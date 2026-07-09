Pronóstico del Tiempo en España para este jueves 9 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para este jueves refleja un verano en todo su esplendor: calor generalizado, escasas lluvias y mucho sol, especialmente en el centro y sur de la península.

Según las últimas informaciones para Madrid, la máxima rondará hoy los 38 ºC y la mínima se situará en torno a los 22 ºC, con niveles de radiación ultravioleta muy elevados. En resumen: un clásico día de bochorno estival que nos recuerda por qué buscar la sombra es una sabia decisión.

La AEMET prevé para esta semana un panorama de temperaturas muy altas en gran parte de la Península, donde las máximas podrían superar los 40 ºC en valles y zonas bajas del interior, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 22 y 24 ºC en amplias áreas del centro y sur. El calor no parece estar dispuesto a tomarse un descanso.

Panorama general: sol, calor y algunas tormentas al norte

Para poner las cosas en perspectiva, el tiempo en España hoy se puede resumir así:

Calor intenso en el interior peninsular, donde algunas localidades del valle del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir pueden sobrepasar los 40 ºC .

. Ambiente cálido también en el norte y oeste peninsular, con temperaturas notablemente superiores a lo habitual para esta época del año.

Predominio de cielos poco nubosos o despejados en buena parte del territorio, aunque se esperan algunas nubes de evolución por la tarde.

Posibilidad de tormentas dispersas en ciertas áreas del norte y del interior, vinculadas a esa nubosidad típica que trae el verano.

En los archipiélagos, se experimentará calor significativo y tiempo mayormente estable, con muy pocas precipitaciones.

En resumen: hoy reinan el sol y el calor, junto a unas tormentas que, si se presentan, lo harán de manera muy localizada, principalmente en zonas montañosas del norte.

Madrid y centro peninsular: intenso calor

Los datos más recientes para Madrid confirman una jornada calurosa dentro de lo que ya se considera una semana sofocante.

Aspectos clave para la capital y sus alrededores:

Máxima prevista: 38 ºC .

. Mínima prevista: 22 ºC .

. Ambiente bastante seco durante las primeras horas del día; sin embargo, por la tarde se sentirá más bochorno en las áreas urbanas.

Radiación UV muy alta: es esencial usar protección solar si se va a estar al aire libre durante las horas centrales.

En días anteriores, estaciones como Madrid Aeropuerto y Madrid Retiro han registrado temperaturas cercanas a los 40 ºC, reflejando así la intensidad de esta ola de calor. Hoy el panorama no será muy diferente; aunque habrá una ligera contención del termómetro, continuará dentro del rango de “calor serio típico de julio”.

Otras áreas destacadas

Aunque los modelos meteorológicos ofrecen un mapa detallado, la tendencia marcada para hoy y el resto de la semana es clara:

Norte y oeste peninsular (Galicia, valle del Miño, Cantábrico interior, meseta norte) : Máximas notablemente superiores a lo normal, con muchos puntos superando los 35 ºC e incluso algunos alcanzando o sobrepasando los 40 ºC. Posibles tormentas vespertinas en áreas interiores y montañosas.

: Mediterráneo y litoral este de España : Noches cálidas con mínimas que pueden superar los 22–24 ºC en ciertos tramos costeros. Días soleados con calor moderado o intenso dependiendo de la cercanía al mar.

: Sur peninsular (valle del Guadalquivir y alrededores) : Máximas muy elevadas con ambiente agobiante durante las horas centrales.

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Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días (tendencia general en España)

La siguiente tabla ofrece una visión orientativa sobre la tendencia meteorológica general en España para los próximos cuatro días según la previsión semanal disponible:

Día Temperatura (tendencia general) Cielo dominante Fenómenos destacados Jueves 9 Muy altas; máximas >35 ºC en muchas áreas y >40 ºC en valles interiores Mayormente despejado Tormentas dispersas al norte e interior; intenso calor Viernes 10 Calor persistente; ligera bajada en algunas zonas pero aún por encima de lo normal Intervalos soleados con algunas nubes evolutivas Posibles tormentas vespertinas en interior peninsular; noches cálidas Sábado 11 Temperaturas elevadas especialmente en mitad norte e interiores Tiempo estable; pocas nubes fuera de áreas montañosas Pocas lluvias; riesgo aislado de tormentas montañesas Domingo 12 Continúa el clima cálido sin cambios bruscos Predominio de cielos poco nubosos Escasas precipitaciones; alguna tormenta puntual en interior

(Para valores concretos por ciudad se recomienda consultar servicios oficiales de predicción diaria).

Recomendaciones prácticas para hoy

Con este caluroso pronóstico del tiempo en España para el jueves, seguir algunas pautas básicas puede ayudar a sobrellevar mejor la jornada:

Evitar estar expuesto al sol durante períodos prolongados entre las 12 h y las 17 h, especialmente en Madrid y otras grandes ciudades del interior.

y otras grandes ciudades del interior. Usar protección solar alta junto con gorra o sombrero y optar por ropa ligera y clara.

Mantenerse bien hidratado incluso si no se tiene sensación de sed.

En zonas donde podrían producirse tormentas por la tarde, tener precaución si se está al aire libre o realizando actividades montañesas: estos chaparrones pueden ser repentinos e intensos.

El verano está desbordando su esplendor hoy. El calor impone su ley mientras el sol brilla con fuerza. Y esas pocas tormentas que puedan asomarse servirán más bien como recordatorio de que la atmósfera nunca pierde su capacidad para sorprendernos.