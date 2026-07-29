Pronóstico del Tiempo en España este miércoles 29 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para hoy no trae sorpresas: calor intenso, mucho calor y, por si quedaban dudas, la ola de calor se encuentra oficialmente activa. Las temperaturas máximas superarán los 35 ºC en gran parte del interior, mientras que en algunos valles alcanzarán los 40 ºC o más.

Por el contrario, las posibilidades de tormentas y lluvias se antojan muy escasas: el cielo se presentará mayormente despejado o poco nuboso en casi todo el territorio, con excepción de algunas nubes bajas en el norte y focos tormentosos muy localizados en áreas montañosas.

Panorama general: ola de calor en marcha

La AEMET continúa con el aviso especial por ola de calor, pues las temperaturas se sitúan muy por encima de lo habitual para finales de julio. Según las proyecciones y modelos meteorológicos:

La mayoría del interior peninsular superará hoy los 35 ºC .

. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir se alcanzarán o superarán los 40-42 ºC .

se alcanzarán o superarán los . En la franja cantábrica y algunas zonas de mayor altitud, las temperaturas serán más moderadas, aunque seguirán siendo claramente estivales.

El ambiente se caracteriza por una notable estabilidad atmosférica:

Predominarán **cielos despejados o *poco nubosos*** en la gran mayoría de regiones.

Se prevén nubes bajas y algunas brumas en el litoral cantábrico y las costas atlánticas de Galicia.

En el noreste y áreas montañosas (alto Ebro, Navarra, Sistema Ibérico, Pirineos), no se descartan chubascos y tormentas localmente intensas durante la tarde.

Así que, en pocas palabras: es un día para avanzar con una botella de agua en las manos y realizar planes al aire libre preferiblemente a primera hora o al atardecer.

Temperaturas hoy en las principales ciudades

La situación en las capitales confirma el dominio del intenso calor, mostrando diferencias notables entre el interior y la costa.

Interior peninsular

Madrid : máxima 38 ºC , mínima 24 ºC , cielo despejado, viento del sur suave y sin lluvia en el horizonte.

: máxima , mínima , cielo despejado, viento del sur suave y sin lluvia en el horizonte. Zaragoza : máxima 42 ºC , mínima alrededor de 23-24 ºC , ambiente despejado y 0 % de precipitación.

: máxima , mínima alrededor de , ambiente despejado y 0 % de precipitación. Sevilla : máxima 38 ºC , mínima 22 ºC , cielo despejado y sin lluvias.

: máxima , mínima , cielo despejado y sin lluvias. En las capitales del valle del Ebro, La Mancha y el suroeste peninsular se registrarán máximas que oscilarán entre 39 y 42 ºC en esta jornada de ola de calor.

Litoral mediterráneo y Baleares

Barcelona : máxima 33 ºC , mínima 23 ºC , cielo despejado y viento del suroeste moderado.

: máxima , mínima , cielo despejado y viento del suroeste moderado. València : máxima 32 ºC , mínima 23 ºC , cielo despejado, viento del sureste y ambiente de bochorno típico de finales de julio.

: máxima , mínima , cielo despejado, viento del sureste y ambiente de bochorno típico de finales de julio. Alicante : temperaturas entre 24 ºC y 32 ºC , cielo despejado durante toda la jornada, sin lluvias y con una alta humedad que eleva la sensación térmica hasta unos 35 ºC .

: temperaturas entre y , cielo despejado durante toda la jornada, sin lluvias y con una alta humedad que eleva la sensación térmica hasta unos . Palma: máxima 32 ºC, mínima 25 ºC, cielo despejado y una noche excepcionalmente cálida.

El fenómeno de las noches tropicales se está consolidando en gran parte del litoral mediterráneo, donde las mínimas no bajan de los 20-25 ºC.

Norte y zonas costeras atlánticas

Bilbao : máxima 31 ºC , mínima 19 ºC , poco nuboso, viento del noroeste y probabilidad de lluvia 0 %.

: máxima , mínima , poco nuboso, viento del noroeste y probabilidad de lluvia 0 %. A Coruña : máxima 23 ºC , mínima 17 ºC , poco nuboso con algunas nubes bajas, ligera probabilidad de lloviznas (aproximadamente 5 %).

