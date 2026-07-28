España bajo la cúpula de calor: cinco días al límite

No es novedad que en julio el calor se haga protagonista, pero esta vez España se enfrenta a una ola de calor extrema con el sello de la AEMET, que se ha descrito como una verdadera “cúpula de calor” que se afianzará sobre la Península y Canarias durante un mínimo de cinco días, según indican medios como La Razón en su análisis del fenómeno. Este manto de altas temperaturas anticipa registros que superarán los 42 ºC en amplias áreas del sur y del nordeste, mientras que el riesgo de incendios alcanzará niveles alarmantes.

El inicio de esta situación es claro: desde el miércoles 29 de julio, España vuelve a experimentar una fase de temperaturas extremas en uno de los veranos más calurosos registrados. La previsión ya apunta a valores entre 40 y 42 ºC en el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y en el interior de la mitad sur, así como a más de 37 ºC en Gran Canaria y algunas zonas interiores de Fuerteventura.

Una cúpula de calor que se cierra sobre la Península

La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso especial por fenómenos adversos que activa nuevamente el término “ola de calor”, con alta probabilidad de que este episodio se extienda, al menos, hasta el domingo. Los meteorólogos caracterizan este evento como una “cúpula de calor”, un anticiclón robusto que se queda quieto, atrapando el aire caliente y complicando la renovación de la masa de aire sobre la Península. Consecuentemente, cada jornada se añade un poco más de calor al anterior.

Los modelos europeos anticipan anomalías térmicas que oscilan entre +3 y +6 ºC con respecto a los valores promedio semanales, especialmente en el norte y nordeste de la península. Desde este miércoles, se prevé que se superen los 35 ºC en prácticamente todas las comunidades, excepto en las del Cantábrico y en Canarias, y se prevén temperaturas entre 40 y 42 ºC en capitales como Zaragoza, Sevilla, Córdoba o Granada. La AEMET anticipa 39–41 ºC en los valles del suroeste, 37–39 ºC en la meseta Norte y La Mancha, y entre 40 y 42 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste.

En Canarias, la situación tampoco será benigna: se prevén ascensos de temperatura en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, con máximas que superarán los 37–38 ºC en esta última isla y en algunas áreas de Fuerteventura. Además, se espera que las noches sean tropicales o hasta tórridas en diversas zonas peninsulares, con mínimas que no bajarán de los 20–25 ºC en gran parte del sur y el valle del Ebro.

Dónde hará más calor y cuánto tiempo durará

Las áreas más afectadas por esta ola de calor, según el aviso de AEMET y los modelos principales, son las siguientes:

Valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo

Valle del Ebro y depresiones del nordeste

y depresiones del nordeste Interior de la mitad sur peninsular

Medianías y zonas interiores de Gran Canaria y Fuerteventura

En estas localizaciones:

Se prevén máximas de 40–42 ºC en el interior sur y el valle del Ebro

en el interior sur y el valle del Ebro Se superarán los 37 ºC en diversas áreas de Canarias, con picos de 37–38 ºC en Gran Canaria

en diversas áreas de Canarias, con picos de 37–38 ºC en Gran Canaria Las noches tropicales serán comunes, lo que dificultará el descanso y aumentará el estrés por calor acumulado

La propia AEMET advierte que el domingo es “el límite mínimo” de este suceso y no necesariamente el final, dejando abierta la posibilidad de que se extienda algunos días más si el anticiclón mantiene su fuerza. Esto significa que el calor extremo podría no desaparecer de golpe, sino ir atenuándose gradualmente.

Incendios: la combinación perfecta para un verano de alto riesgo

Si se quisiera crear en un laboratorio una mezcla peligrosa para los incendios forestales, esta sería la ideal: temperaturas extremas, baja humedad, escasez de lluvias y vientos locales que propicien la propagación del fuego. Así se anticipa la nueva ola de calor. Los especialistas alertan que el riesgo de incendios alcanzará niveles “muy altos” o “extremos” en muchas áreas, sobre todo donde la vegetación ya está demasiado seca a causa de semanas de calor acumulado.

Las condiciones para la extinción se agravan por diversas razones:

El aire extremadamente caliente y seco facilita que cualquier chispa prenda con rapidez.

El calor prolongado durante varios días agota a los equipos de extinción y complica los relevos.

Las turbulencias y vientos generados por tormentas secas pueden cambiar de manera repentina la dirección del fuego.

Al sumar esta cuarta ola de calor del verano con la falta de lluvias, España enfrenta un panorama en el que cualquier pequeño foco puede crecer rápidamente, lo que exige intensificar la vigilancia en áreas rurales y forestales.

Salud, ciudades y pequeños trucos para vivir bajo 42 ºC

Más allá del riesgo de incendios, el impacto en la salud es notable. Las olas de calor suelen llevar a un incremento de ingresos hospitalarios por golpes de calor, deshidratación y el agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, especialmente entre ancianos, niños y personas con problemas médicos previos. El problema se intensifica cuando las mínimas nocturnas impiden que el cuerpo “se recupere” del calor del día.

En las ciudades, la fusión de asfalto, tráfico y escasez de zonas verdes agudiza el efecto “isla de calor urbana”. Es habitual que las temperaturas en el centro de grandes ciudades superen en varios grados a las del entorno rural cercano, aumentando la demanda de energía para refrigeración y poniendo a prueba las redes eléctricas y de agua.

Entre las recomendaciones que repiten las autoridades sanitarias y meteorológicas, las cuales se convierten en esenciales en estas situaciones:

Evitar realizar actividad física intensa durante las horas más calurosas.

Mantener una hidratación continua, incluso sin sentir sed.

Usar el aire acondicionado de forma racional para evitar cortes y reducir emisiones.

Prestar atención especial a ancianos que vivan solos y a grupos vulnerables.

No son sugerencias extraordinarias, pero resultan fundamentales para que un evento meteorológico extremo no se transforme en una crisis de salud.

Curiosidades de un país que aprende a vivir bajo la ola

Entre tanta cifra preocupante, el calor también genera anécdotas y curiosidades que reflejan cómo se adapta la vida diaria:

La expresión “cúpula de calor” ha entrado en el vocabulario cotidiano, aunque en los informes técnicos se sigue haciendo referencia a “domo cálido” asociado a un anticiclón persistente.

Cada ola de calor inspira creatividad: toldos improvisados con sábanas, neveras transformadas en depósitos de agua y terrazas con horarios “nocturnos” donde el café de media tarde se sirve a medianoche.

En muchas localidades, las fuentes públicas se convierten en pequeños oasis urbanos y un termómetro social: el número de personas alrededor a menudo refleja bastante bien la temperatura del día.

Las noches tropicales, que hace algunas décadas eran casi exóticas, son ya un tema común en las conversaciones veraniegas: se mencionan con la misma naturalidad que el tráfico o la última serie de moda.

Los meteorólogos admiten que reciben más consultas por el calor que por cualquier otro fenómeno meteorológico, lo que indica que, cuando el termómetro sobrepasa los 40, la ciencia del clima se vuelve, al mismo tiempo, en la ciencia de sobrevivir con estilo.

Porque, al final, esta ola de calor no solo mide grados: evalúa hasta qué punto un país entero puede ajustar sus rutinas para continuar funcionando mientras el cielo parece un horno a máxima potencia.