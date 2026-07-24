Ayuso: “Es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y nuestra prioridad es salvar vidas”

La Comunidad de Madrid se enfrenta a una situación crítica tras un incendio que, según ha señalado su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no tiene comparación en la historia reciente de la región. Desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos, la dirigente ha insistido en que la principal preocupación en estos momentos es garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para contener las llamas y vigilar su evolución, el Ejecutivo autonómico mantiene activados todos sus recursos con el objetivo de minimizar riesgos para la población. La prioridad, ha reiterado, es evitar daños personales en un escenario marcado por la rapidez con la que avanza el fuego.

En paralelo, el Gobierno madrileño ya está diseñando un plan de apoyo para los municipios afectados. A través del Plan de Inversión Regional, se prevé habilitar una línea de ayudas destinada a cubrir tareas de limpieza, reconstrucción de infraestructuras y otras necesidades derivadas del desastre.

A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades reconocen que aún es pronto para cuantificar el impacto total. La complejidad del episodio se debe, en gran parte, a la coincidencia de condiciones extremas como el calor intenso, las rachas de viento y la unión de varios focos, que han agravado notablemente la situación.