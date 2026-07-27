Pronóstico del Tiempo en España este lunes 27 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para este lunes es contundente: calor, mucho calor, y escasas nubes para protegerse del sol. El verano ha tomado el país al pie de la letra y hoy se hará notar con fuerza.

Según los informes, el ambiente será muy caluroso en la mayoría de la Península, con máximas que sobrepasarán los 35 ºC en numerosas localidades y con poca lluvia prevista. Solo el norte cantábrico se beneficia de algo de nubosidad y algunas precipitaciones débiles, para no seguir siempre el mismo guion que el resto.

Panorama general: calor dominante y escasas lluvias

Las altas presiones continúan reinando en el entorno de España, lo que se traduce en un tiempo estable, seco y mayormente despejado. A nivel nacional, se puede resumir la jornada en tres puntos:

Cielos despejados o poco nubosos en casi todo el país.

en casi todo el país. Precipitaciones débiles únicamente probables en la zona cantábrica y en el área del alto Ebro.

Ascenso en las temperaturas máximas, claramente superiores a lo normal para esta época del año, sobre todo en la mitad norte y en áreas del interior.

El blog de la AEMET ya había anticipado para la semana del 27 de julio al 2 de agosto un episodio de calor intenso que afectará a casi todo el país, con valores muy por encima de la media climática y precipitaciones en general escasas. Hoy comenzamos a sentir de lleno esa fase.

Avisos y calor extremo

Algunas previsiones privadas mencionan avisos amarillos por calor en distintas zonas del sur, centro-oeste y parte de Galicia, donde las máximas rondarán los 38 ºC. Además, se esperan fuertes rachas de viento de levante en el área del Estrecho y en la costa de Cádiz, lo que puede afectar el estado del mar.

En el valle del Guadalquivir, el calor se eleva notablemente, con máximas que podrían acercarse o incluso alcanzar los 40 ºC, una tendencia que se ha ido repitiendo en el sur peninsular en los últimos días. La AEMET y otros servicios meteorológicos destacan que este mes de julio está marcado por anomalías térmicas de hasta +3 ºC en amplias áreas del interior, incluyendo Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Cómo estará el tiempo ciudad por ciudad

En lugar de recorrer cada municipio, enfocaremos en las grandes líneas por regiones, añadiendo algunos datos concretos de ciudades donde el termómetro hoy ofrecerá una historia bastante clara.

Centro peninsular: calor seco y cielos despejados

En el centro, la jornada se asemejará al clásico verano continental: cielo azul, sol en su máximo esplendor y ambiente seco.

En Madrid , se prevé cielo despejado durante todo el día, con temperaturas en aumento, oscilando entre 17-36 ºC, según estimaciones recientes. Otras fuentes indican una máxima cercana a los 35-36 ºC y una mínima alrededor de 21 ºC, sin nubosidad significativa ni riesgo de lluvia.

, se prevé cielo despejado durante todo el día, con temperaturas en aumento, oscilando entre 17-36 ºC, según estimaciones recientes. Otras fuentes indican una máxima cercana a los 35-36 ºC y una mínima alrededor de 21 ºC, sin nubosidad significativa ni riesgo de lluvia. La posibilidad de precipitación es prácticamente nula (0 %), con baja humedad y una sensación de calor intenso pero relativamente “seco”, lejos del bochorno mediterráneo.

En resumen: en Madrid, hoy mandan el sol, el aire seco y el calor. Será un buen día para buscar sombras largas, llevar ropa ligera y mantener siempre cerca una botella de agua.

Norte: Cantábrico más fresco y con nubes

Mientras el interior se sofoca, el norte cantábrico juega su propio partido:

En la zona del Cantábrico y alto Ebro, se esperan nubes bajas, algunas coberturas y posibilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en las primeras horas.

y alto Ebro, se esperan nubes bajas, algunas coberturas y posibilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en las primeras horas. Las temperaturas serán más moderadas, sin llegar generalmente a los extremos del sur y del centro, aunque el ambiente continuará siendo cálido para la época.

En términos prácticos: allí el verano prosigue, pero con un tono más moderado y un par de chaparrones ligeros que podrían refrescar el ambiente.

