una intensa insolación potencia el recalentamiento: cuando hay menos humedad disponible para evaporarse, mayor cantidad de energía se destina a elevar la temperatura del aire. Las grandes urbes funcionan como auténticos micro‑hornos dentro del horno general: asfalto oscuro, escasez de vegetación y calor acumulado por edificios crean una isla urbana de calor , elevando las temperaturas entre 3–5 ºC adicionales respecto a zonas rurales cercanas.

dentro del horno general: asfalto oscuro, escasez de vegetación y calor acumulado por edificios crean una , elevando las temperaturas entre 3–5 ºC adicionales respecto a zonas rurales cercanas. La AEMET prefiere utilizar el término “horno ibérico” , evitando “domo de calor”, expresión popularizada en otros lugares pero menos precisa desde un enfoque técnico para describir la configuración atmosférica específica sobre nuestra Península.

, evitando “domo de calor”, expresión popularizada en otros lugares pero menos precisa desde un enfoque técnico para describir la configuración atmosférica específica sobre nuestra Península. España ha emergido como un verdadero laboratorio sobre el calentamiento mediterráneo: la tendencia detectada (+0.5 ºC por década) sugiere que los veranos futuros podrían parecerse más a ciertos episodios extremos actuales que a aquellos “normales” del pasado.

Y aquí va una curiosidad casi poética: durante estos episodios calurosos, los mapas meteorológicos muestran cómo la Península resplandece en tonos rojos y morados. Visualmente hablando, España parece estar realmente al rojo vivo; algo que técnicos describen con menos dramatismo pero que cualquiera que haya intentado dormir con 27 ºC en su dormitorio puede comprender perfectamente.

Para una explicación completa junto con ejemplos concretos sobre este episodio extremo de calor, resulta útil consultar informes recientes acerca del fenómeno horno ibérico que mantiene a España al rojo vivo. Estos documentos ayudan a seguir su evolución e impacto en tiempo real.