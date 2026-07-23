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Incendio forestal en el límite entre Madrid y Toledo

Ayuso inspecciona los daños del incendio de Almorox en Villa del Prado

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Díaz Ayuso PD.
Archivado en: Medio Ambiente

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este jueves a la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, una de las áreas más afectadas por el incendio que se decretó ayer en Almorox (Toledo), para conocer sobre el terreno la evolución de la emergencia y el alcance de los daños.

Este núcleo residencial permanece evacuado desde la noche de este miércoles. La urbanización cuenta con más de 50 kilómetros de calles y cerca de 6.000 vecinos. Un total de 700 personas tuvieron que dejar sus casas y más de un centenar permanecen alojadas en el polideportivo de Villa del Prado.

En la zona continúan trabajando 150 efectivos para extinguir los puntos calientes que permanecen activos. Mientras, un operativo específico integrado por Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Agentes Forestales y Bomberos de la Comunidad de Madrid está evaluando la afectación de viviendas y daños materiales con el fin de planificar el regreso de los vecinos en condiciones de seguridad. Díaz Ayuso traslada a los vecinos afectados por el incendio de Almorox el apoyo de la Comunidad de Madrid para la recuperación más rápida

Díaz Ayuso acudió más temprano al Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos, donde trasladó a los vecinos afectados por el incendio de Almorox el apoyo de la Comunidad de Madrid para la recuperación más rápida: “Estaremos junto a ellos”.

También agradeció el esfuerzo de los efectivos del Plan INFOMA 2026: “Ahora mismo están desplegados en Castilla-La Mancha, en Castilla y León y especialmente, también, en la Comunidad de Madrid, anteponiendo su vida para cuidar la de los demás, para protegernos y para apagar estos fuegos que están ahora mismo en sus peores momentos”.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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