Mediterráneo y Cataluña: calor, bochorno y algunas nubes

En la costa mediterránea y en Cataluña, el tiempo de hoy mezcla sol y algo de bochorno:

En Comunidad Valenciana , se esperan cielos menos nubosos o despejados, con temperaturas entre 16 y 34 ºC y viento suave del noroeste, que será variable a lo largo del día.

, se esperan cielos menos nubosos o despejados, con temperaturas entre 16 y 34 ºC y viento suave del noroeste, que será variable a lo largo del día. En Cataluña, el cielo estará principalmente poco nuboso, con algunos intervalos en la región nordeste y posibles chubascos débiles en el litoral central durante la madrugada. Las máximas rondarán los 35 ºC en el interior, con un clima cálido y ligeramente más húmedo cerca de la costa.

En Barcelona, el pronóstico prevé una máxima de unos 28 ºC y una mínima cercana a 23 ºC, con ausencia de lluvia y niveles de humedad elevados (alrededor del 75 %), además de vientos suaves. Será un día caluroso, aunque más moderado que en el interior; eso sí, la sensación de bochorno puede resultar intensa debido a la humedad.

Sur y Andalucía: el corazón del calor

El sur peninsular, y especialmente Andalucía, se lleva hoy una de las partes más difíciles del episodio:

Generalmente, cielos poco nubosos o despejados.

Temperaturas mínimas alrededor de 15 ºC y máximas que podrían llegar a los 39 ºC en las zonas interiores.

Viento flojo a moderado del este, que girará al sur en el interior, con levante fuerte en el Estrecho, complicando así el estado del mar.

En los valles del Guadalquivir, Tajo y Guadiana, distintas previsiones siguen mostrando valores cerca de 40 ºC e incluso un poco más en los días de mayor intensidad de esta ola de calor. Hoy continuamos en ese panorama de calor extremo o muy intenso en estas regiones.

Islas: calor contenido y algo de nubosidad

En Canarias, la previsión indica:

Nuboso en el norte de las islas montañosas, con algunas lloviznas ocasionales en medianías durante la madrugada, y claros en horas centrales.

Poco nuboso o despejado en el resto, con intervalos de nubes en el norte de Lanzarote y en el oeste de Fuerteventura .

y en el oeste de . Temperaturas con máximas alrededor de 30 ºC y mínimas cerca de 18 ºC, con viento del nordeste moderado, más intenso en áreas expuestas de las islas más elevadas.

En Baleares, dominan los cielos poco nubosos, con algunas nubes, temperaturas elevadas pero algo atenuadas por las brisas marinas y escasa precipitación.

Tabla rápida de ambiente general

Región Cielo dominante Temperaturas aproximadas Fenómenos destacados Centro Despejado 17-36 ºC Calor intenso, seco Cantábrico Nuboso, claros Más suaves Lluvias débiles posibles Mediterráneo Poco nuboso 28-34 ºC Bochorno, chubascos débiles aislados Andalucía Despejado Hasta 39-40 ºC Calor extremo, levante fuerte Canarias Nuboso norte, claros sur 18-30 ºC Lloviznas débiles, viento NE

Un par de curiosidades para sobrellevar el calor

En días como el de hoy, con máximas de entre 34-38 ºC en gran parte de España y mínimas que no bajan de 20-22 ºC en muchas áreas, los meteorólogos se refieren a estas situaciones como noches tropicales, esas en las que el ventilador se transforma en tu mejor aliado.

y mínimas que no bajan de 20-22 ºC en muchas áreas, los meteorólogos se refieren a estas situaciones como noches tropicales, esas en las que el ventilador se transforma en tu mejor aliado. El sol hará su aparición hoy en España alrededor de las 07:08 y se ocultará hacia las 21:35, brindando unas 14 horas de luz para que el calor haga de las suyas. Es un día ideal para disfrutar de la playa, la piscina o, para los más precavidos, encontrar una sombra estratégica y tener un vaso de agua a la mano.

Y un detalle final: este julio se está comportando como un estudiante aplicado del verano, con temperaturas hasta 3 ºC por encima de lo normal en sectores del interior. Si el verano fuese un animal, hoy estaría en pleno apogeo: activo, persistente y difícil de dejar de lado.