Pronóstico del Tiempo en España, este miércoles 8 de julio de 2026

Hoy, el calor se erige como el protagonista indiscutible del tiempo en España, sin lugar a dudas. Las previsiones indican que las temperaturas superarán ampliamente lo habitual para un mes de julio en gran parte de la Península y los archipiélagos, con un ambiente seco y cielos bastante despejados.

Según los pronósticos semanales de Aemet, esta semana del 6 al 12 de julio se presenta como un periodo claramente cálido, con valores superiores a la media en casi todo el territorio nacional y la aparición de tormentas solo en las zonas interiores del centro, este y sur peninsular. La previsión estacional publicada por Eltiempo.es también subraya que el verano de 2026 será, en términos generales, más cálido de lo habitual, con el calor como eje central.

Así que hoy toca afrontar el calor, escasas lluvias y quizás alguna tormenta por la tarde en áreas interiores. Perfecto para disfrutar de una terraza a la sombra, aunque menos recomendable para paseos prolongados bajo el sol.

Temperaturas: máximas extremas en el interior

Las temperaturas alcanzan hoy cifras elevadas en el interior peninsular, con máximas que en ciertos valles y zonas bajas podrían acercarse o incluso superar los 38‑40 ºC.

Aspectos destacados del calor de hoy:

Máximas muy altas en las regiones del norte y oeste peninsular, donde algunas zonas bajas pueden sobrepasar los 40 ºC.

en las regiones del norte y oeste peninsular, donde algunas zonas bajas pueden sobrepasar los 40 ºC. Mínimas que superan los 22‑24 ºC en muchos puntos del centro y sur, lo que provoca noches tropicales que dificultan el descanso.

En Madrid , se espera una máxima cercana a 38 ºC , según la predicción para este miércoles.

, se espera una máxima cercana a , según la predicción para este miércoles. El calor también será notable en Canarias y Baleares, especialmente durante los primeros días de esta semana de julio.

Aemet ha emitido avisos por temperaturas máximas muy elevadas en diversas provincias, alcanzando umbrales de hasta 38‑40 ºC y niveles de riesgo importante (naranja) en algunas áreas del sur y oeste peninsular. Es recomendable consultar los avisos oficiales si tienes planes para viajar o trabajar al aire libre hoy.

Consejos básicos frente al calor

No es necesario ser un experto meteorólogo para saber que hay que cuidarse un poco hoy:

Evita realizar deporte o trabajos intensos durante las horas más calurosas del día.

Mantente hidratado regularmente, incluso si no sientes sed.

Busca sombra y lugares frescos durante las horas más calurosas.

Presta atención especial a personas mayores, niños y aquellos con enfermedades crónicas.

Cielo y fenómenos: sol, calma y tormentas por la tarde en el interior

El patrón general está dominado por altas presiones y condiciones estables, con cielos mayormente despejados en gran parte del país. Hoy la lluvia tiene un papel secundario.

Lo más relevante incluye:

Predominio de tiempo seco y soleado en gran parte de la geografía peninsular.

Nubes de evolución aparecerán por la tarde en áreas interiores, sobre todo centro, este y sur; estas podrían traer chubascos y tormentas dispersas.

Las mencionadas tormentas serán generalmente locales, con posibilidad de granizo y rachas intensas de viento donde se produzcan descargas.

En conjunto, pocas precipitaciones; se prevé una semana muy seca con episodios breves pero concentrados de tormentas.

En el centro peninsular, incluidas las zonas de Madrid, el día comienza bajo un sol radiante acompañado por un calor intenso; aunque por la tarde podría haber alguna tormenta cercana a áreas interiores, no se prevén lluvias generalizadas.

Avisos meteorológicos: calor como fenómeno adverso

La Aemet señala la ola de calor junto a las temperaturas máximas extremas como los principales fenómenos adversos que afectan a la Península y Baleares. Los avisos se clasifican así:

Aviso amarillo : riesgo bajo por calor; sin embargo, se recomienda estar atento a las predicciones y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

: riesgo bajo por calor; sin embargo, se recomienda estar atento a las predicciones y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre. Aviso naranja : peligro importante debido a las altas temperaturas; se aconseja limitar actividades no esenciales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.

: peligro importante debido a las altas temperaturas; se aconseja limitar actividades no esenciales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. En caso de episodios como olas de calor podría activarse un aviso especial, con seguimiento reforzado por parte de Protección Civil.

El sistema ES‑Alert permite enviar alertas directamente al móvil en zonas susceptibles, ante situaciones críticas derivadas del calor o las tormentas.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (España, tendencia general)

Esta tabla orientativa se basa en la predicción semanal proporcionada por Aemet así como la tendencia descrita por medios especializados para esta semana estival.

Día Temperatura (tendencia general) Cielo dominante Fenómenos destacados Hoy, miércoles 8 Muy altas en interior y valle del Guadalquivir; noches tropicales frecuentes Poco nuboso o despejado Tormentas dispersas durante la tarde en zonas interiores del centro, este y sur; avisos por calor emitidos para varias provincias Jueves 9 Continuarán temperaturas superiores a lo habitual casi en todo el país Predominio del cielo poco nuboso Posibles tormentas vespertinas sobre áreas montañosas interiores; ambiente muy seco predominante en la mitad sur Viernes 10 Calor persistente con máximas cercanas a 40 ºC para valles interiores Intervalos nubosos altos con más nubosidad evolutiva interiormente Ocasionales chubascos y tormentas sobre centro y este peninsular; riesgo localizado de granizo Sábado 11 Temperaturas aún superiores a lo normal; ligera variación local sin descenso claro Cielos poco nubosos con nubes evolutivas durante la tarde Episodios aislados de tormenta interior; semana sigue siendo muy cálida y seca a nivel nacional

En clave práctica

Si hoy te encuentras desplazándote por España, aquí tienes un resumen práctico:

Organiza cualquier actividad al aire libre evitando las horas más calurosas.

Ten presente la posibilidad de algunas tormentas vespertinas si viajas hacia áreas montañosas.

Mantente informado siguiendo los avisos oficiales emitidos por Aemet sobre calor extremo o posibles tormentas severas.

Este verano de 2026 ha llegado pisando fuerte, recordándonos hoy mediante el termómetro elevado y el sol radiante su presencia inminente.