Pronóstico del Tiempo en España, calor intenso y pocas lluvias este 11 del julio del 2026

El pronóstico del tiempo en España para este sábado es claro: un calor que no da tregua, cielos mayormente despejados y muy pocas opciones de lluvia, salvo en el norte.

El verano ha llegado y no tiene intención de marcharse.

Hoy, si tienes que moverte por varias regiones, el mensaje es sencillo: prepárate con ropa ligera, una botella de agua y mucha paciencia. El calor aprieta en la mayoría del país, y, aunque hoy no sea el pico máximo, ya sabemos lo que vienen prometiendo las temperaturas para este verano.

Panorama general: calor consolidado y estabilidad dominante

Los pronósticos de AEMET y del modelo europeo apuntan a un bloqueo anticiclónico sobre Europa. Este fenómeno favorece un ambiente más cálido y seco en gran parte de España. Ya se nota en la jornada de hoy:

Temperaturas por encima de lo habitual en muchas regiones, sobre todo en el interior peninsular.

en muchas regiones, sobre todo en el interior peninsular. Un ambiente muy seco, con escasa nubosidad.

Tormentas solo posibles en zonas concretas del norte y nordeste del país.

Hoy se esperan temperaturas que oscilan entre 24 ºC y 38 ºC, con una probabilidad media de lluvia del 9%, concentrada en el norte. Habrá unas 13 horas de sol, con amanecer alrededor de las 06:50 y ocaso próximo a las 21:45.

Para que tengas una idea rápida del día, aquí va una tabla con el rango de temperaturas y la situación general:

Región aproximada Cielo predominante Rango de máximas (ºC) Lluvia Interior peninsular Soleado / poco nuboso 35-38 Muy baja Mediterráneo peninsular Soleado, algunas nubes 30-35 Muy baja Norte cantábrico Nuboso a ratos 26-30 Débil y local Canarias Poco nuboso 26-30 Escasa, normal

Las predicciones para esta semana ya advertían de temperaturas superiores a lo normal y posibles tormentas en el interior. Este patrón se hace evidente hoy: el calor domina y solo hay algo de inestabilidad en zonas aisladas.

El tiempo en algunas ciudades clave

Veamos el pronóstico del tiempo en España de hoy en ciudades representativas:

Madrid

La previsión para Madrid es un día de verano total: máxima de 37 ºC y mínima de 21 ºC. El cielo se mantendrá poco nuboso.

Mañana: ambiente cálido, cerca de 25 ºC.

Mediodía: se alcanzan los 37 ºC, con calor intenso.

Noche: aún por encima de 20 ºC, sin respiro.

No se prevén lluvias, así que si salgas de casa, prepárate para sudar.

Barcelona

En Barcelona, el ambiente veraniego continúa, con máximas cercanas a 31 ºC y mínimas de 22 ºC. El cielo será mayormente despejado, con algo de nubosidad.

Temperaturas un poco más altas de lo habitual en julio.

Posibles chubascos en áreas del interior, pero menos probables en la costa.

Un día ideal para la playa, pero no olvides el agua.

Sevilla

En Sevilla, se espera una máxima de 30 ºC y mínima de 18 ºC, con baja probabilidad de lluvia. Para ser julio, son temperaturas más templadas.

En las primeras horas: algo de nubosidad, sin lluvia importante.

En el día: cielo poco nuboso, con calor presente.

No te confíes, que julio es su terreno habitual de calores.

Málaga y litoral mediterráneo

En Málaga, hoy se estima una máxima de 30 ºC y una probabilidad de lluvia del 1%. El ambiente será cálido con brisa marina, típica de estas fechas.

En el litoral mediterráneo:

Máximas entre 30 ºC y 34 ºC.

Cielos mayormente despejados.

Posibles tormentas en el interior.

Mallorca y Baleares

En Mallorca, el pronóstico indica una máxima de 32 ºC y mínima de 21 ºC. Día soleado, ideal para disfrutar al máximo.

Las Baleares también se posicionan con temperaturas por encima de la media y algunas tormentas posibles, pero menos significativas que en el interior.

La ola de calor: contexto de la jornada

Aunque el país no esté en su punto más extremo, estamos en un verano marcado por:

Olas de calor recientes con máximas de hasta 40 ºC.

recientes con máximas de hasta 40 ºC. Avisos de AEMET por calor extremo en ciertas zonas.

Pronósticos que sugieren un régimen de bloqueo anticiclónico para las próximas semanas, manteniendo un ambiente cálido y seco.

Hoy se inscribe en esta tendencia: calor intenso, máximas por encima de 35 ºC y riesgo de tormentas en áreas específicas.

Curiosidades del día (para sobrellevar el calor)