Pronóstico del Tiempo en España, calor y algunas tormentas este 12 del julio del 2026

Hoy el tiempo en España presenta dos facetas: calor veraniego y algo de movimiento en el cielo en varias zonas del interior.

El calor se siente fuerte, pero no es una ola extrema en la mayor parte del país.

El pronóstico del tiempo para este 12 de julio del 2026 se resume así: ambiente muy cálido, con pocas lluvias en general y riesgo de tormentas dispersas en áreas del interior peninsular, conforme a la tendencia marcada por Aemet para esta semana. Sus previsiones ya apuntaban a temperaturas por encima de lo normal y a tormentas en el centro, este y sur peninsular.

Madrid: calor contenido, pero verano de verdad

Para Madrid, los modelos y previsiones indican un ligero descenso del calor extremo de días previos, aunque el “modo verano” sigue en pleno apogeo. Aemet prevé una máxima en torno a los 32-33 ºC y una mínima de 21-22 ºC. No es un calor extremo, pero tampoco es necesario encender la estufa.

El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado la mayor parte del día y la probabilidad de precipitación es muy baja. La humedad seguirá siendo baja en las horas centrales, lo que genera un ambiente seco, típico de la Meseta en verano. Eso sí, el sol brillará intensamente, así que no olvides tu gorra y buscar sombra.

El menú madrileño hoy será:

Cielo : predominio de despejado o nubes altas

: predominio de despejado o nubes altas Temperaturas :

: – Máxima: alrededor de 33 ºC

– Mínima: alrededor de 21-22 ºC

Lluvia : probabilidad muy baja, alrededor del 0-1 %

: probabilidad muy baja, alrededor del 0-1 % Viento: flojo, girando de este a sur

En resumen, en Madrid hoy es un buen día para comer en la calle, pero mejor bajo sombra y lejos del asfalto a las cinco de la tarde.

El conjunto de España: calor generalizado y tormentas de tarde en zonas interiores

El tiempo en España hoy se ajusta al patrón pronosticado: temperaturas por encima de la media y posibilidad de tormentas en zonas del centro, este y sur peninsular. No es el día de grandes temporales, sino más bien típico del verano: calor en algunas áreas, tormentas de evolución en el interior y costas más frescas gracias a la brisa.

Las claves del panorama nacional son:

Temperaturas :

: – Valores altos en el interior peninsular, con máximas de 32-36 ºC en varias capitales.

– En el norte, el ambiente también se mantiene por encima de lo normal.

**Precipitaciones y *tormentas***:

– Las lluvias serán escasas, pero se prevén tormentas de tarde en el centro, este y sur peninsular. Estas tormentas pueden ser localmente intensas, con chubascos y rachas de viento fuertes.

Cielos :

: – Amanecerán despejados o con nubosidad, pero por la tarde podrían desarrollarse nubes asociadas a las tormentas.

El panorama sugiere calor generalizado, algunas tormentas en el interior y un ambiente más fresco en la costa.

Foco en algunas ciudades: contraste de costa e interior

Un vistazo a ciudades específicas para apreciar el contraste típico de julio:

Madrid

– Máx. en torno a 33 ºC , mín. cerca de 22 ºC.

, mín. cerca de 22 ºC. – Cielos poco nubosos y sin lluvias.

Valencia

– Pronóstico que marca una máxima de 30 ºC y mínima de 23 ºC .

. – Ambiente cálido pero suavizado por la influencia marítima.

Sevilla

– Jornada calurosa, con probabilidad de lluvia en torno al 1 % y algo de nubosidad.

y algo de nubosidad. – Traducido: sol, algunas nubes y calor muy firme, en la línea del verano sevillano.

En la práctica, el mapa térmico de hoy:

Zona Rasgo principal del día Interior norte y meseta Calor moderado y riesgo de tormentas de tarde Centro peninsular Calor intenso, máximas de 32-35 ºC, tormentas aisladas Mediterráneo Calor, más moderado en costa y baja probabilidad de lluvia Sur peninsular Calor fuerte y posibilidad de tormentas internas

¿A qué hora amanece y anochece?

Para organizar el día, el amanecer ocurre alrededor de las 06:54 y la puesta de sol a las 21:46, con unas 10 horas de sol efectivo.

Curiosidades meteorológicas para un 12 de julio de calor

Las noches tropicales (mínima sobre 20 ºC) son cada vez más comunes en lugares como Madrid .

. Las tormentas de interior pueden ser breves pero intensas, trayendo vientos fuertes y granizo.

Adaptarse a rachas de calor prolongado puede llevar varios días; tras una semana de 35 ºC, 32-33 ºC puede parecer casi “fresca”.

En resumen, el tiempo en España hoy se caracteriza por calor, sol, algunas tormentas a la tarde y muchas ganas de sombra y agua fresca.