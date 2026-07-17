Pronóstico del Tiempo en España: este viernes 17 de julio de 2026

Comenzamos este pronóstico del tiempo en España con lo esencial: hoy es un día de verano sin paliativos en casi todo el territorio. El calor se hace sentir con fuerza y las posibilidades de lluvia son mínimas, salvo en el norte y en las regiones montañosas.

Si había dudas acerca de la llegada de la canícula, el mapa de temperaturas y avisos es muy claro: el calor presenta su carta de presentación y lo hace a lo grande, sobre todo en el interior y en el sur peninsular.

Panorama general: el calor persiste y lluvias excepcionales en el norte

La situación se mantiene bajo la influencia de altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, lo que crea un ambiente estable, con cielos despejados o poco nublados y ese sol de julio que no se anda con rodeos. Al mismo tiempo, frentes débiles se acercan al extremo norte, lo que provocará más nubes y algunos chubascos en Galicia y la franja cantábrica.

Las pautas del día son las siguientes:

Calor intenso en gran parte del interior, el tercio este y Andalucía , con muchas ciudades superando los 35 ºC.

en gran parte del interior, el tercio este y , con muchas ciudades superando los 35 ºC. Chubascos y posibles tormentas más frecuentes en el extremo norte y en las zonas montañosas del este y sureste peninsular.

Ambiente más templado en las costas atlánticas y mediterráneas, aunque el bochorno se hará notar en el litoral mediterráneo debido a la alta temperatura del agua.

En Canarias, condiciones típicas del alisio: nubosidad en las vertientes norte, más sol en la sur y un calor moderado pero constante.

La AEMET mantiene avisos naranja y rojo por calor extremo en varias provincias del interior y del sur, con registros que pueden superar los 42 ºC en ciertas áreas del valle del Guadalquivir y en zonas del este peninsular. Es un hecho que estamos ante un episodio de calor extremo.

Temperaturas: dónde el termómetro se dispara más

Las previsiones nacionales marcan un rango térmico general para hoy entre los 24 ºC y los 38 ºC, con picos que se elevan en el interior y el sur. En algunos valles y depresiones, el termómetro puede registrar temperaturas aún más elevadas.

Tabla orientativa de máximas por regiones (valores aproximados según previsión nacional):

Zona Máxima prevista hoy Comentario Interior norte (Meseta norte) 32–35 ºC Calor fuerte, menos extremo Interior sur y valle del Guadalquivir 38–40 ºC, con picos >42 ºC Zona más crítica de la jornada Tercio este peninsular 35–38 ºC Calor intenso y persistente Litoral mediterráneo 30–33 ºC Bochorno intenso por mar muy cálido Baleares 35–38 ºC Ambiente caluroso, noches tropicales Canarias (islas orientales y occidentales) 28–35 ºC Calor constante, con alisio

Según el modelo europeo y los análisis de AEMET, gran parte de la Península y Baleares muestra anomalías térmicas de hasta +3 ºC en relación con la media de julio, siendo Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Aragón e interior de Cataluña las más afectadas. En otras palabras: la sensación es que hace más calor de lo habitual en esta época.

El tiempo en Madrid: día de verano absoluto

En Madrid, el pronóstico es diáfano y sin lugar a interpretaciones: se prevé una máxima de 35 ºC y una mínima de alrededor de 20 ºC, con cielos casi despejados y cero probabilidad de lluvia tanto durante el día como en horas nocturnas. La nubosidad se mantendrá en el 0% durante el día, subiendo ligeramente por la noche, sin que esto suponga ningún problema.

Datos significativos para la capital:

Temperatura máxima: 35 ºC .

. Temperatura mínima: en torno a los 20 ºC.

Probabilidad de precipitación: 0% tanto de día como de noche.

Nubosidad: 0% durante el día, alrededor del 9% durante la noche.

Rachas de viento: hasta 39 km/h durante el día, unos 35 km/h por la noche.

Índice ultravioleta: alcanzará niveles de hasta 11, lo que se considera muy alto.

