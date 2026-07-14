Pronóstico del Tiempo en España para este martes 14 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para este martes se presenta marcado por un calor intenso, uno de esos que hace que busquemos el abanico, la botella de agua y la sombra con fervor.

La AEMET ha activado el aviso de ola de calor, con temperaturas que superan los 36-38 ºC en gran parte del territorio nacional y alcanzan picos de 40-42 ºC en regiones del suroeste y del valle del Ebro.

En Madrid, se espera que el termómetro marque en torno a los 36 ºC como máxima, con un ambiente mínimo entre 18 y 21 ºC. Desde media mañana ya se sentirá un calor notable y las noches serán poco frescas. El cielo, en general, se mantendrá poco nublado, pero el calor permanecerá como protagonista indiscutible.

Panorama general: calor extremo y tormentas en el nordeste

Tanto la AEMET como los principales servicios meteorológicos coinciden en el pronóstico: el día se caracterizará por mucho calor, escasas lluvias y tormentas que se centrarán en el norte y nordeste del país.

Puntos a destacar para la jornada:

Las máximas oscilarán entre 36 y 38 ºC en gran parte del interior peninsular y Baleares.

en gran parte del interior peninsular y Baleares. Se prevén picos de 40-42 ºC en:

en: – Los valles del Ebro , Tajo , Guadiana y Guadalquivir .

, , y . – La costa de Valencia y Murcia , además de las partes más bajas del interior nordeste.

y , además de las partes más bajas del interior nordeste. Las mínimas se mantendrán por encima de los 20-22 ºC en muchas localidades del sur, centro y áreas mediterráneas, lo que se traduce en verdaderas “noches tropicales”.

en muchas localidades del sur, centro y áreas mediterráneas, lo que se traduce en verdaderas “noches tropicales”. Se prevén tormentas localmente intensas en el sistema Ibérico, Pirineos, alto Ebro y áreas del nordeste, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Todo esto concuerda con la predicción semanal de AEMET: una semana con temperaturas altísimas, superando los 40 ºC en valles y zonas bajas, y con precipitaciones escasas, apenas limitadas a chubascos tormentosos en el interior.

Zonas más calurosas: donde el verano no da tregua

Este martes, varias áreas se destacarán por sus temperaturas extremas.

Andalucía

– Valles del Guadalquivir y regiones interiores: hasta 40-42 ºC .

y regiones interiores: hasta . – Mínimas superiores a 22-25 ºC en capitales y principales valles.

en capitales y principales valles. – El cielo estará mayormente despejado, predominando un ambiente seco.

Extremadura

– Máximas cercanas a 40 ºC en el interior, lo que llevará a una sensación térmica alta.

en el interior, lo que llevará a una sensación térmica alta. – Noches cálidas, donde las mínimas superarán ampliamente los 20 ºC.

Castilla-La Mancha

– Meseta sur y áreas bajas: temperaturas alrededor de 38-40 ºC .

. – Habrá posibilidad de tormentas severas en el este de la región, con granizo y ráfagas intensas.

Aragón y valle del Ebro

y valle del – Máximas de 38-40 ºC en las áreas más bajas del Ebro y en el sur de Huesca y Lleida.

en las áreas más bajas del Ebro y en el sur de Huesca y Lleida. – La AEMET y Meteored alertan sobre tormentas que podrían traer “granizo y vientos muy fuertes”.

Interior de Cataluña y Comunidad de Madrid

y – Valores por encima de la media para julio, con desviaciones de más de +3 ºC respecto a lo habitual.

– Madrid experimentará un día verdaderamente veraniego, con máximas de 36-37 ºC y cielo poco cubierto.

Norte y Mediterráneo: calor, bochorno y nubes

A pesar de que la atención se centra en el interior y suroeste, el norte y la costa mediterránea también vivirán su versión del calor.

Cantábrico y Galicia

y – Habrá nubes bajas y tramos bastante nublados, con lluvias en Galicia y posibilidad de chubascos en la franja cantábrica.

– Las máximas serán más moderadas en Galicia, pero se apreciará un calor notable en el Cantábrico oriental, con temperaturas que pueden superar los 35 ºC.

Litoral mediterráneo ( Valencia , Murcia , Mallorca , costa catalana)

, , , costa catalana) – Las máximas podrían alcanzar entre 38-40 ºC en las costas de Valencia y Murcia .

en las costas de y . – En Mallorca , se prevén temperaturas elevadas, superando los 35 ºC , con posibilidad de llegar a 38 ºC .

, se prevén temperaturas elevadas, superando los , con posibilidad de llegar a . – La sensación de bochorno será intensa debido a las altas temperaturas del mar y la humedad reinante.

En Baleares, el calor no da tregua, complementado con cielos generalmente despejados y un ambiente veraniego persistente.

Canarias: calor intenso, pero algo más contenido

En Canarias, el calor también se deja sentir, aunque de manera un tanto más moderada que en la Península.

Máximas que pueden superar los 35 ºC en el sur de Gran Canaria y en varias zonas de Fuerteventura , donde hay avisos por altas temperaturas.

en el sur de y en varias zonas de , donde hay avisos por altas temperaturas. En localidades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife , los termómetros marcan entre 21 y 28 ºC .

o , los termómetros marcan entre . Se prevé una predominancia de cielos nublados en la vertiente norte y poco nublados en la sur, con un régimen de alisio moderado.

Tabla rápida de máximas previstas (valores aproximados)

Zona / ciudad Máxima prevista (ºC) Situación destacada Madrid 36-37 Calor intenso, cielo poco nuboso Sevilla / valle Guadalquivir 40-42 Ola de calor muy acusada Interior Extremadura 38-40 Calor extremo, noches tropicales Valle del Ebro 38-40 Calor y riesgo de tormentas fuertes Litoral Valencia-Murcia 38-40 Ambiente muy cálido y bochorno Mallorca 35-38 Máximas significativamente altas Cantábrico oriental 35-38 Calor intenso con nubes bajas Gran Canaria (sur) 35+ Calor notable bajo alisio

Curiosidades del día: el “modo horno” y el reto de dormir

Buena parte del interior peninsular se sumerge en el modo “horno español”: mapas teñidos de rojo, máximas de más de 40 ºC y desviaciones térmicas por encima de +3 ºC respecto a la media de julio.

Las mencionadas noches tropicales se expanden: mínimas que no descenderán de 22-25 ºC en los valles del Tajo , Guadiana y Guadalquivir , además de en varias capitales del sur y centro.

en los valles del , y , además de en varias capitales del sur y centro. Las regiones del Mediterráneo combinan calor y bochorno: el aire no es tan seco como en el interior, pero la sensación térmica se dispara gracias a las aguas templadas del mar.

En el norte peninsular, se experimenta un contraste: nubes, chubascos y algo de alivio térmico en Galicia, mientras que en el Cantábrico oriental persiste un calor contundente.

Así que si hoy te toca salir por España, la clave es sencilla: mucha hidratación, ropa ligera y, si te encuentras en zona de tormentas, mantén la vista en el cielo y cuidado con las ráfagas de viento, porque el verano ha decidido mostrarse implacable.