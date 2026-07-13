Pronóstico del Tiempo en España, lunes 13 de julio del 2026

La previsión meteorológica para hoy en España viene marcada por el calor intenso, tiempo estable y poca variabilidad. Un día típico de julio, con el verano mostrándose en su máxima expresión.

Según los últimos datos de Aemet, Eltiempo.es y otros servicios como AccuWeather y Meteosat, el pronóstico del tiempo confirma un panorama de altas temperaturas, dominio del sol y ausencia de lluvias significativas en la mayor parte del país.

Panorama general: calor, sol y estabilidad

Hoy, el tiempo en España se estructura sobre tres principios clave:

Calor notable en el interior y buena parte del sur.

en el interior y buena parte del sur. Cielos poco nubosos o despejados .

. Escasas precipitaciones, restringidas al extremo norte.

Imágenes recientes de Meteosat muestran un cinturón de altas presiones dominando la Península, con nubosidad débil y poco organizada. Este patrón favorece un día estable, con mucha radiación solar y amplitud térmica moderada en zonas de interior.

Temperaturas: dónde aprieta más el calor

Las predicciones termométricas de Aemet y Eltiempo.es apuntan a un ambiente claramente veraniego, con máximas que superan los 30 ºC en muchos puntos del interior y del sur.

En términos generales:

En Madrid , máximas alrededor de 35 ºC y sensación de calor seco durante las horas centrales.

, máximas alrededor de y sensación de calor seco durante las horas centrales. En el valle del Guadalquivir ( Sevilla , Córdoba ) se prevén picos de 36–38 ºC , con ambiente muy caluroso y bochorno urbano.

, ) se prevén picos de , con ambiente muy caluroso y bochorno urbano. En el interior de Castilla-La Mancha y Extremadura , se alcanzarán los 34–37 ºC , con noches templadas.

y , se alcanzarán los , con noches templadas. En Castilla y León, los valores serán más contenidos, alcanzando 30–32 ºC en zonas de montaña.

En el norte peninsular, el calor se siente de forma más suave:

En la vertiente cantábrica, ciudades como Bilbao , Donostia/San Sebastián y Santander rondarán 27–30 ºC , con brisas moderadas.

, y rondarán , con brisas moderadas. En el entorno del valle del Ebro, como Logroño o Zaragoza, se superarán los 34 ºC.

En el Mediterráneo, la presencia de brisas y humedad suaviza el calor:

En las costas de Valencia , Alicante y Murcia , máximas de 30–32 ºC , percibiendo un leve bochorno.

, y , máximas de , percibiendo un leve bochorno. En Barcelona, temperaturas entre 28 y 31 ºC, más frescas en el Pirineo catalán.

En los archipiélagos:

En Canarias , se prevé un ambiente cálido, con máximas entre 26 y 30 ºC , con posibilidad de calima.

, se prevé un ambiente cálido, con máximas entre , con posibilidad de calima. En Baleares, temperaturas rondando 30–32 ºC, con mar tranquilo y brisas moderadas.

Cielos y fenómenos: pocas nubes, mucha radiación

La distribución de nubosidad es sencilla: el sol manda.

En gran parte del interior nacional, cielos despejados o con nubes altas .

. En la vertiente cantábrica, se espera la presencia de nubes bajas al inicio del día, abriendo claros en la mañana.

El Mediterráneo y Baleares mostrarán intervalos nubosos poco densos, con amplios ratos de sol.

Las imágenes de Meteosat confirman un panorama muy despejado; la probabilidad de lluvias es baja, limitándose a algún punto del extremo norte.

El viento será flojo o moderado, con:

Componente norte en el extremo cantábrico, girando a oeste en zonas costeras.

Brisas térmicas en el Mediterráneo, marcadas por la diferencia térmica entre tierra y mar.

Flujo de oeste o noroeste en la mitad oeste, sin rachas relevantes.

Se espera una alta radiación ultravioleta, por lo que las recomendaciones de protección solar son clave: evitar la exposición prolongada y usar protección adecuada.

Zonas más sensibles al calor: interior y valle del Guadalquivir

Los diferentes modelos coinciden en que el interior peninsular y el valle del Guadalquivir son los puntos donde el calor se sentirá con más fuerza.

En resumen práctico:

Madrid , Toledo , Ciudad Real , Badajoz , Sevilla y Córdoba serán los enclaves más afectados, con sensación de calor en la calle.

, , , , y serán los enclaves más afectados, con sensación de calor en la calle. Las noches serán relativamente cálidas, superando los 20 ºC en muchas ciudades, lo que limita el descanso nocturno.

En el norte y el Mediterráneo, pese al calor, la influencia de las brisas permite una sensación más llevadera, aunque la humedad puede incrementar el bochorno en áreas costeras.

Curiosidades meteorológicas del día

Hoy se destacan algunas curiosidades:

El contraste entre interior y litoral es evidente: mientras en Madrid el calor aprieta, en Donostia/San Sebastián y Bilbao , la influencia marítima suaviza el día.

el calor aprieta, en y , la influencia marítima suaviza el día. Las imágenes de Meteosat muestran un verano típico, con la península bajo un “domo” de altas presiones y escasas nubes.

muestran un verano típico, con la península bajo un “domo” de altas presiones y escasas nubes. En Canarias, la calima en altura recuerda que el polvo sahariano puede teñir los cielos.

En definitiva, hoy el tiempo en España se resume en un clásico menú veraniego: sol brillante, calor en el interior y poca posibilidad de lluvias a la vista.