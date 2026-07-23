Pronóstico del Tiempo en España para el jueves 23 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para hoy se caracteriza, una vez más, por temperaturas elevadas y un sol radiante, con escasas posibilidades de lluvia. Si anhelas algo de frescor y nubes, tendrás que mirar hacia el Cantábrico o esperar a que caiga la noche.
La jornada se presenta como un clásico de la canícula: calor intenso, cielo despejado y sólo algunas tormentas dispersas en el este y sureste peninsular durante la tarde. Es un día ideal para disfrutar de la playa, aunque no tanto para pasear por el asfalto.
Panorama general: el calor persiste
AEMET y los modelos meteorológicos correspondientes indican un estado de estabilidad generalizada en la Península y Baleares, con cielos mayormente despejados en la mayor parte del territorio. Impera el anticiclón, creando un ambiente seco que es característico del período más caluroso del verano.
- Las máximas estarán por encima de lo habitual en gran parte del interior, con temperaturas que superarán los 35 ºC en amplias áreas de la península y Baleares.
- El calor se concentrará en especial en el interior peninsular, el valle del Ebro, el interior de Cataluña y el arco mediterráneo.
- Las precipitaciones serán escasas; únicamente se anticipan chubascos y tormentas puntuales en algunas regiones del sureste y este peninsular, especialmente alrededor de Alicante, Murcia y el norte de Almería.
La tendencia mensual sugiere que este julio será notablemente más cálido de lo habitual, con anomalías térmicas que pueden alcanzar hasta 3 ºC por encima de la media en el interior de la Península y en la Comunidad de Madrid. Este panorama se alinea con un verano 2026 previsible como “abrasador”, tal y como ha advertido AEMET.
Madrid y grandes ciudades: pleno verano urbano
En Madrid, se espera un día de sol casi continuo, cielos despejados y ambiente muy seco. Los datos más recientes indican:
- Máxima alrededor de 37 ºC y mínima cercana a 23 ºC, sin posibilidad de lluvia.
- Viento suave, variable, sin rachas significativas, y una sensación de calor que irá en aumento desde media mañana.
Otras ciudades destacadas:
- Barcelona (España): jornada veraniega, con máximas cercanas a 31 ºC y mínimas alrededor de 22 ºC, cielos principalmente despejados y algo de nubosidad alta.
- Sevilla (España): calor moderado si se considera lo que puede ser julio de 2026, con máximas entre 38-40 ºC en el valle del Guadalquivir, según lo habitual, y un ambiente seco.
- Valencia (España) y la Comunidad Valenciana: cielo poco nuboso, ambiente muy caluroso y posible llegada de máximas que se acerquen a los 40 ºC en zonas del interior, con algunas tormentas vespertinas aisladas en Alicante.
Tabla orientativa de rangos térmicos para hoy:
|Zona aproximada
|Cielo predominante
|Rango de máximas (ºC)
|Lluvia prevista
|Interior peninsular
|Despejado / poco nuboso
|36-40
|Muy baja
|Mediterráneo peninsular
|Soleado, nubes altas
|33-38
|Aislada tarde
|Norte cantábrico
|Nuboso a ratos
|26-30
|Débil, local
|Canarias (España)
|Poco nuboso
|26-34
|Escasa
Norte y Mediterráneo: ligeros matices en un calor abrumador
En el Cantábrico y Galicia (España) se anticipa más nubosidad, con cielos a veces cubiertos y algunas precipitaciones débiles, sobre todo durante la mañana. El flujo atlántico aporta un ambiente más fresco:
- Máximas que oscilarán entre 26 y 30 ºC, con una sensación térmica más agradable que en el interior.
- Posibles brumas y bancos de niebla matinales en la costa norte.
En el litoral mediterráneo peninsular:
- Cielos mayormente despejados, aunque con algunas nubes bajas en tramos costeros, y presencia de polvo en suspensión (calima) en zonas del este.
- Tormentas vespertinas que podrían ser localmente fuertes en el interior del sureste, especialmente en las regiones de Murcia (España) y el norte de Almería (España), con riesgo de rachas de viento intensas y granizo.
En Málaga (España), las previsiones indican:
- Máxima en torno a 33 ºC y mínima de 26 ºC, con 0 % de probabilidad de lluvia.
- Muy poca nubosidad (alrededor del 2 % durante el día) y viento moderado, con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h.
- Índice ultravioleta extremadamente alto, con valores que pueden llegar a 11, por lo que usar crema solar y buscar sombra es imprescindible.
Baleares y Canarias: calor, sol y un toque de viento
En Islas Baleares (España), la situación es de cielos poco nubosos, con posibles alertas por fenómenos costeros y viento en áreas de Mallorca (España) y Menorca (España). Las temperaturas se mantienen elevadas:
- Máximas que oscilan entre 32 y 35 ºC, mínimas cercanas a 21-23 ºC, con una notable sensación de bochorno.
En Canarias (España), el tiempo se define por:
- Intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y cielos mayormente despejados en el resto.
- Máximas que pueden superar los 34 ºC en las cumbres y zonas medias del sur y oeste de Gran Canaria (España).
- Viento alisio de moderado a fuerte, con rachas puntualmente muy intensas en áreas expuestas.
Un verano de 2026 “en modo grill”: contexto y curiosidades
El verano 2026 en España se presenta influenciado por un Niño fuerte, que induce un ambiente de calor tropical y un bochorno más acentuado, con episodios de tormentas intensas muy localizadas que pueden aparecer cuando un aire frío asciende. Los modelos climáticos sugieren:
- Alta probabilidad (50-70 %) de que el trimestre julio-agosto-septiembre registre temperaturas más altas de lo normal en casi todo el país.
- Una mayor ocurrencia de tormentas por las tardes en el interior y el sureste peninsular, sin que esto indique un verano lleno de lluvias continuas.
Algunas curiosidades a tener en cuenta para hoy:
- La así denominada canícula no es solo un mito popular: corresponde al periodo estadísticamente más caluroso del año en España, y estamos inmersos en él.
- Las “noches tropicales” (mínimas por encima de 20 ºC) serán comunes en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, y en la costa mediterránea ya se acerca al concepto de “noche tórrida” en varios lugares.
- Con índices UV alcanzando niveles extremos en el sur y en el Mediterráneo, exponerse al sol del mediodía sin protección hoy es, sin duda, un verdadero deporte de riesgo.