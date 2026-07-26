Ayuso activa la reconstrucción exprés tras el incendio y promete una recuperación “sin precedentes”

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan de recuperación para las zonas arrasadas por el incendio incluso antes de que las llamas hayan sido completamente sofocadas. Así lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al centro de acogida habilitado en Villamanta, donde acompañó a los Reyes en su encuentro con los vecinos evacuados.

Ayuso ha dejado claro que la estrategia pasa por adelantarse a la fase posterior a la emergencia. Según ha señalado, el objetivo es reducir al máximo los plazos de reconstrucción y devolver cuanto antes la normalidad a los municipios afectados. La dirigente ha insistido en que la región no puede permitirse esperar: la planificación ya está en marcha mientras continúan las labores de extinción.

En su intervención, también ha reivindicado la experiencia acumulada por la Comunidad en situaciones críticas. Ha recordado intervenciones anteriores tras fenómenos como la DANA, el temporal Filomena o la crisis sanitaria, así como actuaciones en localidades como Aldea del Fresno o la propia Villamanta, donde —según ha apuntado— se lograron recuperar infraestructuras y servicios en tiempos reducidos.

El Ejecutivo autonómico ha comenzado además a cuantificar los daños provocados por el incendio, con el propósito de activar ayudas directas para las familias afectadas y coordinar la restitución de servicios básicos. La prioridad, ha señalado, es que los municipios recuperen su funcionamiento lo antes posible.

La presidenta ha asegurado que este proceso de reconstrucción ya está en marcha y ha avanzado que será un despliegue “nunca visto” en la región.