Pronóstico del Tiempo en España para el jueves 23 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para hoy se caracteriza, una vez más, por temperaturas elevadas y un sol radiante, con escasas posibilidades de lluvia. Si anhelas algo de frescor y nubes, tendrás que mirar hacia el Cantábrico o esperar a que caiga la noche.

La jornada se presenta como un clásico de la canícula: calor intenso, cielo despejado y sólo algunas tormentas dispersas en el este y sureste peninsular durante la tarde. Es un día ideal para disfrutar de la playa, aunque no tanto para pasear por el asfalto.

Panorama general: el calor persiste

AEMET y los modelos meteorológicos correspondientes indican un estado de estabilidad generalizada en la Península y Baleares, con cielos mayormente despejados en la mayor parte del territorio. Impera el anticiclón, creando un ambiente seco que es característico del período más caluroso del verano.

Las máximas estarán por encima de lo habitual en gran parte del interior, con temperaturas que superarán los 35 ºC en amplias áreas de la península y Baleares.

en gran parte del interior, con temperaturas que superarán los 35 ºC en amplias áreas de la península y Baleares. El calor se concentrará en especial en el interior peninsular , el valle del Ebro , el interior de Cataluña y el arco mediterráneo.

, el valle del , el interior de y el arco mediterráneo. Las precipitaciones serán escasas; únicamente se anticipan chubascos y tormentas puntuales en algunas regiones del sureste y este peninsular, especialmente alrededor de Alicante, Murcia y el norte de Almería.

La tendencia mensual sugiere que este julio será notablemente más cálido de lo habitual, con anomalías térmicas que pueden alcanzar hasta 3 ºC por encima de la media en el interior de la Península y en la Comunidad de Madrid. Este panorama se alinea con un verano 2026 previsible como “abrasador”, tal y como ha advertido AEMET.

Madrid y grandes ciudades: pleno verano urbano

En Madrid, se espera un día de sol casi continuo, cielos despejados y ambiente muy seco. Los datos más recientes indican:

Máxima alrededor de 37 ºC y mínima cercana a 23 ºC , sin posibilidad de lluvia.

y mínima cercana a , sin posibilidad de lluvia. Viento suave, variable, sin rachas significativas, y una sensación de calor que irá en aumento desde media mañana.

Otras ciudades destacadas:

Barcelona (España) : jornada veraniega, con máximas cercanas a 31 ºC y mínimas alrededor de 22 ºC , cielos principalmente despejados y algo de nubosidad alta.

: jornada veraniega, con máximas cercanas a y mínimas alrededor de , cielos principalmente despejados y algo de nubosidad alta. Sevilla (España) : calor moderado si se considera lo que puede ser julio de 2026, con máximas entre 38-40 ºC en el valle del Guadalquivir, según lo habitual, y un ambiente seco.

: calor moderado si se considera lo que puede ser julio de 2026, con máximas entre en el valle del Guadalquivir, según lo habitual, y un ambiente seco. Valencia (España) y la Comunidad Valenciana: cielo poco nuboso, ambiente muy caluroso y posible llegada de máximas que se acerquen a los 40 ºC en zonas del interior, con algunas tormentas vespertinas aisladas en Alicante.

Tabla orientativa de rangos térmicos para hoy:

Zona aproximada Cielo predominante Rango de máximas (ºC) Lluvia prevista Interior peninsular Despejado / poco nuboso 36-40 Muy baja Mediterráneo peninsular Soleado, nubes altas 33-38 Aislada tarde Norte cantábrico Nuboso a ratos 26-30 Débil, local Canarias (España) Poco nuboso 26-34 Escasa

Norte y Mediterráneo: ligeros matices en un calor abrumador

En el Cantábrico y Galicia (España) se anticipa más nubosidad, con cielos a veces cubiertos y algunas precipitaciones débiles, sobre todo durante la mañana. El flujo atlántico aporta un ambiente más fresco:

Máximas que oscilarán entre 26 y 30 ºC , con una sensación térmica más agradable que en el interior.

, con una sensación térmica más agradable que en el interior. Posibles brumas y bancos de niebla matinales en la costa norte.

En el litoral mediterráneo peninsular:

Cielos mayormente despejados, aunque con algunas nubes bajas en tramos costeros, y presencia de polvo en suspensión (calima) en zonas del este.

Tormentas vespertinas que podrían ser localmente fuertes en el interior del sureste, especialmente en las regiones de Murcia (España) y el norte de Almería (España), con riesgo de rachas de viento intensas y granizo.

En Málaga (España), las previsiones indican:

Máxima en torno a 33 ºC y mínima de 26 ºC , con 0 % de probabilidad de lluvia.

y mínima de , con 0 % de probabilidad de lluvia. Muy poca nubosidad (alrededor del 2 % durante el día) y viento moderado, con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Índice ultravioleta extremadamente alto, con valores que pueden llegar a 11, por lo que usar crema solar y buscar sombra es imprescindible.

Baleares y Canarias: calor, sol y un toque de viento

En Islas Baleares (España), la situación es de cielos poco nubosos, con posibles alertas por fenómenos costeros y viento en áreas de Mallorca (España) y Menorca (España). Las temperaturas se mantienen elevadas:

Máximas que oscilan entre 32 y 35 ºC, mínimas cercanas a 21-23 ºC, con una notable sensación de bochorno.

En Canarias (España), el tiempo se define por:

Intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y cielos mayormente despejados en el resto.

Máximas que pueden superar los 34 ºC en las cumbres y zonas medias del sur y oeste de Gran Canaria (España) .

en las cumbres y zonas medias del sur y oeste de . Viento alisio de moderado a fuerte, con rachas puntualmente muy intensas en áreas expuestas.

Un verano de 2026 “en modo grill”: contexto y curiosidades

El verano 2026 en España se presenta influenciado por un Niño fuerte, que induce un ambiente de calor tropical y un bochorno más acentuado, con episodios de tormentas intensas muy localizadas que pueden aparecer cuando un aire frío asciende. Los modelos climáticos sugieren:

Alta probabilidad (50-70 %) de que el trimestre julio-agosto-septiembre registre temperaturas más altas de lo normal en casi todo el país.

en casi todo el país. Una mayor ocurrencia de tormentas por las tardes en el interior y el sureste peninsular, sin que esto indique un verano lleno de lluvias continuas.

Algunas curiosidades a tener en cuenta para hoy: