Pronóstico del Tiempo en España para el sábado 18 de julio de 2026: calor intenso con algunas tormentas

Este sábado, España despierta con un panorama bastante claro: calor extremo, cielos predominantemente despejados y la presencia ocasional de alguna tormenta que parece surgir en el momento menos apropiado.

El día se caracterizará por un aumento general de las temperaturas y por un episodio de calor significativo que afectará a gran parte de la Península y las Baleares.

En Madrid, el termómetro podría marcar hasta 37 grados, con cielos casi sin nubes y un viento ligero y variable. Por lo tanto, la idea de dar un paseo al mediodía no parece ser la más acertada de este verano. La AEMET señala que este sábado marca el comienzo de una nueva fase de calor extremo, que traerá temperaturas elevadas durante la primera mitad de la próxima semana.

Panorama general

La previsión indica estabilidad en la mayor parte del territorio nacional, con cielos poco nubosos o despejados, aderezados solo por algunas nubes altas que, aunque no refrescan el ambiente, al menos ofrecen algo de compañía.

También se pueden observar contrastes regionales:

En Galicia y el área cantábrica se prevén cielos nublados y lluvias débiles.

y el área cantábrica se prevén cielos nublados y lluvias débiles. En el interior noroeste y en el tercio oriental peninsular podrían formarse nubes de evolución, dejando chubascos y tormentas aisladas por la tarde.

En Canarias, el alisio soplará con fuerza en las zonas más expuestas, con intervalos de viento que serán moderados a fuertes.

La sensación general será, en cualquier caso, de un calor considerable. Diversas previsiones indican máximas superiores a los 35 grados en amplias zonas peninsulares y Baleares, y la AEMET advierte que esta ola de calor puede producir cifras muy altas, incluso sobre 40 grados en algunas áreas del interior de Andalucía.

Zonas más afectadas por el calor

La ola de calor impacta con más fuerza en el centro, el sur y el valle del Ebro. Diferentes pronósticos coinciden en que se registrarán máximas muy elevadas en varias capitales y áreas del interior, brindando una jornada de pleno verano en el sentido más intenso de la palabra.

Zona Estado del cielo Temperatura destacada Madrid Poco nuboso Hasta 37 °C Zaragoza Nubosidad baja y sol parcial Hasta 39 °C Interior de Andalucía Cielos poco nubosos, con tormentas en la tarde en el nordeste Más de 40 °C en algunos valles Cuenca Parcialmente soleado Hasta 35 °C Canarias Intervalos nubosos al norte y tiempo más estable en el resto Entre 18 y 29 °C en el archipiélago

En el caso de Zaragoza, el pronóstico de Infobae prevé una máxima de 39 grados, con lluvias casi anecdóticas y rachas de viento que podrían alcanzar los 35 km/h a lo largo del día. El índice UV también se posicionará en niveles altos, así que el sol no será precisamente un mero adorno.

Viento, polvo y otros detalles

En general, el viento será suave o moderado en la Península, aunque se espera que gane algo de fuerza por la tarde. En el sureste, no se descarta la presencia de calima o polvo en suspensión, una molestia adicional que incrementa la sensación de calor agobiante.

En Canarias, la situación es algo diferente: el alisio predominará, con intervalos fuertes en las áreas costeras y rachas puntualmente muy intensas en las zonas más expuestas. Sin embargo, las temperaturas seguirán siendo altas en varias islas, con máximas que podrían superar los 30 grados en gran parte de Gran Canaria y el sur de Fuerteventura.

Lo que viene después

Mirando hacia el futuro cercano, la tendencia es clara: el calor no se limita a hoy. La AEMET ha indicado un aumento progresivo de las temperaturas a partir de este sábado, con valores “muy altos” durante la primera mitad de la semana siguiente y noches cálidas en diversas zonas.

Además, múltiples análisis sugieren que esta ola de calor podría conllevar un incremento en el riesgo de incendios, lo que añade un matiz de gravedad a estos días tan secos y calurosos. En resumen, hoy la sombra será un bien muy preciado y el agua fría casi un lujo.

Curiosidades del día, versión veraniega