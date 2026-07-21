Pronóstico del tiempo en España para este martes 21 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo para este martes en España trae consigo un mensaje claro: calor intenso, cielos mayormente despejados y alguna que otra tormenta por la tarde, especialmente en aquellas zonas donde las temperaturas ascienden más de lo habitual. Se espera un día típicamente veraniego, donde tanto el sol como el termómetro se muestran implacables.

La ola de calor inicia hoy, con máximas que podrían alcanzar o incluso superar los 40 grados en áreas del sur, el sureste y el valle del Ebro. En cambio, el norte disfrutará de un clima más moderado, aunque definitivamente no será lo suficientemente fresco como para sacar la chaqueta del armario.

Panorámica general del día

Las previsiones indican que predominarán cielos poco nublados o despejados en la mayor parte del territorio, con intervalos de nubes medias y altas en el sureste peninsular y las Baleares. En el norte de Galicia y el Cantábrico occidental, el cielo se presentará más cubierto y podría dejar caer alguna llovizna débil y dispersa.

A medida que avance la tarde, la nubosidad de evolución irá aumentando en zonas del interior y del este peninsular. Se registrarán chubascos y tormentas en Albacete, el interior de Valencia, el norte de Murcia y los Pirineos orientales, con la posibilidad de que también afecten a las sierras prelitorales de Castellón y Tarragona. Estas tormentas podrían venir acompañadas de rachas fuertes de viento y, en ocasiones, de granizo.

La calima hará su aparición en el sur y este de la Península, además de en las Baleares, lo que podría ocasionar que el cielo pierda claridad, sin que esto impida que el verano se mantenga en modo «horno».

Temperaturas: el calor aprieta de verdad

La tendencia térmica se dirige hacia valores elevados en amplias zonas de España. La Aemet prevé máximas que oscilarán entre los 39 y 41 grados en el valle del Ebro, las depresiones del noreste, el este de Castilla-La Mancha, el curso alto y medio del Guadalquivir e interior de Mallorca. En la cuenca del Genil, se podrían registrar entre 40 y 42 grados, y en ciertos puntos del interior del tercio sureste, los termómetros podrían alcanzar incluso los 41-43 grados, con posibilidades de superar localmente los 44.

En el resto del territorio peninsular, también se contemplan ascensos en las temperaturas, salvo algunas excepciones de descensos ligeros en partes de la Ibérica, en los litorales del levante y en el noreste de Mallorca. Por si fuera poco, las noches serán complicadas en muchas áreas, con noches tropicales en extensas regiones de Andalucía, el este peninsular y las Baleares, donde en algunos puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir las mínimas podrían no bajar de 25 grados.

Zona Situación destacada Andalucía Máximas muy altas, con valores que pueden sobrepasar los 40 grados Castilla-La Mancha Calor extremo y probabilidad de tormentas vespertinas en el este Valle del Ebro Primer tramo intenso de la ola de calor, con temperaturas de 39-41 grados Baleares Temperaturas elevadas, calima y noches cálidas Norte peninsular Más benévolo, con nubes y lloviznas en el Cantábrico occidental

Viento: poco alivio, salvo en zonas concretas

En Canarias, el alisio soplará con intervalos fuertes y posibles rachas muy intensas en áreas expuestas. En el golfo de Cádiz y el Estrecho, dominará el poniente, mientras que en los litorales de Cataluña, el Cantábrico y Galicia predominará el nordeste, generalmente moderado.

El resto de España experimentará vientos suaves durante gran parte del día, aunque se espera que aumenten en intensidad por la tarde con componente oeste, salvo en la facción oriental peninsular donde reinará el este. En Baleares, se anticipa viento débil y variable.

Madrid: mucho calor, poca tregua

La capital, Madrid, verá el calor como el protagonista indiscutible de la jornada, con una máxima prevista de 38 grados y una mínima de 23 según una de las fuentes consultadas. Otra estimación también apuesta por un pico térmico alrededor de 37 grados por la tarde, por lo que la ciudad se ubicará claramente en el rango de calor intenso.

En cuanto a la lluvia, no habrá que contar con ella: la probabilidad de precipitación se sitúa en un 0% durante todo el día y apenas subirá al 1% por la noche, con escasa nubosidad. En otras palabras: paraguas a un lado, abanico a la mano y, si se puede, buscar un poco de sombra es lo mejor.

Qué esperar en las próximas horas

Mañana: ambiente muy estable y cielos mayormente despejados o con escasas nubes. Mediodía: ascenso rápido de las temperaturas en gran parte del interior. Tarde: incremento del riesgo de tormentas en el este y noreste, con rachas fuertes de viento. Noche: calor persistente, sobre todo en el Mediterráneo, el sur y las Baleares.

Respecto a Canarias, la jornada comenzará con cielos poco nublados, intervalos en el norte y calima ligera en altura, además de un viento del alisio que no ofrecerá demasiada tregua en las zonas más expuestas. Las temperaturas descenderán ligeramente en el interior, aunque en el sur y el oeste de Gran Canaria seguirán superando los 30 grados.

Y para poner un toque de humor: el verano en España tiene una habilidad especial para convertir un lunes cualquiera en una sauna y un martes en una prueba de resistencia. Hoy el uniforme imperante es claro: ropa ligera, agua a la vista y paciencia térmica, que el sol no es precisamente el mejor aliado.