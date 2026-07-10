Pronóstico del tiempo en España para este viernes 10 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo para este viernes 9 de julio deja una España partida en dos: calor fuerte en muchas zonas y tormentas en áreas del interior y montaña. La AEMET mantiene un aviso especial por ola de calor y por tormentas en la mitad sur y el Pirineo, con probables rachas muy fuertes en el cuadrante noroeste y el Bajo Aragón.

En las últimas horas, los registros de observación confirmaron que el país venía de una jornada intensa, con máximas superiores a 42 °C en puntos de Alicante, Murcia y Córdoba, y mínimas que apenas bajaban de 7,6 °C en zonas altas de Ávila. Vamos, un menú meteorológico bastante español: horno en el sur, fresco en la montaña y paraguas a la mano.

Panorama general del día

La predicción para el 10 de julio apunta a una jornada marcada por temperaturas altas en gran parte del territorio, especialmente en el oeste, centro y sur peninsular. En el norte, el ambiente será más templado. Además, AEMET advierte de tormentas en la mitad sur y en el Pirineo, con posibilidad de fenómenos fuertes y rachas intensas de viento.

La tendencia atmosférica de estas semanas respalda un escenario cálido en casi todo el país, con episodios de chubascos y tormentas de desarrollo irregular en zonas del interior y del este peninsular. Traducido al lenguaje de calle: el cielo puede pasar de “ni una nube” a “se acaba de abrir la tapa del tambor” en un suspiro.

Temperaturas previstas por zonas

Zona Situación esperada Madrid Máximas en torno a 35 °C y mínimas cerca de 23 °C. Valencia Máxima de 32 °C, con lluvia baja y nubosidad moderada. Cuenca Máxima de 34 °C y mínima de 18 °C. Telde Máxima de 24 °C, sin grandes cambios en las mínimas. Noreste peninsular Calor intenso y posibilidad de tormentas. Sur y suroeste peninsular Ambiente muy caluroso, con máximas que pueden acercarse o superar los 40 °C en algunos puntos.

En Madrid, el pronóstico sitúa la máxima en 35 °C y la mínima en 23 °C, una combinación que garantiza noche tropical y mañana pesada. En Valencia, el termómetro subirá hasta 32 °C, con lluvia muy baja y nubosidad.

Qué zonas pueden llevarse la peor parte

La AEMET sitúa el foco de mayor complicación en la mitad sur y el Pirineo, donde las tormentas pueden venir acompañadas de rachas muy fuertes. En el Bajo Aragón y el cuadrante noroeste, el riesgo por viento también gana protagonismo, así que no conviene subestimar una tarde que empieza tranquila y termina con cara de “solo venía a tender la ropa”.

Además, el reciente contraste en el país muestra máximas de 42,9 °C en Orihuela, 42,8 °C en Molina de Segura y 42,7 °C en La Rambla, lo que ayuda a entender por qué el calor sigue siendo la noticia del día. Si la atmósfera arrastra tanto calor, cualquier tormenta puede ganar fuerza fácilmente.

Lo que conviene vigilar hoy

Las temperaturas máximas , sobre todo en el centro, sur y oeste peninsular.

, sobre todo en el centro, sur y oeste peninsular. Las tormentas vespertinas en interior, mitad sur y Pirineo.

Las rachas fuertes de viento en las zonas señaladas por AEMET.

La diferencia térmica entre primeras horas y tarde, marcada en varias capitales.

En el norte, el ambiente será algo más amable, aunque no necesariamente estable. Varias previsiones indican que el extremo norte se mantendrá más fresco y con más nubosidad que el resto del país. En cambio, en el sur y suroeste, el termómetro seguirá jugando en otra liga.

Curiosidades del día para no mirar solo al cielo

El calor extremo tiene una habilidad única: convierte cualquier conversación en un concurso de supervivencia. Siempre aparece alguien diciendo que “en el coche marcaba 47”, aunque eso ya roza la ciencia ficción en lugar de un pronóstico.

Cuando una jornada combina mucho calor con tormentas, el suelo y el aire aportan energía extra a las nubes. Así que, un cielo tranquilo al mediodía puede montar espectáculo por la tarde sin avisar. Ahí está la gracia —o la mala leche— del verano en España.