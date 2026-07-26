Pronóstico del Tiempo en España este domingo 26 de julio de 2026: calor, contrastes y alguna tormenta que quiere abrirse paso

La predicción meteorológica para este domingo revela una España marcada por dos realidades: mientras gran parte del territorio se sumirá en la estabilidad y el calor, el noreste y la zona mediterránea estarán al acecho con tormentas en camino.

En Madrid, se espera que el termómetro alcance los 31 grados, lo cual nos recuerda que julio suele desembarcar en la capital con temperaturas elevadas.

La jornada se caracteriza por un aumento de las temperaturas procedente del oeste, aunque el este y el nordeste aún padecerán un clima más fresco.

Según la AEMET, en su informe compartido por diversos medios, se anticipan cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, pero también la posibilidad de chubascos intensos en Baleares y el litoral central de Cataluña.

Panorama general del día

El aspecto más notable se reflejará en las temperaturas. Las áreas del oeste, suroeste y gran parte del interior experimentar ofertas térmicas significativas, con subidas que en algunas localidades pueden alcanzar o incluso superar los 4 a 6 grados. Para el este y el nordeste, el descenso de algunos grados respecto a días previos parece inevitable.

Este escenario dibuja un cuadro sencillo: un calor intenso en la mayor parte de la península, y un ambiente más suave en el noreste. Por otra parte, AEMET indica la presencia de nubosidad baja en las primeras horas del día en el norte, así como la aparición de bancos de niebla dispersos y polvo en suspensión en el este de Canarias.

Zonas con más calor y más inestabilidad

Zona Situación prevista Temperaturas destacadas Oeste y suroeste peninsular Cielos más estables y subida térmica Máximas al alza Interior peninsular Predominio de cielos despejados Calor intenso Baleares Tormentas y chubascos fuertes Ambiente cálido Litoral central de Cataluña Inestabilidad notable Riesgo de lluvia y viento fuerte Norte peninsular Nubes bajas y algunas lluvias Temperaturas más suaves Canarias Intervalos nubosos y polvo en suspensión Valores moderados

A lo largo de la costa mediterránea, diversos medios coinciden en que las primeras horas de la madrugada pueden presentar complicaciones, con tormentas de cierta intensidad en Barcelona y lluvias probables en Palma. En el interior del país, sin embargo, los cielos se mantendrán despejados y el calor será parte del escenario, ese calor que no se interesa en tus planes.

Temperaturas por ciudades

Madrid : máxima de 31°C y mínima de 17°C, con cielos despejados y sin lluvias previstas.

: máxima de 31°C y mínima de 17°C, con cielos despejados y sin lluvias previstas. Barcelona : máxima de 29°C y mínima de 23°C, con una probabilidad de precipitación del 55% y rachas de viento alcanzando los 32 km/h.

: máxima de 29°C y mínima de 23°C, con una probabilidad de precipitación del 55% y rachas de viento alcanzando los 32 km/h. Valencia : máxima de 30°C y mínima de 23°C, sin precipitaciones previstas y vientos suaves a moderados.

: máxima de 30°C y mínima de 23°C, sin precipitaciones previstas y vientos suaves a moderados. Bilbao : máxima de unos 26°C y mínima de 16°C, con lluvia y nubosidad variable.

: máxima de unos 26°C y mínima de 16°C, con lluvia y nubosidad variable. Sevilla : hasta 38°C, con cielos despejados y un ambiente muy caluroso.

: hasta 38°C, con cielos despejados y un ambiente muy caluroso. Palma : máxima de 31°C, con lluvia y un 100% de probabilidad de precipitaciones, según los datos divulgados.

: máxima de 31°C, con lluvia y un 100% de probabilidad de precipitaciones, según los datos divulgados. Las Palmas de Gran Canaria: entre 25 y 26°C, con cielos variando entre nubosos y muy nubosos y viento del norte.

Lo que puede notar la gente

La combinación de calor y viento en algunas zonas aumentará la sensación de bochorno, especialmente en el sur y en las áreas del Mediterráneo. Por otro lado, el norte y parte del litoral cantábrico disfrutarán de un aire más fresco, aunque algo incómodo debido a la nubosidad y las lluvias moderadas o ligeras.

Es recomendable prestar atención al viento en el prelitoral de Tarragona y Castellón, donde la AEMET ya ha alertado sobre rachas previsibles de fuerte intensidad según lo reportado por agencias especializadas. No hay que dramatizar, pero es mejor evitar las terrazas si la silla parece empeñada en volar sola.

Curiosidades para mirar el cielo con otro ánimo