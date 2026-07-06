Pronóstico del Tiempo en España: lunes 6 de julio de 2026

Hoy, al hablar del tiempo en España, el mensaje es nítido: calor, sol radiante y alguna que otra tormenta traviesa por la tarde en el interior. La atmósfera se prepara para un lunes muy veraniego, donde los termómetros marcan cifras que, en algunos lugares, superan lo habitual para principios de julio.

Los mapas de previsión nacional indican que la mayor parte de la península amanece bajo la influencia de un anticiclón, presentando cielos despejados o con pocas nubes. Solo algunas nubes de evolución aparecerán después del mediodía en zonas montañosas del interior. Las islas también disfrutan de un clima estable, característico del verano, con su habitual régimen de vientos y nubosidad costera.

Temperaturas: el interior se calienta, las costas resisten

La característica más destacada de este lunes es el calor intenso en el interior peninsular, donde las máximas superan notablemente la media para esta época del año.

En el interior de España , especialmente en la Meseta y los valles del Guadalquivir y Tajo , las temperaturas superan sin dificultad los 34–36 ºC.

, especialmente en la Meseta y los valles del y , las temperaturas superan sin dificultad los 34–36 ºC. En el valle del Guadalquivir , algunos puntos podrían alcanzar los 38–39 ºC, creando una sensación de calor propio del pleno verano.

, algunos puntos podrían alcanzar los 38–39 ºC, creando una sensación de calor propio del pleno verano. En las costas mediterráneas y atlánticas, las máximas se sitúan entre los 27 y 31 ºC, con una sensación más agradable gracias a la brisa marina.

Las mínimas se mantienen elevadas en muchas capitales del interior; varias ciudades experimentan noches tropicales por encima de los 20 ºC.

En Madrid, los valores típicos para julio rondan entre los 33 y 35 ºC, mientras que las mínimas se sitúan cerca de los 20 ºC. Hoy, los modelos meteorológicos apuntan a una máxima alrededor de 36 ºC, dentro del patrón caluroso que ya se ha venido observando en días recientes. Durante el día se espera un ambiente seco y cálido, con cielo poco nuboso y solo algún desarrollo nuboso por la tarde.

Cielo y fenómenos destacados: sol, calima ligera y alguna tormenta

El panorama meteorológico para este lunes puede resumirse en tres puntos clave:

Dominio anticiclónico :

Cielos mayormente despejados o poco nubosos en gran parte de la península y Baleares, aunque puede haber nubosidad baja por la mañana en algunas zonas costeras y bancos de nubes en el Cantábrico.

: Cielos mayormente despejados o poco nubosos en gran parte de la península y Baleares, aunque puede haber nubosidad baja por la mañana en algunas zonas costeras y bancos de nubes en el Cantábrico. Nubes de evolución y tormentas vespertinas :

Por la tarde, se desarrollarán nubes de evolución sobre áreas montañosas como el Sistema Ibérico, Pirineos y cordilleras del sureste, donde pueden producirse chubascos y tormentas localmente moderadas; estas son más probables en zonas elevadas. No será un día marcado por una gran actividad tormentosa, pero sí habrá fenómenos muy localizados típicos del mes de julio.

: Por la tarde, se desarrollarán nubes de evolución sobre áreas montañosas como el Sistema Ibérico, Pirineos y cordilleras del sureste, donde pueden producirse chubascos y tormentas localmente moderadas; estas son más probables en zonas elevadas. No será un día marcado por una gran actividad tormentosa, pero sí habrá fenómenos muy localizados típicos del mes de julio. Viento:

Predominarán vientos suaves, con brisas a lo largo de las costas mediterráneas y atlánticas. En el valle del Ebro y algunas áreas del Estrecho, el viento podría soplar moderado durante las horas centrales del día. En el interior será débil y variable, sin grandes sobresaltos.

El aire cálido presente en niveles medios y altos explica las altas temperaturas observadas en amplias zonas; esto coincide con lo señalado por Aemet durante episodios recientes donde las máximas se situaron entre 5 y 10 ºC por encima de lo habitual.

Riesgos meteorológicos: calor y radiación

Más allá del pronóstico sobre tormentas, hay que prestar especial atención al riesgo asociado al calor y a la radiación solar:

En numerosas áreas del interior peninsular, los índices de radiación UV alcanzan niveles altos o muy altos durante las horas centrales del día; es recomendable usar protección solar elevada y evitar exposiciones prolongadas al sol.

La acumulación de calor junto a noches tropicales puede aumentar la sensación de fatiga entre personas vulnerables.

No estamos ante una ola de calor oficialmente declarada; sin embargo, sí se trata de un episodio cálido que se ajusta a los patrones veraniegos recientes con temperaturas que ocasionalmente superan la media climática estacional.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (tendencia nacional)

A continuación presentamos una tabla con la tendencia general para toda España durante los próximos cuatro días. Los valores son representativos principalmente del interior peninsular; habrá matices algo más suaves en las costas y extremos más marcados en valles como el del Guadalquivir:

Día Temperatura máxima (ºC) Temperatura mínima (ºC) Estado del cielo Fenómenos probables Lunes 6 34–38 19–22 Mayormente despejado Tormentas aisladas en montaña Martes 7 33–37 18–21 Poco nuboso; algo de nubosidad alta Chubascos por la tarde en interior Miércoles 8 32–36 18–21 Intervalos entre nubes y claros Tormentas en sistemas montañosos Jueves 9 31–35 17–20 Cielos generalmente despejados Fenómenos escasos; calor moderado

Esta tabla ofrece una visión general sobre cómo evolucionará el tiempo en España a lo largo de la semana: calor sostenido sin cambios drásticos; se mantendrá ese clásico patrón veraniego peninsular alternando días estables con tardes propensas a tormentas localizadas.

En resumen práctico para el día de hoy

Si planeas salir o simplemente deseas comentar sobre el tiempo en España:

Prepárate para un calor notable en el interior; ciudades como Madrid , Sevilla o Córdoba podrían rozar o superar los 35 ºC.

en el interior; ciudades como , o podrían rozar o superar los 35 ºC. El ambiente será más agradable cerca de las costas gracias a la brisa marina que suaviza las temperaturas.

Ten presente posibles tormentas vespertinas sobre áreas montañosas; aunque serán locales pueden traer chubascos intensos acompañados por rachas fuertes.

Presta atención a la radiación solar durante las horas centrales; estará muy alta prácticamente en toda la península.

El verano ha llegado para quedarse hoy con todas sus características distintivas: sol radiante, calor sofocante y esas caprichosas tormentas que ocasionalmente animan nuestro horizonte.