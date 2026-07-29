La Comunidad de Madrid gestiona el alojamiento y manutención de las familias afectadas por el incendio

La Comunidad de Madrid va a ofrecer alojamiento temporal en establecimientos hoteleros, incluida la manutención durante todo el día, a las personas evacuadas por el gran incendio que afecta a la Sierra Oeste de la región, así como a aquellas familias que no pueden regresar a sus viviendas porque no reúnen condiciones de habitabilidad. La medida incluye el traslado hasta el hospedaje temporal.

El Gobierno regional, a través de un contrato de emergencia con Cruz Roja, pone esta alternativa a disposición de personas desalojadas de zonas afectadas por los incendios que carezcan de una solución habitacional inmediata por sus propios medios o a través de su red familiar o social.

También podrán acogerse quienes estén empadronados en los municipios afectados, residan habitualmente en una primera vivienda sobre la que dispongan de título jurídico válido y no puedan regresar porque el domicilio ha quedado inhabitable como consecuencia del fuego.

De este modo, el Ejecutivo autonómico avanza en la implementación de acciones encaminadas a atender a quienes aún no pueden regresar a sus hogares y para iniciar cuanto antes la recuperación de las localidades afectadas por el incendio.

Fin de la evacuación en 10 municipios

La Comunidad de Madrid ha desplegado desde la tarde de este martes dispositivos para atender a los afectados por los incendios, en los municipios en los que se ha establecido el fin de la evacuación: Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Zarzalejo y Fresnedillas de la Oliva.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha supervisado la atención en la llegada de los vecinos evacuados de Chapinería y Navas del Rey, que se encontraban en puntos de acogida y que ya están pudiendo volver a sus casas. Además, ha visitado el punto de asistencia instalado en este primer municipio para atender a los afectados por los incendios.

Este dispositivo cuenta con dos unidades de apoyo logístico y coordinación y cinco recursos sanitarios y de coordinación de SUMMA 112 que se han sumado a la ambulancia de Soporte Vital Básico, el psicólogo de emergencias y los dos coordinadores que ya se encontraban en el municipio. Las personas estaban siendo trasladadas a sus casas en los autobuses del Consorcio Regional de Transportes.

Los profesionales de estos puntos acompañarán a los vecinos para verificar el estado de su vivienda y detectar posibles incidencias en los suministros de agua y energía eléctrica.