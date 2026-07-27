El despliegue de Sánchez que nunca llegó: promesas incumplidas, fuego y política en los peores incendios de España

España se consume en llamas y, en medio de columnas de humo y hectáreas quemadas, resurgen palabras que pesan como una losa: el anuncio del “mayor despliegue de la historia” contra los incendios forestales que hizo Pedro Sánchez en mayo, tal como informó La Razón en su artículo sobre el despliegue que se quedó en palabras. La campaña se anunciaba como histórica; la realidad, sin embargo, está siendo devastadora.

A esas declaraciones se añadió un compromiso sustancial: incrementar la flota de hidroaviones y aviones anfibios, mejorar la coordinación con las comunidades autónomas y transformar la intervención del Estado en una defensa frente a una emergencia climática que no se concibe ya como un hecho aislado, sino como una crisis estructural alimentada por las olas de calor, la sequía y el abandono de las áreas rurales. En teoría, se trataba de un plan ambicioso. En la práctica, hay municipios evacuados y miles de vecinos mirando al cielo sin vislumbrar los recursos prometidos.

El incendio de Madrid como símbolo de una campaña al límite

El denominado “peor incendio de la historia de Madrid” ha emergido como emblema de una campaña en la que el fuego no solo consume bosques y viviendas, sino que también socava la credibilidad política. Las cifras oficiales reflejan decenas de grandes incendios activos en distintas partes del país, con la Unidad Militar de Emergencias y los recursos aéreos trabajando al límite. No obstante, el relato del “mayor despliegue” se ve desmentido por una cifra incómoda: solo una parte de los hidroaviones y aviones anfibios prometidos están realmente operativos.

En mayo, el presidente aseguró que habría 15 aviones antiincendios adicionales disponibles para la campaña, pero informes recientes indican que solo siete están en condiciones de vuelo continuado, con varios aparatos en reparación debido a averías acumuladas y otros fuera de servicio a causa de incidentes durante la campaña. En consecuencia, hay menos de la mitad del número anunciado en un momento de crisis climática, cuando las estadísticas de superficie quemada se disparan. Al mismo tiempo, España se ha visto obligada a solicitar ayuda europea para incorporar aviones de otros países a través del Mecanismo de Protección Civil, una imagen que contrasta con la idea de autosuficiencia proclamada semanas antes del comienzo del verano.

Mientras en Madrid se hablaba de “hoguera de los miserables” en el debate político, los técnicos de emergencias argumentaban algo mucho más sencillo: sin suficientes medios aéreos, cualquier incendio que cuente con viento, inclinación y vegetación seca puede convertirse en un problema potencialmente incontrolable. Este contraste entre declaraciones grandilocuentes y la sensación de falta de recursos en el terreno ha alimentado las críticas, tanto desde la oposición como desde sectores profesionales.

Promesas, pacto climático y fondos en el cajón

El despliegue incompleto no se puede atribuir únicamente a la escasez de aviones. Se inscribe en un contexto más amplio de compromisos climáticos y gestión de presupuestos. El denominado “pacto climático” que anunció el Gobierno, que debía resultar en más recursos y una mejor coordinación con las comunidades autónomas, ha quedado, según diversas fuentes, sin reuniones formales con dichas autonomías, sin presentar cuentas en el Congreso y sin garantizar la llegada efectiva de todos los recursos prometidos. La crítica habitual señala una brecha considerable entre lo que se dice y lo que se hace.

Varios análisis indican que una parte significativa de los fondos europeos y estatales destinados a la gestión forestal y la prevención de incendios aún no se ha ejecutado. Algunos programas presentan porcentajes de inversión efectiva que rondan el 20–22%, lo que significa que cuatro de cada cinco euros previstos para gestión forestal aún no se han materializado en acciones concretas. En una campaña que llega tras años récord de incendios, esta lentitud en el uso de dinero ya asignado se ha convertido en un arma política y en una preocupación técnica.

