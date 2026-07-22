Pronóstico del Tiempo en España para el miércoles 22 de julio de 2026

La ola de calor se afianza hoy en España sin asomo de alivio. El termómetro se eleva en casi todo el país, las noches se mantienen tropicales y, como cierre, esta tarde se prevén tormentas con vientos fuertes y granizo en diferentes zonas del interior.

En Madrid, el día se caracteriza por el intenso calor, con temperaturas máximas que rondan los 39 ºC y mínimas de unos 23 ºC, sin perspectivas de lluvia a la vista.

Panorama general: un calor de verano y un toque de inestabilidad

La situación meteorológica de hoy se puede sintetizar en tres puntos clave:

Calor notablemente superior a lo habitual en gran parte de la Península y Baleares .

en gran parte de la Península y . Tormentas en la tarde, que serán localmente fuertes en el interior oriental y áreas montañosas.

Un ambiente más fresco en Galicia y el Cantábrico, donde habrá más nubosidad.

Los pronósticos más recientes indican que las temperaturas seguirán siendo muy altas, alcanzando máximas por encima de 35 ºC en amplias zonas del territorio, y sobre los 40 ºC en Andalucía, la meseta sur y algunas depresiones del noreste y sureste. En estas regiones, la sensación será de un día abrasador y noches que apenas dan respiro, con noches tropicales e incluso tórridas superando los 25 ºC en algunas áreas del litoral mediterráneo y del valle del Guadalquivir.

La mayor parte de la Península presenta cielos despejados o salpicados de nubes altas, mientras que la calima sigue afectando zonas del sur y este peninsular, así como Baleares. Los vientos son por lo general suaves, con componente oeste en gran parte del interior durante la tarde y poniente moderado en el golfo de Cádiz y el Estrecho. En los litorales de Galicia, Cantábrico y Cataluña, se impone el viento del nordeste, de carácter moderado.

Áreas más afectadas por el calor

Hoy se presenta un mapa térmico bien definido:

Andalucía , meseta sur y algunas depresiones interiores del este peninsular:

, meseta sur y algunas depresiones interiores del este peninsular: – Máximas en torno a 40 ºC o más.

o más. – Avisos de alerta naranja e incluso roja por calor extremo en diversas provincias.

Interior peninsular (que incluye Comunidad de Madrid , Castilla-La Mancha , gran parte de Castilla y León , interior de Cataluña y Comunidad Valenciana ):

(que incluye , , gran parte de , interior de y ): – Temperaturas de entre 2 y 3 ºC por encima de la media climática de julio.

– Máximas a menudo sobre 35 ºC, con múltiples registros que superan 40 ºC.

Vertiente mediterránea y Baleares :

: – Alto riesgo de calor extremo, con la probabilidad más alta en el tercil cálido según las previsiones estacionales.

– Hoy, valores que en muchos casos superarán los 35 ºC y una atmósfera bochornosa debido a la humedad.

Por otro lado, Galicia y la zona cantábrica se salvan del calor extremo, donde las temperaturas son considerablemente más frescas gracias a la llegada de aire más templado y una mayor actividad de tormentas y nubosidad.

Tormentas por la tarde: posibles complicaciones

El complemento “extra” de la previsión meteorológica de hoy son las tormentas por la tarde, que en algunos casos serán bastante intensas y acompañadas de granizo y ráfagas de viento fuertes.

Las regiones que más podrían verse afectadas son:

Interior de Castellón , Tarragona y Valencia .

, y . Norte de Murcia y zonas del este de Andalucía .

y zonas del este de . Sureste de Albacete .

. Área de la Cordillera Cantábrica , Sistema Central , Sistema Ibérico , Meseta Norte y zona centro.

, , , Meseta Norte y zona centro. Algunos sectores de Pirineos y sierras del interior sureste peninsular.

AEMET tiene activados avisos amarillos por tormentas en gran parte de Castilla y León, el suroeste de Asturias, áreas de la Cordillera Cantábrica y Picos de Europa, así como en la Comunidad de Madrid y secciones de Guadalajara, Soria y Cuenca. En estas localidades, las rachas de viento pueden alcanzar los 80-90 km/h y no se descartarán granizadas notables.

La buena noticia es que las tormentas serán bastante irregulares; no todos experimentarán lluvia, pero donde se produzcan, lo harán de forma intensa y con notable actividad eléctrica.

Madrid: calor persistente y atento a las tormentas vespertinas

En Madrid, la previsión apunta a:

Máxima cerca de 38-39 ºC y mínima en torno a 23 ºC .

y mínima en torno a . Humedad relativamente baja, alrededor del 15-30 % durante toda la jornada.

Cielos poco nublados o ligeramente cubiertos, sin lluvias esperadas en la mayor parte del día.

Viento ligero, con rachas algo más marcadas por la tarde, de componente oeste o suroeste.

Sin embargo, AEMET también ha señalado avisos por tormentas para la Comunidad de Madrid durante la tarde, donde se anticipan chubascos que podrían ser localmente fuertes, así como granizo y viento intenso en áreas cercanas a la sierra. No conviene relajarse: el típico día que parece dedicado únicamente al calor puede acabarse con una fuerte tormenta al finalizar la jornada.

Canarias y Cantábrico: menos intensidad, pero sin perder de vista el verano

En Canarias, la previsión se presenta con:

Intervalos de nubes bajas en las vertientes norte de las islas.

Cielos más despejados en el sur.

Temperaturas estables, alejadas del calor extremo peninsular.

En Euskadi, el día se presenta nuevamente con sol y calor moderado, con máximas que oscilan entre los 23-25 ºC en la vertiente cantábrica y unos 20 ºC en zonas del interior, con vientos del sur por la mañana que giran a componente oeste por la tarde en la costa.

Curiosidades meteorológicas para mitigar el calor