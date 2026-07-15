Pronóstico del Tiempo en España: calor intenso y tormentas este 15 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para hoy presenta un panorama veraniego completo: se espera un calor extremo, junto a tormentas vespertinas en el norte y el este, con pocas oportunidades de refugio, salvo en el Cantábrico y las islas.

En pocas palabras, se trata de un día típico de canícula anticipada. Con cielos despejados, temperaturas al alza, noches largas y cálidas, y algunas tormentas que podrían arruinar la tarde en ciertas áreas del interior.

Panorama general: el calor, protagonista

Según la AEMET, hoy los cielos estarán mayormente despejados o poco nubosos en la mayor parte del país, con algunas nubes altas y nubosidad de evolución que aparecerán por la tarde en el área central y la mitad norte. Este patrón acompaña una ola de calor ya establecida, con avisos naranjas e incluso rojos por temperaturas extremas en diversas provincias del este y el sur peninsular.

Las temperaturas máximas:

Superarán con facilidad los 36–38 ºC en la meseta Sur , Extremadura y en los valles del Guadalquivir , Tajo y Guadiana .

en la , y en los valles del , y . Alcanzarán o superarán los 40–42 ºC en el este peninsular, especialmente en la Región de Murcia , Comunidad Valenciana , sur de Huesca y Lleida .

en el este peninsular, especialmente en la , , sur de y . Se mantendrán un poco más moderadas en el norte extremo, donde las temperaturas son más frescas, aunque con más nubes, sobre todo en el Cantábrico.

Las mínimas se mantendrán elevadas, registrando noches tropicales en numerosas regiones: por encima de los 20 ºC en las costas mediterráneas y en la parte oriental del Cantábrico, así como en la meseta Sur y en los tercios sureste y nordeste. En ciudades como Madrid, cerrar la ventana por la noche ya es una aventura riesgosa: se anticipan mínimas alrededor de 21 ºC y máximas en torno a 35 ºC.

Zonas de mayor calor: dónde se siente más el verano

La ola de calor de julio de 2026 se presenta en un contexto de verano notablemente más cálido de lo habitual en casi toda España, conforme a la previsión estacional: gran parte del país se sitúa en el “tercil cálido”, con temperaturas medias que superan con claridad lo normal para esta época. Hoy, este patrón se traduce en:

Este peninsular y valle del Ebro

– Máximas de 39–42 ºC en diversas localizaciones del valle del Ebro , en el litoral de Valencia , interior de Cataluña y Región de Murcia .

en diversas localizaciones del valle del , en el litoral de , interior de y . – Avisos rojos por temperaturas superiores a 42 ºC en áreas de Zaragoza y Valencia, donde el calor extremo puede favorecer un alto riesgo de estrés térmico.

Centro y suroeste

– Temperaturas de 36–40 ºC en la meseta Sur , Extremadura y valle del Guadalquivir , con avisos naranjas en varias zonas por el calor intenso.

en la , y valle del , con avisos naranjas en varias zonas por el calor intenso. – Ambientación muy seca en las primeras horas, pero con cierta nubosidad de evolución por la tarde en el interior, lo que podría llevar a tormentas aisladas.

Islas Baleares

– Máximas que superan los 35 ºC, llegando incluso hasta 38 ºC en puntos de Mallorca, con calor y calima de vez en cuando.

En casi todas estas áreas, el calor se combina con una humedad relativamente alta cercana al Mediterráneo, lo que agudiza la sensación de bochorno. Para ilustrar: si el termómetro marca 38 ºC, la percepción térmica será considerablemente mayor.

Norte y zonas nubladas: un ligero respiro, aunque no tanto

Mientras el interior y el este peninsular viven un día sofocante, el extremo norte ofrece un clima algo más llevadero, aunque con un cielo más revuelto. En el Cantábrico y Galicia se prevé:

Cielos con nubes o intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles o eventuales, principalmente en la parte occidental de Galicia y en áreas cantábricas.

y en áreas cantábricas. Temperaturas significativamente más bajas que en el resto del país, con máximas rondando los 23–27 ºC en ciudades como San Sebastián, donde se prevén cielos muy nubosos con escasas lluvias y posibles tormentas débiles.

Esta discrepancia entre un centro ardiente y un norte más fresco se explica por la presencia de una bolsa de aire frío en altura que incrementa la inestabilidad en la mitad norte, promoviendo chubascos y tormentas vespertinas de mayor intensidad en las áreas montañosas.

Canarias: un verano más benévolo, aunque con calor en ascenso

El archipiélago canario disfruta de un verano algo más alineado con la normalidad, con temperaturas que se mantienen en niveles normales o solo ligeramente por debajo de la media para esta época según la previsión estacional. No obstante, para hoy, se observa una tendencia hacia un ligero aumento térmico:

Predominancia de cielos poco nubosos o despejados, aunque con más nubes en el norte de las islas montañosas.

Máximas entre 25 y 28 ºC en capitales como Santa Cruz de Tenerife , Las Palmas de Gran Canaria o Arrecife , con mínimas rondando los 20–21 ºC.

, o , con mínimas rondando los 20–21 ºC. Viento alisio de flojo a moderado, que podría ganar intensidad por la tarde en zonas expuestas, con mar estable y olas alrededor de un metro en las costas del norte.

El calor aquí resulta mucho más llevadero que en gran parte de la Península, aunque la brisa no evita que en horas centrales del día el sol se sienta intenso si uno no está atento en la playa.

Lluvias y tormentas: donde pueden estropear la tarde

A pesar de que el dominio del sol y el calor es evidente, el día no se presenta completamente seco. La aproximación de sistemas de baja presión al noroeste y pequeños descuelgues fríos en altura favorecen:

Nubosidad de evolución en el centro y la mitad norte peninsular, con chubascos y tormentas que podrían aparecer por la tarde en los sistemas montañosos como el Ibérico, Pirineos y áreas interiores del nordeste.

Lluvias débiles en el Cantábrico , más probables en el sector occidental, así como en algunos puntos de Galicia .

, más probables en el sector occidental, así como en algunos puntos de . Riesgo de tormentas localmente intensas en comunidades como Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, con potencial de granizo y rachas de viento muy fuertes, según los modelos consultados.

Cabe destacar que las tormentas serán irregulares y muy locales. Para algunos serán agradecidas y refrescantes, mientras que para otros solo significarán el desafío de mantener la sombrilla en su sitio.

Viento, calima y sensaciones térmicas

El viento hoy se asume más como un actor secundario que como el principal protagonista, pero influye en cómo percibimos el calor:

En la Península , predomina un viento suave de componente sur y sudoeste, con brisas en la costa mediterránea y un ligero refuerzo del cierzo en el valle del Ebro y de la tramontana en el Ampurdán hacia el final del día.

, predomina un viento suave de componente sur y sudoeste, con brisas en la costa mediterránea y un ligero refuerzo del cierzo en el valle del y de la tramontana en el hacia el final del día. En el sureste peninsular y Baleares puede haber calima, lo que afecta a la visibilidad y aumenta la sensación de bochorno.

puede haber calima, lo que afecta a la visibilidad y aumenta la sensación de bochorno. En Euskadi, se nota viento del sur por la mañana, que girará a oeste por la tarde, lo que aportará algo de frescura a la costa, aunque con un ambiente aún cálido.

La sensación térmica en ciudades como Zaragoza, Valencia o Sevilla podría superar los 40 ºC, incluso con temperaturas más bajas registradas, debido a la combinación de calor, humedad y viento tenue.

Curiosidades meteorológicas de este día de julio