Predicción del Tiempo en España para este viernes 24 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para este viernes se presenta marcado por una ola de calor, termómetros que se elevan y alguna tormenta que amenaza con estropear el día en el norte y el interior de la península.

Si pensabas que julio no podía ser más caluroso, hoy los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir te demostrarán lo contrario: se podrán registrar temperaturas de 40‑42 ºC con total tranquilidad.

La AEMET ha emitido un aviso especial debido a la ola de calor, que traerá temperaturas notablemente más altas de lo habitual en casi todo el territorio nacional.

En términos generales, el tiempo será muy estable: se anticipan cielos mayormente despejados en gran parte de la Península y Baleares, aunque por la tarde aparecerán algunas nubes altas y nubosidad de evolución en áreas del interior, que podrían dar lugar a tormentas localmente intensas.

Aspectos destacados del día:

Calor intenso en la mayoría de las regiones : muchas zonas superarán los 36‑38 ºC, con picos de 40‑42 ºC en los valles interiores.

: muchas zonas superarán los 36‑38 ºC, con picos de 40‑42 ºC en los valles interiores. Noche tropical y, en ciertos valles, tórrida : mínimas que no descenderán de 20 ºC y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, por encima de 25 ºC.

: mínimas que no descenderán de 20 ºC y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, por encima de 25 ºC. Tormentas por la tarde en las cordilleras y mesetas del interior, con rachas de viento muy fuertes.

Algo más de nubes y un fresco relativo en los litorales de Galicia y Cantábrico , donde se esperan brumas y nubes bajas.

y , donde se esperan brumas y nubes bajas. En Canarias, se prevé un aumento del calor, con intervalos nubosos en el norte y algo de calima en altura.

Temperaturas: el lugar donde el calor se siente más intenso

De acuerdo con las previsiones de AEMET y los avisos distribuidos a nivel nacional, hoy se experimentará:

Superación de 36‑38 ºC en gran parte de la Península y ambos archipiélagos, a excepción de los litorales del norte y las zonas más altas.

en gran parte de la Península y ambos archipiélagos, a excepción de los litorales del norte y las zonas más altas. Temperaturas de 40‑42 ºC en:

en: – Valles del Ebro , Tajo , Guadiana y Guadalquivir

, , y – Cuadrante suroeste

– Litoral de Valencia y Murcia

y – Sur de Huesca y Lleida

Aquí tienes una muestra del mapa térmico para hoy:

Zona Máx aprox. Comentario rápido Valles Ebro/Tajo/Guadiana/Guadalquivir 40‑42 ºC Calor extremo, noches muy cálidas Meseta sur, Extremadura, Andalucía 36‑39 ºC Avisos por altas temperaturas. Litoral norte (Galicia, Cantábrico) 28‑32 ºC Algo más llevadero, con nubes bajas. Baleares 34‑37 ºC Soleado, calor intenso. Canarias 32‑36 ºC Calor y ligera calima en altura.

Las mínimas se mantendrán elevadas, con «noches tropicales» que superarán los 20 ºC en los litorales mediterráneos, el suroeste peninsular y Canarias, y «noches tórridas» que excederán los 25 ºC en los principales valles fluviales.

Cielos: sol, evolución y tormentas en la tarde

La previsión detallada de la AEMET indica un predominio del sol, aunque con matices según la zona:

En el interior peninsular, sistemas Central e Ibérico, cordillera Cantábrica, Pirineos y las dos mesetas se formará nubosidad de evolución por la tarde, que podría culminar en tormentas con rachas de viento muy violentas.

En los litorales de Galicia y del Cantábrico , se anticipan nubes bajas y brumas matutinas; en su parte oriental no se descarta la posibilidad de alguna precipitación débil.

y del , se anticipan nubes bajas y brumas matutinas; en su parte oriental no se descarta la posibilidad de alguna precipitación débil. En el resto de la Península y Baleares , cielos despejados o con algunas nubosidades altas, ambiente muy soleado y radiación UV elevada.

