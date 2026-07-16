Pronóstico del Tiempo en España para este jueves 16 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para este jueves se presenta con dos caras bien diferenciadas: un calor intenso que dominará gran parte del país y un panorama más cambiante de nubes, lluvias y tormentas en el norte.

Si esperabas un día “fresquito”, mejor ir pensando en otro momento: el calor estival se intensifica, especialmente en el centro, este y sur peninsular.

Panorama general: calor en todas partes… y lío en el norte

Según los últimos informes, el día se caracterizará por:

Calor intenso y ambiente estable en la mitad sur, interior y costa mediterránea.

en la mitad sur, interior y costa mediterránea. Más **nubes, lluvias y *tormentas*** en el Cantábrico, alto Ebro y áreas montañosas del norte.

Avisos por altas temperaturas en amplias regiones del interior y este peninsular, con valores que sobrepasan los 35 ºC y, en algunos casos, alcanzan los 40 ºC.

en amplias regiones del interior y este peninsular, con valores que sobrepasan los 35 ºC y, en algunos casos, alcanzan los 40 ºC. Noches tropicales que comienzan a ser la norma en muchos puntos del Mediterráneo, centro y sur del país.

Las previsiones semanales de AEMET ya advertían de temperaturas elevadas en gran parte del territorio, con máximas que pueden sobrepasar los 40 ºC en valles y zonas bajas, y mínimas que se sitúan por encima de los 22‑24 ºC en el centro y sur. Este jueves se alinea totalmente con ese escenario.

Temperaturas: España entra en modo horno

La distribución del calor para este jueves puede resumirse de la siguiente manera:

Centro peninsular (incluida Madrid )

Madrid – Máximas que rondan los 34‑38 ºC en gran parte del centro.

en gran parte del centro. – En Madrid , la previsión específica indica una máxima de 34 ºC y mínima cercana a 23 ºC , con noche con un claro carácter tropical y una notable sensación de bochorno.

, la previsión específica indica una , con noche con un claro carácter tropical y una notable sensación de bochorno. – Se prevén cielos cubiertos durante la madrugada, despejándose al mediodía, con un sol radiante en las horas centrales del día.

Mitad sur y valles del interior

– En valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir , las temperaturas pueden alcanzar 40‑42 ºC , según los avisos y el escenario de ola de calor que contempla AEMET.

, las temperaturas pueden alcanzar , según los avisos y el escenario de ola de calor que contempla AEMET. – En el sur, se registran máximas que se manejan en torno a 39‑44 ºC, especialmente en el valle del Guadalquivir.

Nordeste y vertiente mediterránea

– Para el tercio nordeste, que incluye el interior de Cataluña , Aragón y la costa de la Comunidad Valenciana , las máximas de la jornada se sitúan entre 33‑40 ºC , con algunos puntos superando los 40 ºC.

, y la costa de la , las máximas de la jornada se sitúan entre , con algunos puntos superando los 40 ºC. – En Baleares, es probable que se superen los 35 ºC, y se emiten avisos por calor extremo en algunos sectores según los últimos informes.

Norte peninsular y áreas costeras del Atlántico

– El norte, si bien se libra en parte del calor extremo, tampoco tendrá temperaturas frescas: se prevén valores de 25‑31 ºC , con descensos más marcados en los litorales de Galicia y el Cantábrico en comparación con días anteriores.

, con descensos más marcados en los litorales de y el Cantábrico en comparación con días anteriores. – AEMET ya apuntaba a descensos importantes en la temperatura en Galicia y el oeste de Castilla y León en los días previos, dentro de un contexto cálido aún presente.

Canarias

– El calor persiste, con máximas que pueden alcanzar los 30‑32 ºC en zonas de interior y medianías, principalmente en Gran Canaria y Fuerteventura .

en zonas de interior y medianías, principalmente en y . – En Santa Cruz de Tenerife, se esperarán temperaturas entre 23 y 29 ºC, mientras Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre 22 y 26 ºC.

En conjunto, los mapas estacionales siguen teniendo un tono rojo intenso: temperaturas superiores a la media de julio en casi todo el país, con desviaciones que en ciertos lugares superan los 3 ºC en las zonas del interior.

