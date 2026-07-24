Ayuso logra que Sánchez declare, pese a su reticencia, la emergencia nacional ante los incendios en Madrid y Ávila

La presión inclemente de Isabel Díaz Ayuso y esas diez mil personas evacuadas en Madrid y las ocho mil confinadas en Ávila, obligan al Gobierno de Pedro Sánchez a declarar la emergencia nacional. Ante una oleada de incendios que, en varios frentes, ya no puede contenerse con los medios disponibles de la propia Comunidad, el Ejecutivo se dedica a hacer política con la desgracia de los españoles.

Son multitud quienes han tenido que abandonar sus casas en la Comunidad de Madrid. En tanto, hay otros que permanecen confinados al otro lado de la sierra, a la espera de que el viento decida por ellas.

Entre ambas cifras se extiende una misma oleada de incendios que esta semana ha forzado algo poco frecuente: la declaración de emergencia nacional. La resolución del Gobierno se anunció tras una jornada de intensa preocupación por la coincidencia de varios fuegos en la Comunidad de Madrid y en Ávila. El Ministerio del Interior elevó la alerta a emergencia nacional para poder coordinar un mayor volumen de recursos estatales, con un único objetivo inmediato: contener el avance de las llamas y proteger a la población.

En Madrid, los incendios de Villa del Prado, Pelayos y Aldea del Fresno mantienen en vilo a varias comarcas. A ellos se suma el fuego de Burgohondo, en Ávila, con capacidad real de propagarse hacia territorio madrileño. Ese cruce de fronteras —entre comunidades, entre términos municipales, entre lo que cada administración puede abarcar por sí sola— es lo que ha terminado de justificar la intervención del Estado.

La petición de Ayuso y la respuesta del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había solicitado la intervención estatal el jueves pasado, tras elevar el nivel de riesgo ante los tres incendios forestales de su territorio y la amenaza que suponía Burgohondo. La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez llega, así, después de esa petición, en un contexto de emergencia ya extendida sobre el terreno.

La Comunidad de Madrid solicita la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en 3 comunidades autónomas y la posibilidad, como sucedió ayer en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 23, 2026

Ayuso pedía la activación de la Situación Operativa 3 del Plan INFOMA, el nivel máximo que traspasa la dirección operativa al Estado. Sin embargo, la respuesta del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había criticado en una entrevista en La SER la petición afirmando que la Comunidad se limitó a enviar «una escueta carta con la que ha sacado un tuit». Además, dijo que el Ejecutivo autonómico tenía que «explicar y justificar esa solicitud» de forma correcta para que fuese evaluada «por los servicios técnicos de manera seria».

Es decir, en mitad de una crisis, la politiquería y la burocracia. Para rematar, afirmó que la popular no podía «quitarse a un lado y decir ahí la llevas», al tiempo que planteaba si el asunto se trataba de incapacidad técnica u operativa por parte del Gobierno de Ayuso.

Afortunadamente para los afectados, el asunto burocrático se resolvió rápidamente.

El episodio recuerda, una vez más, hasta qué punto está dispuesto a llegar el líder del PSOE para intentar socavar la imagen política de la popular. Es capaz de dejar en segundo plano el fuego avanza cuando lo urgente entonces es otra cosa: agua, aeronaves, brigadas, carreteras seguras, evacuaciones sin sobresaltos. El fuego no entiende de competencias autonómicas ni de comparecencias en rueda de prensa.

Por qué estos incendios se han vuelto tan difíciles de controlar

Varios factores explican la rapidez con la que ha empeorado la situación:

Viento , que provoca cambios bruscos en la dirección de las llamas.

, que provoca cambios bruscos en la dirección de las llamas. Altas temperaturas , que deshidratan la vegetación y facilitan la ignición.

, que deshidratan la vegetación y facilitan la ignición. Baja humedad , que convierte el monte en combustible.

, que convierte el monte en combustible. Coincidencia de focos, que dispersa recursos y satura la capacidad de respuesta.

Cuando estos elementos coinciden, el incendio se vuelve más errático, más caro de extinguir y más difícil de predecir. No hay atajo que sustituya a la prevención; una vez que el fuego ya está declarado, los aviones y las brigadas de tierra son los únicos protagonistas posibles.