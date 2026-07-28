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EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 38 GRADOS

Pronóstico del Tiempo en España este martes 28 de julio de 2026

Cuarta ola de calor a la vista: jornada de calor extremo, escasas nubes, tormentas por la tarde en el interior y noches difíciles para descansar en gran parte de España

Pronóstico del Tiempo en España este martes 28 de julio de 2026
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La cuarta ola de calor del verano se aproxima y hoy España atraviesa una jornada que parece un ensayo previo del intenso calor que se avecina en las próximas horas. Desde la redacción, les compartimos que el pronóstico del tiempo para este martes tiene información contundente: calor muy fuerte, ambiente seco y solo algunas “fugas” de frescor en el norte de la península.

En todo el país, el pronóstico del tiempo en España indica que se alcanzarán máximas de entre 36 y 38 ºC en gran parte del territorio peninsular, superándose los 40 ºC en diversos valles interiores. Traducido al lenguaje coloquial: será un día de buscar sombra, hidratarse y armarse de paciencia.

Un mapa cubierto de avisos por calor

La AEMET mantiene gran parte del territorio bajo avisos por elevadas temperaturas, con el calor como principal protagonista del día.

  • Aviso naranja por «riesgo importante» de calor en:
  • Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco.
  • Aviso amarillo por calor en:
  • Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja.

En cifras, se anticipa:

  • Entre 36 y 38 ºC en la mayor parte de la península.
  • Más de 40 ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir, así como en áreas del Ebro, Tajo y el cuadrante suroeste.
  • Noches tropicales habituales: mínimas que no descienden de 20 ºC en las costas mediterráneas, el suroeste, el valle del Ebro y Canarias, y de 25 ºC en los grandes valles fluviales del interior.

La realidad es que muchas ciudades grandes superan hoy claramente sus valores medios para finales de julio. Un modelo europeo revela anomalías térmicas de hasta +3 ºC sobre la media en el interior, afectando a la Comunidad de Madrid, Extremadura y gran parte de la Meseta Sur.

Cómo estará hoy el cielo: sol predominante y tormentas vespertinas

Más allá de la temperatura, el cielo hoy presenta dos caras: una gran estabilidad general y tormentas puntuales en zonas del interior.

  • En el Cantábrico y costas de Galicia:
  • – Nubes bajas, brumas y alguna lluvia débil, sobre todo por la mañana.
  • En el resto de la península:
  • – Cielos despejados o con algunas nubes altas durante la mayor parte del día.
  • Por la tarde:
  • – Se desarrollará nubosidad en el interior, cordillera Cantábrica, sistemas Béticos, Pirineos, sistemas Central e Ibérico, así como en las dos mesetas.
  • – Se prevén tormentas con rachas muy intensas de viento en zonas montañosas y áreas del alto Ebro y el interior centro.

Estas tormentas serán muy irregulares: pueden ser intensas en una comarca y dejar completamente seca a la contigua. Sin embargo, esto no cambia el carácter del día, que seguirá siendo caluroso y mayormente seco.

Foco en ciudades: calor casi inquebrantable

Aunque el mapa abarca mucho, algunas ciudades destacan en esta tendencia:

  • Madrid (España)
  • – Máximas que rondan los 38 ºC, en concordancia con los avisos amarillos por calor en la comunidad y con anomalías térmicas notorias sobre la media.
  • – Cielo mayormente despejado, aunque podría aparecer nubosidad en la tarde en áreas montañosas y alrededores del sistema Central, donde podrían presentarse tormentas aisladas.
  • Barcelona (España)
  • – Máxima esperada de 32 ºC y mínima en torno a 24 ºC, sin lluvias y con nubosidad muy escasa (alrededor del 1 %).
  • – Viento moderado, con ráfagas de hasta 39 km/h durante el día.
  • – El índice de radiación ultravioleta podría tocar 9, así que aplicar crema solar es esencial si se sale a la calle.
  • Grandes valles interiores (Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Ebro)
  • – Máximas que oscilarán entre 40 y 42 ºC, con noches que podrían superar los 25 ºC.
  • – Ambiente propio de una ola de calor clásica, aunque este episodio se considera formalmente a partir de mañana, según la proyección de las temperaturas.

En Canarias (España), las previsiones indican:

  • Intervalos nubosos en la vertiente norte de las islas occidentales y cielos mayormente despejados en el resto.
  • Viento del norte, con régimen de alisios moderado y rachas fuertes en zonas expuestas.
  • Temperaturas en ascenso, especialmente en las islas más orientales, aunque allí el calor a menudo es matizado por la influencia del Atlántico.

Vientos, mar y sensaciones térmicas

Aunque el viento no será el protagonista hoy, sí aporta matices al pronóstico del tiempo en España:

  • Viento flojo de componente oeste en el Cantábrico y áreas atlánticas.
  • Viento suave y variable en el interior peninsular, con brisas en el Mediterráneo.
  • Se espera cierzo en el valle del Ebro y tramontana en Ampurdán a lo largo del día.
  • En Canarias, alisio moderado a fuerte, con rachas muy intensas en áreas expuestas.

En la costa mediterránea, a pesar de las brisas, el mar cálido provocará una sensación de bochorno notable, sobre todo en comunidades como Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Cataluña y Illes Balears. Aunque el aire puede estar algo menos caliente que en el interior, la combinación de temperatura y humedad hará que se sienta más calor del que indica el termómetro.

Tabla rápida de contexto térmico

ZonaMáx. hoy (aprox.)Rasgo principal
Interior peninsular36–40 ºCOla de calor en ciernes
Valles fluviales40–42 ºCCalor extremo y noches tórridas
Litoral cantábrico26–30 ºCAlgo de nubes y posible lluvia débil
Mediterráneo peninsular30–34 ºCBochorno y brisas, poca lluvia
Canarias28–32 ºCAlisios y ascenso térmico

 

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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