, cielos despejados o con algunas nubosidades altas, ambiente muy soleado y radiación UV elevada. En Canarias, se prevén intervalos nubosos en la vertiente norte de las islas montañosas, mientras que en el resto, se presentará poco nuboso con ligera calima.

Si trabajas en el exterior, el resumen práctico es sencillo: mañana soleada y estable, con posibilidad de «decorado» de nubes de evolución y tormentas locales intensas en el interior.

Viento y mar: cierzo, tramontana y levante en acción

El viento también tendrá un papel importante, aunque no será el protagonista total del día:

Predominio del componente oeste flojo en el Cantábrico .

. Viento tenue y variable en el interior, con rachas fuertes asociadas a tormentas.

Régimen de brisas en el Mediterráneo.

Un cierzo moderado en el valle del Ebro y tramontana en Ampurdán , con intervalos de intensidad fuerte.

moderado en el valle del y en , con intervalos de intensidad fuerte. Levante moderado en Alborán y el Estrecho , con posibles rachas extremadamente fuertes.

moderado en y el , con posibles rachas extremadamente fuertes. En Canarias, viento del norte a noroeste moderado, que tiende a amainar por la tarde.

Algunas ciudades representativas: el mapa de la canícula

Sin entrar en demasiados detalles, las últimas proyecciones pintan este panorama urbano:

Madrid , meseta sur y alrededores: máximas cercanas o superiores a 40 ºC, mínimas que superarán los 22‑24 ºC y cielo despejado con posible tormenta aislada en áreas de montaña.

, meseta sur y alrededores: máximas cercanas o superiores a 40 ºC, mínimas que superarán los 22‑24 ºC y cielo despejado con posible tormenta aislada en áreas de montaña. La Rioja : cielos poco nublados con nubosidad de evolución por la tarde; temperaturas que subirán levemente, alcanzando hasta 42 ºC en Calahorra y alrededor de 39 ºC en Haro y Logroño .

: cielos poco nublados con nubosidad de evolución por la tarde; temperaturas que subirán levemente, alcanzando hasta 42 ºC en y alrededor de 39 ºC en y . Ibiza , en Baleares : día muy caluroso, con una máxima de 32 ºC y mínima de 27 ºC, junto a una elevada humedad (entre 70‑84 %) y viento suave del sur; no se esperan lluvias.

, en : día muy caluroso, con una máxima de 32 ºC y mínima de 27 ºC, junto a una elevada humedad (entre 70‑84 %) y viento suave del sur; no se esperan lluvias. Málaga, en el sur peninsular: máxima de 36 ºC, 0 % de probabilidad de lluvia, nubosidad baja (alrededor del 13 % de día) y ráfagas de hasta 39 km/h, con nivel de radiación ultravioleta que puede llegar a 11.

Curiosidades y reflexiones sobre este “animal” llamado ola de calor

La ola de calor que está afectando al tiempo en España en estos días se comporta como un verdadero «animal meteorológico»: resistente, insistente y con bastante mala fama a la hora de permitir un buen descanso nocturno.

Sus “mordiscos” más intensos se registran en los valles interiores, donde las mínimas superan los 25 ºC, convirtiendo la noche en un auténtico festín de sauna gratuita.

Se alimenta de aire cálido en capas medias y altas, y de una atmósfera estable que escasamente deja tormentas como válvula de escape.

Su “hábitat” preferido son los episodios veraniegos con un anticiclón dominante, escasa circulación atlántica y sol sin respiro, justo lo que ha descrito la AEMET para esta semana.

Un rayo de esperanza, si es que queremos buscarlo, es que este “animal” también recuerda a la gente la importancia de entender el pronóstico del tiempo, prestar atención a los avisos oficiales y tomarse en serio conceptos como ola de calor, tormentas o noches tropicales, que ya forman parte del léxico veraniego en España.