La siguiente tabla facilita la visualización del abismo entre lo prometido y lo que realmente está disponible:

Concepto Prometido / previsto Ejecutado / disponible aproximado Aviones anfibios campaña 2026 15 operativos anunciados 6–7 operativos, varios en taller Fondos gestión forestal (programas clave) 100% del presupuesto asignado ~20–22% formalizado, menos ejecutado Despliegue “mayor de la historia” Refuerzo histórico de medios Necesidad de pedir ayuda a la UE

A medida que los incendios de gran magnitud se multiplican, solo en 2026 se han contabilizado 22 grandes incendios y cerca de 120.000 hectáreas quemadas en lo que va del año; la cifra se duplica en apenas dos semanas de ola de fuego. Cada hectárea que se quema también se traduce en una línea más en el expediente político del Gobierno.

Cambio climático, gestión del monte y batalla partidista

El Ejecutivo atribuye la emergencia climática como el motor principal de esta nueva era de incendios: más olas de calor, sequías prolongadas, años de riesgo más extensos y condiciones extremas que convierten cualquier chispa en una posible tragedia. Los datos respaldan parte de esta afirmación: España ha encadenado años con récord de superficie incendiada, siendo 2025 uno de los más devastadores desde que existen registros, superando las 350.000–400.000 hectáreas arrasadas.

No obstante, aquí también surge otro debate. Los informes técnicos apuntan que más del 80% de los incendios en España son provocados por el ser humano, ya sea por negligencias, prácticas agrícolas inapropiadas o fuegos intencionados. La gestión del monte, el abandono rural y la falta de prevención a largo plazo pesan tanto como la temperatura. Ingenieros forestales y expertos llevan años advirtiendo sobre una “tormenta perfecta”: bosques densos y mal cuidados, más combustible disponible, una disminución de la actividad rural que limpia el territorio, y una maquinaria institucional que se enfoca más en sofocar incendios que en evitarlos.

En este contexto, el choque político es casi inevitable. Mientras Santiago Abascal clama sobre el “desastre nacional” y culpa directamente a Sánchez y “su mafia” por el alcance de las llamas, exigiendo dimisiones y reformas drásticas en la política de incendios, el PP recrimina al Gobierno por retrasos en la normativa, falta de coordinación, la ausencia de herramientas clave como el catálogo nacional de medios de protección civil y el uso del “comodín” del pacto climático para justificar la falta de acciones previas. El incendio se transforma de ser un mero desafío técnico en un escenario de campaña constante.

Incendios, hidroaviones y algunas curiosidades incómodas

Detrás de las llamas también emergen historias y datos que revelan un rostro diferente de los incendios forestales en España:

En algunos momentos de este año, España ha contado con solo seis hidroaviones de gran capacidad totalmente operativos, mientras se acumulan más de 2.000 horas de vuelo en la campaña, un uso intensivo que incrementa las averías y paradas técnicas.

A pesar de ser un referente europeo en técnicas de extinción —con UME, brigadas helitransportadas y una coordinación avanzada—, los propios ingenieros forestales subrayan que la “asignatura pendiente” sigue siendo la gestión del monte: prevenir es más barato que apagar fuegos, pero genera menos titulares.

De los incendios ocurridos en España, solo alrededor de un 5% se deben a causas naturales como rayos; el resto tiene alguna forma de intervención humana, ya sea directa o indirecta. La naturaleza aporta el clima, pero el fuego generalmente es iniciado por alguien.

En algunos veranos recientes, se ha llegado a perder una superficie equivalente a toda Gran Canaria en solo dos semanas. Esta magnitud ayuda a entender por qué los incendios han trascendido de ser un hecho aislado a convertirse en el tema central de la agenda política y climática.

En una España que cada verano mira al horizonte en busca de señales de humo, las promesas políticas se disipan tan rápido como los hidroaviones en el cielo. La diferencia es que cuando estos no aparecen, el fuego no espera.