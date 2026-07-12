La ola de calor ya ha matado a más de 1.600 personas en España

El verano de 2026 está dejando un rastro de muertes asociado a las altas temperaturas, y España se ha convertido en uno de los focos más preocupantes. Desde el inicio de la estación, el pasado 21 de junio, se han contabilizado al menos 1.646 fallecimientos vinculados al calor, según estimaciones del sistema de monitorización de mortalidad diaria. Solo en la segunda ola de calor, finalizada esta semana, se atribuyen 463 muertes, con un fuerte repunte en los días más críticos.

El impacto no es uniforme, pero sí constante. Cataluña encabeza las cifras, seguida de Andalucía, Madrid y otras comunidades donde los termómetros han superado con frecuencia los 40 grados. Los picos más dramáticos se registraron a comienzos de julio, cuando en apenas 48 horas murieron más de 260 personas por causas relacionadas con las temperaturas extremas.

Estas cifras no responden únicamente a golpes de calor. La mayoría de los fallecimientos se produce porque el calor agrava enfermedades previas, especialmente cardiovasculares y respiratorias. Las personas mayores son las más afectadas, aunque los expertos advierten de un aumento preocupante en otros grupos de edad.

Mientras tanto, Europa en su conjunto vive un episodio climático excepcional. El continente se calienta a un ritmo muy superior al promedio global, lo que se traduce en olas de calor más largas, frecuentes e intensas. Junio de 2026 fue uno de los más cálidos jamás registrados, impulsado por un fenómeno de alta presión que mantuvo el calor atrapado durante días.

Las consecuencias ya son visibles en varios países. Alemania ha registrado miles de muertes en pocas semanas; Francia y Bélgica también han experimentado aumentos significativos de la mortalidad. Sin embargo, el caso español destaca por la rapidez con la que se acumulan los fallecimientos en periodos muy cortos.

Los especialistas coinciden en que este escenario no es puntual. La tendencia apunta a veranos cada vez más extremos, con sistemas sanitarios y ciudades que aún no están completamente preparados para afrontar temperaturas tan elevadas de forma sostenida. En este contexto, el calor deja de ser solo una incomodidad estacional para convertirse en una amenaza directa para la salud pública.