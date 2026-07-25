Pronóstico del Tiempo en España: el calor da un respiro este 25 de julio de 2026

Este sábado trae consigo un cambio que muchos anhelaban: el tiempo en España continúa con el estilo veraniego, pero el calor empieza a ceder en amplias zonas del país luego de varios días de temperaturas extremas.

No se trata de un desplome drástico, pero la bajada será lo suficientemente significativa como para que muchos noten que hoy es más fácil dormir y respirar.

Panorama general: calor más llevadero, pero aún presente

De acuerdo con el análisis del modelo europeo y la previsión semanal, el sábado se afianza como el día en que se produce el descenso térmico más evidente en gran parte de la Península, con caídas de entre 4 y 8 ºC en muchas áreas y hasta 10-12 ºC en determinadas zonas del interior.

Tras la baja de temperaturas, las máximas quedan en torno a:

– 23-30 ºC en el norte y en vastas zonas de la Meseta.

en el norte y en vastas zonas de la Meseta. – 32-34 ºC en el suroeste y en sectores de Andalucía .

en el suroeste y en sectores de . – Incluso, alcanzando los 38 ºC en el sureste peninsular.

La AEMET mantiene la previsión de temperaturas superiores a lo normal para esta época, aunque ya lejos, en términos generales, de los 40 ºC que se registraron en días anteriores.

Las noches también ofrecen un alivio en gran parte del interior: las mínimas bajan entre 2 y 5 ºC, situándose por debajo de 15 ºC en varias áreas del norte y de la Meseta, mientras que en el Mediterráneo, el sureste y Baleares continúan siendo tropicales, con temperaturas de 23-27 ºC.

El tiempo en Madrid y en las grandes ciudades

Aunque el enfoque es nacional, hoy muchos ponen su atención en el tiempo en España, especialmente en las grandes áreas urbanas, donde el asfalto intensifica la sensación térmica. El descenso es sutil, pero perceptible.

En Madrid, el panorama habitual para este sábado es:

Máxima alrededor de 34 ºC , claramente por debajo de los picos alcanzados en la reciente ola de calor.

, claramente por debajo de los picos alcanzados en la reciente ola de calor. Mínima en torno a 20-21 ºC en áreas urbanas, algo más baja en zonas periféricas.

en áreas urbanas, algo más baja en zonas periféricas. Ambiente seco, con cielos generalmente poco nublados, aunque no se descarta algo de nubosidad de evolución hacia la tarde en las áreas circundantes del Sistema Central.

En otras ciudades representativas, los valores se ajustan al modelo térmico y a la previsión semanal:

Sevilla :

: – Máximas todavía elevadas, entre 35-37 ºC , muy por debajo de los más de 40 ºC que se han registrado durante la ola de calor.

, muy por debajo de los más de 40 ºC que se han registrado durante la ola de calor. – Noche cálida, con mínimas cerca de 23-24 ºC.

Zaragoza :

: – Máxima próxima a 30 ºC y mínima sobre 19 ºC , con un ambiente caluroso pero sin excesos.

y mínima sobre , con un ambiente caluroso pero sin excesos. – Viento moderado del noroeste, con rachas que llegan hasta 35 km/h por la tarde, lo cual ayuda a disminuir la sensación de calor.

Valencia y el litoral mediterráneo:

y el litoral mediterráneo: – Máximas que aún son elevadas, coqueteando con los 32-35 ºC , con un descenso menos pronunciado que en el interior.

, con un descenso menos pronunciado que en el interior. – Noches tropicales, mínimas por encima de 23 ºC y una notable sensación de bochorno debido a la humedad.

Zonas: norte, centro, sur, Mediterráneo y archipiélagos

El tiempo en España hoy se presenta como un mosaico, variando según se contemple el norte fresco o el sureste todavía calcinante.

