Pronóstico del Tiempo en España, lunes 20 de julio del 2026

Hoy, el pronóstico del tiempo en España deja claro el mensaje: mucho calor, escasa lluvia y algún que otro susto tormentoso en lugares muy específicos.

Quienes pensaban que la segunda ola de calor sería suficiente se encontrarán con que el verano de 2026 insiste: los valores se mantienen notablemente elevados en casi todo el país.

Panorama general: calor dominante y pocas lluvias

La información más reciente indica que la jornada será mayoritariamente estable, presentando cielos despejados o apenas nublados, con baja probabilidad de lluvia en gran parte de la Península y Baleares.

Los puntos a destacar hoy son los siguientes:

Calor intenso generalizado , con temperaturas máximas que superarán los 35 ºC en amplias áreas del interior y Baleares.

, con temperaturas máximas que superarán los en amplias áreas del interior y Baleares. Posibles tormentas de evolución por la tarde en regiones del interior noroeste y en el tercio oriental de la península.

La costa cantábrica y algunas áreas de Galicia experimentarán un ambiente un poco más fresco, con máximas inferiores a las de días anteriores.

AEMET y los principales modelos climatológicos coinciden en que se prevén temperaturas notablemente altas, por encima de la media habitual de julio en todo el país, con anomalías de hasta +3 ºC, especialmente en el interior y el noreste.

Temperaturas orientativas por franjas

Aunque los datos pueden variar por zonas, la temperatura aproximada de hoy se puede resumir de la siguiente manera:

Norte peninsular (Cantábrico y Galicia)

– Máximas: 25–32 ºC (localmente hasta 33–35 ºC en interiores).

– Mayor nubosidad, sobre todo en el litoral atlántico y cantábrico.

Centro (incluida Madrid****)

Madrid****) – Máximas: 35–38 ºC, con picos que pueden alcanzar los 39 ºC en los valles interiores.

– mínimas: 20–22 ºC, con muchas zonas experimentando “noche tropical”.

Sur y valle del Guadalquivir

– Máximas: 39–42 ºC, y localmente algo más en áreas interiores muy apartadas.

– mínimas: 22–25 ºC, con sensación de bochorno.

Nordeste, valle del Ebro e interior mediterráneo

– Máximas: 36–40 ºC, con valores puntuales de 41–42 ºC.

Baleares

– Máximas: 32–36 ºC, presentando algunos registros superiores a 37–38 ºC en interiores de Mallorca.

Canarias

– Máximas: 32–35 ºC, ligeramente más altas en las islas orientales, manteniendo un ambiente cálido que estará algo atenuado por los vientos alisios.

Cielos: mucho sol, algo de nubosidad en el norte y tormentas por la tarde

La previsión sobre la nubosidad y fenómenos destacables para hoy se despliega de la siguiente forma:

Galicia y litoral cantábrico

– Cielos con nubes o intervalos de nubes bajas, especialmente por la mañana.

– Se pueden presentar lluvias débiles y dispersas en la franja atlántica y cantábrica occidental.

Interior norte, sistemas montañosos y tercio oriental

– Por la tarde se formará nubosidad de evolución con posibilidades de chubascos y tormentas en regiones del interior noroeste, la cordillera Cantábrica, sistemas Ibérico y Béticos y Pirineos.

– Algunas tormentas podrían ser localmente intensas, con rachas de viento fuertes y no se descarta la aparición de granizo en áreas del interior sureste y Galicia.

Resto de la Península y Baleares

– Cielos despejados o con nubes altas, sin lluvia significativa.

Canarias

– Intervalos de nubes bajas en las vertientes norte de las islas occidentales, calima ligera en altura y ambiente poco nublado en el resto.

En resumen: día muy soleado, ideal para terrazas… siempre y cuando haya sombra y agua a mano.

Viento: alisios en Canarias, brisas y poniente en la Península

Hoy el viento no será el protagonista principal, pero sí afectará a la sensación térmica:

Canarias : alisio del norte, moderado con intervalos fuertes, pudiendo haber rachas muy intensas en zonas expuestas.

: alisio del norte, moderado con intervalos fuertes, pudiendo haber rachas muy intensas en zonas expuestas. Golfo de Cádiz y Estrecho : poniente moderado, que ayuda a mitigar un poco el calor en la costa atlántica andaluza.

: poniente moderado, que ayuda a mitigar un poco el calor en la costa atlántica andaluza. Litorales de Cataluña , Cantábrico y Galicia : viento del norte/nordeste, con intervalos de distintas intensidades.

, y : viento del norte/nordeste, con intervalos de distintas intensidades. Resto de la Península: viento suave, generalmente del oeste, este en la costa mediterránea y del norte en el noroeste y centro-norte.

Baleares: viento leve, de dirección variable, con régimen de brisas.

Sin posibilidades de un temporal serio hoy, pero las rachas provenientes de las tormentas pueden ser muy fuertes en algunas áreas del interior.

Madrid hoy: calor de libro de texto

En Madrid, estas son las previsiones para hoy:

Máxima : 36 ºC .

: . Mínima : 21 ºC, noche claramente tropical.

: 21 ºC, noche claramente tropical. Nubosidad muy baja durante el día, incrementándose ligeramente por la noche, sin posibilidades de lluvia (0 % de probabilidad).

Viento moderado, con rachas que pueden rondar entre 35 y 39 km/h.

Índice UV muy alto, con valores cercanos a 10.

En términos prácticos: un día completamente veraniego, calor seco y alta radiación. Gorro, crema solar y agua son casi imprescindibles.

Tabla rápida de situación por grandes zonas