Cielos y lluvia: el norte rompe la monotonía

Respecto al estado del cielo, el jueves mostrará una clara división:17

Norte peninsular (Cantábrico, alto Ebro, Pirineos)

– Más nubes , con tramos de cielo muy nuboso y lluvias persistentes en sectores de Galicia y el Cantábrico, según las últimas actualizaciones.

, con tramos de cielo muy nuboso y lluvias persistentes en sectores de y el Cantábrico, según las últimas actualizaciones. – En el alto Ebro y áreas montañosas del norte se prevén tormentas, algunas de ellas con rachas fuertes de viento y precipitaciones rápidas.

– Algunos ejemplos concretos:

– En Vitoria‑Gasteiz , se espera una mañana despejada y una tarde con nubes de evolución y lluvias, con un riesgo elevado de tormentas y viento del nordeste moderado.

, se espera una mañana despejada y una tarde con nubes de evolución y lluvias, con un riesgo elevado de tormentas y viento del nordeste moderado. – En Pamplona/Iruña, habrá lluvias débiles por la mañana, nubes de evolución por la tarde y un alto riesgo de precipitaciones hacia el final del día, con una máxima de hasta 34 ºC.

Interior, centro y sur peninsular

– Predominan cielos despejados o con alguna nubosidad alta , en un ambiente muy estable.

, en un ambiente muy estable. – En Madrid y gran parte de la meseta Sur, el guion es claro: sol radiante, mucha insolación y sin lluvia.

Tercio este y mediterráneo

– Cielos en general poco nubosos, aunque la aproximación de una vaguada podría generar más tormentas de evolución en áreas del interior de Castilla‑La Mancha, Madrid, Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana, que podrían ser localmente intensas y con granizo.

Canarias

– Se esperan intervalos nubosos en la vertiente norte de las islas occidentales, mientras que en el resto habrá tiempo más despejado, con posible calima ligera en altura.

Viento: quién mueve el aire

El viento también juega su parte:

En el norte y el tercio oriental peninsular se siente un viento de componente oeste y norte , moderado y con rachas fuertes en litorales cantábricos, el valle del Ebro, el litoral de Valencia y Castellón , Ampurdán , Baleares y zonas montañosas como los Pirineos .

, moderado y con rachas fuertes en litorales cantábricos, el valle del Ebro, el litoral de y , , y zonas montañosas como los . En el resto del interior, el viento se mantiene débil y variable , y se presentan brisas en la costa mediterránea.

, y se presentan brisas en la costa mediterránea. A Canarias, un viento de componente norte, moderado, refuerza la sensación térmica en las áreas más expuestas.

En Madrid, se prevé que el viento de esta tarde sople suavemente del suroeste, con rachas que pueden alcanzar los 15‑17 km/h, sin grandes sobresaltos.

Tabla rápida: máximas previstas en algunas ciudades

Ciudad Máxima aproximada (ºC) Tiempo predominante Madrid 34 Cielos despejados, mucho sol Sevilla 40‑42 Calor agobiante, cielo poco nuboso Valencia 35‑38 Calor, posibles tormentas locales Barcelona 33‑36 Ambiente bochornoso, algo de nubosidad Zaragoza 38‑40 Calor extremo, riesgo de tormentas por la tarde Bilbao 27‑30 Más nubes, posibilidad de lluvias Santa Cruz de Tenerife 29 Cálido, algo nuboso en el norte

(Los rangos están basados en los avisos y predicciones generales de AEMET y medios especializados para esta mitad de julio).

España, verano extremo y algunos consejos para afrontarlo

Los servicios meteorológicos son claros: este verano se caracteriza por temperaturas superiores a lo habitual en todo el país, especialmente en el centro, sur y en la vertiente mediterránea. Ante un calor tan persistente, es útil recordar algunos consejos:

Programa las actividades al aire libre para las primeras horas de la mañana o al final de la tarde.

Presta atención a las personas mayores, niños y aquellos que trabajan al sol.

No subestimes las noches tropicales: asegúrate de ventilar bien y evitar esfuerzos intensos a última hora.

Y para finalizar, una curiosidad: los modelos meteorológicos anticipan más tormentas de evolución este verano, esas que aparecen de repente, descargan y se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos. No resolverán el calor, pero al menos ofrecen relatos que contar… siempre que llevemos paraguas a mano.