Moreno Bonilla anuncia la estabilización del incendio de Los Gallardos y prepara el regreso escalonado de los desalojados

Las llamas han dejado una huella profunda en Los Gallardos, pero el mensaje que llega desde San Telmo es claro: el incendio está estabilizado y los vecinos ya comienzan a regresar a casa de forma escalonada. La fase de emergencia aguda da paso a una etapa no menos delicada, marcada por la ansiedad de más de 1.000 personas afectadas y un territorio transformado por el fuego.

El anuncio lo ha hecho el presidente andaluz Juanma Moreno, que ha cifrado en unas 7.000 las hectáreas calcinadas, confirmando el regreso progresivo de los desalojados, condicionado a que las autoridades validen cada zona como segura. El incendio, que se declaró el jueves en el término municipal de Los Gallardos y se extendió hacia Bédar y Antas, ha sido uno de los desastres naturales más graves en Andalucía en años.

Un incendio estabilizado, pero lejos de estar olvidado

Según el último balance de la Junta y del Gobierno central, el fuego ha quedado estabilizado, lo que indica que ya no avanza, aunque todavía hay puntos activos que requieren vigilancia constante. La superficie afectada ronda entre 6.600 y 7.000 hectáreas de monte, pinares y zonas agrícolas, en un perímetro que ha obligado a un despliegue técnico y humano sin precedentes.

Las condiciones meteorológicas han sido clave para combatir las llamas. La bajada del viento y el aumento de la humedad han permitido a los mandos del Plan Infoca, la UME y las brigadas estatales atacar el fuego con mayor eficacia. En las últimas horas, han insistido en que “el fuego no ha avanzado en el día de hoy” y que la evolución ha sido “relativamente buena”.

Mientras tanto, el impacto humano revela la gravedad del desastre: al menos 12 personas han fallecido, varias más han resultado heridas y hay una veintena aún sin localizar. Las víctimas han sido encontradas tanto en viviendas como en vehículos atrapados por el avance del fuego en plena ola de calor y con vegetación muy seca. Este incendio se sitúa entre los más letales registrados en la zona en décadas.

El regreso escalonado de los desalojados

Con el fuego estabilizado, la prioridad cambia al retorno de quienes tuvieron que huir. Las autoridades estiman que entre 1.000 y 2.000 personas fueron desalojadas de forma preventiva en distintos núcleos rurales. El regreso escalonado se organiza atendiendo a varios criterios:

Seguridad de las viviendas

Restablecimiento de servicios esenciales (electricidad, agua, comunicaciones)

Limpieza de accesos y evaluación de daños

Coordinación con ayuntamientos y servicios sociales

Moreno Bonilla ha enfatizado que el retorno se hará “por fases”, comenzando por las zonas menos afectadas. Los técnicos revisan cada barrio y camino rural antes de dar luz verde, mientras se mantiene un dispositivo de vigilancia.

Durante la crisis, muchas familias han pasado la noche en pabellones y centros culturales, una medida que el Gobierno central asumirá en costes. Los relatos de estos espacios mezclan alivio y ansiedad, ya que muchos no saben con qué se encontrarán al regresar.

Un desastre natural que encaja en un patrón preocupante

El incendio de Los Gallardos no es un hecho aislado; forma parte de una serie de desastres naturales que se repiten cada verano en España, evidenciando una combinación de clima extremo, abandono rural y falta de prevención. En lo que va de temporada, más de una treintena de incendios relevantes han arrasado decenas de miles de hectáreas.

Expertos en medio ambiente apuntan a tres factores que se cruzan en estos episodios:

Olas de calor más largas y frecuentes, multiplicando el riesgo de ignición. Infraestructuras envejecidas que pueden convertirse en chispas mortales. Acumulación de combustible vegetal y escasa planificación de cortafuegos.

Lo ocurrido en Almería reabre el debate sobre la adaptación de los planes contra incendios al nuevo escenario climático. Incendios como este ya no son excepciones, sino síntomas de una gestión territorial que no se adapta al calentamiento global.

Perfil de Juanma Moreno y su papel en la crisis

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía desde 2019, ha sido el portavoz político de la estabilización del incendio y del regreso de los desalojados. Nacido en Barcelona en 1970 y criado en Málaga, ha enfrentado múltiples crisis ambientales en su carrera política.

Durante la emergencia, ha mantenido un compromiso claro con los servicios de emergencia y ha prometido esclarecer el origen del incendio, apuntando al entorno del tendido eléctrico. Esto podría abrir la puerta a responsabilidades legales si se confirma que hubo fallos de mantenimiento.

Curiosidades y detalles menos visibles del incendio

El incendio de Los Gallardos ha dejado datos y escenas que ayudan a comprender su magnitud:

El perímetro quemado es comparable al tamaño de Manhattan .

. La A-7 se cortó en varios tramos, aislando a vecinos.

se cortó en varios tramos, aislando a vecinos. La UME desplegó aproximadamente 200 efectivos y 70 vehículos.

desplegó aproximadamente 200 efectivos y 70 vehículos. Animales domésticos y de granja se han visto profundamente afectados.

Los drones de vigilancia térmica han sido esenciales para localización de puntos calientes, evitando rebrotes.

Estos detalles completan la imagen de un desastre natural que ha puesto a prueba a los vecinos de Los Gallardos y a las instituciones, subrayando la urgente necesidad de un cambio en la gestión del riesgo de incendios.