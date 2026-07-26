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Crisis por los incendios en la Comunidad de Madrid

Los Reyes arropan a los evacuados en Villamanta en plena emergencia por el fuego

Felipe VI y Letizia visitan el polideportivo habilitado como refugio y destacan la labor “incansable” de los equipos de emergencia y la solidaridad vecinal

Los Reyes arropan a los evacuados en Villamanta en plena emergencia por el fuego
Su Majestad la Reina Letizia Casa de S.M. el Rey
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La localidad madrileña de Villamanta se ha convertido en uno de los epicentros de la respuesta ante los incendios que azotan la región. Hasta allí se desplazaron este domingo los Reyes, que acudieron al polideportivo municipal La Chopera, transformado en alojamiento provisional para cerca de 200 personas que han tenido que abandonar sus hogares.

Durante la visita, Don Felipe y Doña Letizia mantuvieron un encuentro cercano con los afectados, escuchando de primera mano sus testimonios y mostrando su respaldo en un momento marcado por la incertidumbre. También aprovecharon para reconocer el trabajo de los numerosos voluntarios y profesionales implicados en la atención a los evacuados.

Sus Majestades los Reyes a su llegada al polideportivo municipal “La Chopera”, en Villamanta

En el recorrido estuvieron acompañados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos; y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez.

El Rey subrayó la dureza de la situación que atraviesan muchas familias, algunas de las cuales llevan varios días lejos de sus viviendas e incluso han sufrido importantes pérdidas materiales. Además, alertó sobre el grave impacto ambiental causado por los incendios y el riesgo que aún persiste.

Felipe VI quiso poner en valor la coordinación y el esfuerzo de todos los dispositivos desplegados, desde la UME hasta los cuerpos de seguridad y los servicios de protección civil, destacando su “entrega y profesionalidad” en una operación de gran magnitud. Asimismo, insistió en que se están utilizando todos los recursos disponibles con un objetivo prioritario: proteger vidas y garantizar la seguridad.

Por su parte, la Reina incidió en la importancia de escuchar a los damnificados, que relatan con angustia cómo vivieron la evacuación y la incertidumbre sobre el estado de sus hogares. También señaló que, pese a la situación, muchos afectados han expresado su agradecimiento por la atención recibida durante estos días.

Su Majestad el Rey en el interior del polideportivo municipal “La Chopera”, en Villamanta

 

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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