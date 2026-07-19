Pronóstico del tiempo en España: un calor muy serio este domingo 19 de julio del 2026

España enfrenta hoy un domingo de pronóstico del tiempo marcado por un ambiente sumamente cálido y poco margen para la variabilidad: calor extremo en casi todo el territorio, noches incómodas y algunas tormentas por la tarde en áreas específicas. La AEMET está alertando sobre temperaturas significativamente altas en gran parte de la Península y Baleares.

El escenario se dibuja con claridad: el norte y el noroeste disfrutarán de algo más de frescura, mientras que Andalucía, Murcia, el interior de Castilla-La Mancha y ciertos puntos de Baleares no escatiman en calor y elevan el termómetro a niveles preocupantes. Sin duda, un domingo perfecto para resguardarse a la sombra.

El mapa de hoy: calor casi generalizado

Las previsiones coinciden en que las temperaturas máximas superarán los 35 grados en amplias zonas del país, a excepción del cuadrante noroeste y la cornisa cantábrica. En el valle del Guadalquivir y en las depresiones del sureste, el termómetro podría alcanzar los 40 grados, con registros igualmente altos en Murcia, Jaén, Sevilla y algunas áreas del interior de Cataluña.

Mientras tanto, en la franja norte el ambiente será bastante más soportable. Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro se mantendrán al margen del calor extremo, con temperaturas notablemente más bajas que en el sur y el este. Pero no se engañen, aquí también hablaremos de un calor veraniego que no da tregua.

Zona Situación prevista Temperaturas destacadas Madrid Cielo poco nuboso o despejado Máxima de 36 °C y mínima de 21 °C Barcelona Poco nuboso, con baja probabilidad de lluvia Máxima de 33 °C y mínima de 26 °C Andalucía Calor muy intenso, con avisos en algunas áreas Hasta 40 °C en puntos de Córdoba y Granada Murcia Calor extremo en el interior Hasta 39 °C Cornisa cantábrica Más suave y con nubes Valores mucho más contenidos

Madrid: sol, calor y poco misterio

En Madrid, el pronóstico indica un cielo poco nuboso o despejado, con la posibilidad de nubes altas por la mañana. Las máximas rondarán entre los 34 y 36 grados. El viento, que soplará de forma débil y variable, no ofrecerá el respiro esperado para mitigar la jornada calurosa.

La mínima también será elevada, situada alrededor de los 21 grados, lo que significa que la noche no proporcionará un alivio significativo. Es decir, la jornada empieza fresca, asciende rápidamente y finaliza con la misma determinación con la que comenzó.

Nubes de evolución y tormentas: el detalle del día

Aunque el clima será estable en gran parte de España, la tarde podría deparar chubascos y tormentas en el interior noroeste y en el tercio oriental del país. La AEMET advierte que algunas de estas tormentas podrían ser localmente fuertes, con vientos intensos y granizo en zonas montañosas o áreas del interior oriental.

Una imagen que refleja el verano a la española: calor de pleno julio, cielo mayormente despejado durante gran parte del día, y de repente, una nube que aparece para crear un espectáculo por la tarde. Es recomendable tener especial atención en Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana, el sudeste de Castilla-La Mancha y el norte de Cataluña.

Noches tropicales y bochorno en el litoral

El calor persistirá incluso con la llegada de la noche. Las previsiones indican noches tropicales en amplias áreas de la mitad sureste y de Baleares, con mínimas que superan los 20 grados y, en ciertas zonas del litoral mediterráneo y el Guadalquivir, por encima de los 25 grados.

Esto implica un descanso complicado, con ventanas abiertas y ventiladores funcionando a toda máquina. En ciudades como Barcelona o Málaga, las previsiones apuntan a mínimas elevadas, por lo que el bochorno se sentirá intensamente durante la madrugada.

Zonas que se libran un poco mejor

En el extremo norte, el panorama es más fresco y algo más nuboso. Galicia y el área cantábrica podrían registrar nubes, bancos de niebla y alguna precipitación débil, con temperaturas significativamente más bajas que en el resto de la Península.

Canarias también presenta un cuadro diferente, con alisio moderado a fuerte y variaciones por islas, así como intervalos nubosos en el norte de las más montañosas. Allí el calor no desaparece, pero la distribución térmica no se asemeja a la de la mitad sur peninsular.

Curiosidades del día para no sudar en silencio