Traducido: en Madrid hoy es recomendable buscar sombra, mantenerse bien hidratado y no ignorar la intensidad del sol durante el mediodía. Las horas centrales del día serán un desafío, ya que la sensación térmica superará la temperatura real.

Norte peninsular: nubes, lloviznas y un ligero alivio

Mientras el interior y el sur están acalorados, el extremo norte acoge las escasas lluvias que aparecen en el mapa. En Galicia, Asturias, Cantabria, el norte de Navarra y partes de los Pirineos se prevén más nubes y precipitaciones ligeras, con acumulaciones que en los próximos días pueden llegar a los 30–40 mm, según el modelo europeo.

La situación en el norte se puede resumir así:

Cielos nubosos o muy cubiertos, sobre todo en la franja atlántica.

Lloviznas y chubascos débiles, más frecuentes durante la madrugada y en las primeras horas del día.

Temperaturas algo más suaves, con máximas generales entre 28 y 32 ºC, por debajo de lo que se registra en el interior.

No es un día de grandes tormentas, pero sí de contrastes: mientras en el sur se habla de calor extremo, el norte mantiene un ambiente más llevadero, aunque también húmedo.

Islas: calor estable en Baleares y alisio en Canarias

En Baleares, el día se presenta con temperaturas notablemente elevadas y un ambiente muy veraniego, con máximas que pueden sobrepasar los 35 ºC en algunos lugares de Mallorca. Además, las noches no bajarán de los 20–25 ºC en muchos puntos, lo que genera una notable sensación de bochorno nocturno.

En Canarias, se mantiene el habitual patrón del alisio:

Cielos con intervalos de nubes bajas en las vertientes norte, junto a alguna precipitación débil y esporádica.

Un clima más despejado y soleado en las vertientes sur.

Viento alisio moderado, con intervalos fuertes en las zonas más expuestas.

Máximas rondando los 28 ºC en las zonas costeras del sur, como Maspalomas, donde la ficha de playa de AEMET menciona una sensación de “calor agradable”.

El índice UV también es bastante alto en el archipiélago, alcanzando valores de 11 en áreas turísticas como Maspalomas, por lo que es esencial llevar protección solar, gorra y sentido común entre las pertenencias del día.

Curiosidades meteorológicas del día

Para concluir este pronóstico del tiempo en España con un toque más ligero, algunas observaciones curiosas y útiles:

Estamos en pleno canícula, el periodo climático más cálido y seco del año. Los mapas de anomalías reflejan un juego de tonos rojos prácticamente en toda la Península y Baleares , evidenciando ese exceso de calor respecto a lo habitual.

, evidenciando ese exceso de calor respecto a lo habitual. El fenómeno de calor que estamos viviendo se relaciona con un verano influenciado por El Niño , que provoca un ambiente de “calor tropical” y bochorno, combinado con tormentas ocasionales y localizadas, especialmente en zonas montañosas.

, que provoca un ambiente de “calor tropical” y bochorno, combinado con tormentas ocasionales y localizadas, especialmente en zonas montañosas. Las noches “ecuatoriales”, con mínimas superiores a 25 ºC en áreas del litoral mediterráneo, se están volviendo más comunes, según los avisos de AEMET y diversos análisis de medios especializados9. Dormir con la ventana abierta y sin ventilador se vuelve cada vez más arriesgado.

Aunque hoy la probabilidad media de lluvia a nivel nacional es baja, en torno al 9% y concentrada en el norte, los modelos alertan de que pueden surgir tormentas irregulares y fuertes en ciertas áreas a lo largo de la semana, sobre todo en el este y en las zonas montañosas.

En resumen implícito: jornada de verano en mayúsculas, con el interior y el sur en modo “paella al sol”, el norte disfrutando de sus lloviznas de lujo y las islas asumiendo su clásico rol de refugio con sus particularidades. Hoy, el mapa invita a buscar sombra, hidratarse y aceptar el calor como el protagonista que ha venido para quedarse unos días.