: máxima , mínima , poco nuboso con algunas nubes bajas, ligera probabilidad de lloviznas (aproximadamente 5 %). El Cantábrico y Galicia presentan un perfil menos extremo, aunque el contraste térmico con el interior será patente.

Estrecho y Ceuta

Ceuta: máxima 27 ºC, mínima 23 ºC, cielos nubosos, algo de levante y baja probabilidad de lluvia (cercana al 10 %).

Estado del cielo y viento: ¿dónde se escapa algo de fresco?

A pesar del calor abrumador, el cielo y el viento presentan matices que pueden ser útiles para planificar la jornada.

Península y Baleares

– Predominarán cielos despejados o poco nubosos.

– Algunas nubes de evolución en el noreste, con riesgo de tormentas puntuales en Ebro, Navarra, Ibérico y Pirineos.

– Se esperan nubes bajas y brumas en las costas cantábrica y atlántica de Galicia.

Viento

– Interior peninsular: viento suave y variable, predominando del sur o suroeste durante las horas centrales.

– Cantábrico y norte de Galicia: viento del oeste o norte, también flojo.

– Mediterráneo: régimen de brisas, que aporta algo de frescor pero incrementa el bochorno cerca del mar.

– Canarias: viento del norte, moderado, con calima ligera en altura y un ambiente muy caluroso en medianías y zonas interiores.

Ola de calor: avisos y zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel naranja y rojo en varias comunidades debido a las temperaturas extremas durante esta cuarta ola de calor del verano.

Las áreas que más sentirán esta ola hoy son:

Cuadrante suroeste peninsular : los valles del Guadiana y Guadalquivir , donde se esperan máximas cercanas o superiores a 40-42 ºC .

: los valles del y , donde se esperan máximas cercanas o superiores a . Valle del Ebro y las depresiones del noreste: valores también en torno a los 40-42 ºC , con Zaragoza como protagonista destacado.

y las depresiones del noreste: valores también en torno a los , con como protagonista destacado. Interior de la costa mediterránea y Castilla-La Mancha : grandes áreas con temperaturas que oscilarán entre 38 y 41 ºC .

: grandes áreas con temperaturas que oscilarán entre . Canarias: en medianías y áreas interiores de Gran Canaria y otras islas podrían superar los 37-38 ºC.

Las mínimas, por su parte, también se mantendrán muy elevadas:

No bajan de 20 ºC en muchos litorales mediterráneos, el suroeste, el valle del Ebro y áreas de Canarias .

en muchos litorales mediterráneos, el suroeste, el valle del y áreas de . En los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro podrían superar los 25 ºC, garantizando noches tropicales e incluso tórridas.

Curiosidades meteorológicas para hoy

En un día tan caluroso, el mapa nos deja varios datos curiosos:

Mientras Zaragoza se dispara hasta los 42 ºC , A Coruña se queda en unos modestos 23 ºC ; el mismo país, dos veranos distintos.

se dispara hasta los , se queda en unos modestos ; el mismo país, dos veranos distintos. En Alicante , el bochorno tiene su propio protagonismo: la temperatura marca unos 32 ºC , pero la sensación térmica se acerca a los 35 ºC debido a la humedad.

, el bochorno tiene su propio protagonismo: la temperatura marca unos , pero la sensación térmica se acerca a los debido a la humedad. Esta ola de calor ya es considerada la cuarta del verano, y aún no hemos dejado atrás la canícula, el periodo más caluroso del año.

del verano, y aún no hemos dejado atrás la canícula, el periodo más caluroso del año. Muchas ciudades, en particular del litoral mediterráneo y el interior sur, pasarán la noche con mínimas superiores a 25 ºC, lo que supone un turno extra para los ventiladores.

En definitiva, hoy el pronóstico del tiempo en España presenta un mensaje inequívoco: calor extremo en gran parte del país, cielos mayormente despejados y escasas posibilidades de lluvias o tormentas, salvo en zonas muy específicas del norte y nordeste. Perfecto para hablar de meteorología… y buscar la sombra.