Norte peninsular y Cantábrico

En el norte, la variación es más notable en el termómetro:

Máximas que oscilan entre 23 y 28 ºC en gran parte de Galicia , Cantábrico y Castilla y León .

en gran parte de , y . Presencia de nubes bajas y algunas brumas matutinas en los litorales de Galicia y Cantábrico .

y . Por la tarde, se podrá observar nubosidad de evolución en la cordillera Cantábrica, con riesgo de tormentas localmente intensas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

Centro e interior peninsular

En el centro, el calor persiste, pero en menor grado:

Máximas típicas entre 30 y 34 ºC en las dos mesetas y en la Comunidad de Madrid .

en las dos mesetas y en la . Nubosidad de evolución por la tarde en el Sistema Central , Sistema Ibérico y zonas interiores, con probables tormentas en áreas del alto Ebro y ambas mesetas.

, y zonas interiores, con probables tormentas en áreas del alto y ambas mesetas. Viento suave y variable, predominando las componentes oeste y noroeste.

Sur y cuadrante suroeste

En el sur, el termómetro se mantiene elevado, pero ya no al máximo:

En Andalucía y el cuadrante suroeste, las máximas se situarán entre 32-34 ºC , aunque aún se superarán los 36-38 ºC en determinados sectores interiores y del sureste.

y el cuadrante suroeste, las máximas se situarán entre , aunque aún se superarán los en determinados sectores interiores y del sureste. Noches cálidas, ya que las mínimas no caen por debajo de 20-22 ºC en muchas zonas bajas.

Mediterráneo y Baleares

La región mediterránea sigue su propio ritmo:

El descenso de temperaturas es menos notorio; el ambiente se mantiene caluroso, con máximas que pueden situarse entre los 34-36 ºC en el litoral de Valencia , Murcia , sur de Huesca e interior de Lleida .

en el litoral de , , sur de e interior de . Las mínimas superan los 23 ºC e incluso se acercan a 25 ºC en algunos lugares, con una notable sensación de bochorno.

e incluso se acercan a en algunos lugares, con una notable sensación de bochorno. Régimen de brisas costeras, que refrescan ligeramente la costa, pero mantienen la humedad elevada.

En Baleares, las máximas también continúan superando los 34 ºC en muchos puntos, mientras que las mínimas se mantienen por encima de 22-24 ºC.

Canarias

En Canarias, el calor sigue siendo la norma:

Las temperaturas son muy altas, especialmente en las islas orientales, donde se ha dado un notable incremento.

Máximas que podrían acercarse a los 38-40 ºC en ciertas localizaciones, con calima ligera en altura y un ambiente seco.

en ciertas localizaciones, con calima ligera en altura y un ambiente seco. Viento moderado de componente norte, más notable en la vertiente norte de las islas occidentales.

Cielos y tormentas: ubicaciones a seguir en el radar

La jornada se caracteriza por una estabilidad mayoritaria, aunque con algunos matices:

Gran parte de la Península y Baleares tendrá cielos despejados o con nubes altas .

tendrá cielos . Por la tarde, se formarán nubes de evolución en:

– Interior peninsular

– Cordillera Cantábrica

– Sistemas Béticos

– Pirineos

En estas áreas, son probables tormentas que podrán venir acompañadas de:

Rachas de viento muy intensas en Sistema Central, Sistema Ibérico, ambas mesetas, cordillera Cantábrica y alto Ebro.

La precipitación, en términos generales, seguirá siendo escasa, como es típico en la canícula de julio; lo poco que ocurra será en forma de chubascos tormentosos, irregulares y muy localizados.

Tabla rápida: rangos de temperatura por regiones

Región Máxima típica hoy Mínima típica hoy Norte peninsular 23-28 ºC 13-17 ºC Meseta norte/sur 28-34 ºC 15-20 ºC Andalucía interior 32-34 ºC 20-23 ºC Sureste peninsular 34-38 ºC 22-25 ºC Litoral mediterráneo 32-36 ºC 23-25 ºC Baleares 34-36 ºC 22-24 ºC Canarias 35-40 ºC 24-26 ºC

Curiosidades y consejos para aprovechar el día