Pronóstico del Tiempo en España para este jueves, 30 de julio de 2026

Este jueves, España se levanta bajo el abrazo de una potente ola de calor, con el sol firme en su decisión de brillar casi todo el día. El pronóstico del tiempo en España advierte que más de la mitad del territorio nacional superará los 35 ºC.

En Madrid, el pronóstico del tiempo anuncia un día típico de verano: cielo despejado, aire seco y temperaturas que ascienden hasta los 40 ºC en horas centrales.

Panorama general: calor intenso y escaso alivio

La jornada se caracteriza por un episodio de calor extremo que mantiene a varias comunidades en avisos naranjas y amarillos por altas temperaturas, con valores que alcanzan hasta 42 ºC en algunos valles del cuadrante suroeste y del valle del Ebro.

Calor extremo en:

– Andalucía , Extremadura , Castilla-La Mancha , Comunidad de Madrid y Aragón .

, , , y . Templanzas más frescas, aunque aún cálidas, en:

– La cornisa cantábrica, el noroeste peninsular y ciertos puntos del interior norte.

En el ámbito nacional, el pronóstico del tiempo en España describe el día de esta manera:

Predominio de cielos despejados o poco nubosos en la Península y Baleares .

y . Algunas nubes bajas, brumas y eventuales lluvias débiles en el Cantábrico y el extremo noroeste.

y el extremo noroeste. Calima en el sur peninsular y en partes de Canarias .

. Temperaturas máximas muy elevadas: más de 35 ºC en gran parte del interior, con picos de 39–42 ºC.

Noches tropicales en muchas áreas, con mínimas que no bajan de 20–22 ºC.

Centro peninsular: Madrid y alrededores en pleno asfixiante verano

El pronóstico del tiempo en España sitúa al centro peninsular en el ojo de la ola de calor.

En Madrid:

Mínima: entre 20 y 24 ºC, noche tropical sin prácticamente alivio.

Máxima: entre 38 y 40 ºC , con el punto más alto esperado a media tarde.

, con el punto más alto esperado a media tarde. Cielo: despejado o con escasísimas nubes durante el día.

Viento: suave, de componente suroeste, algo más fuerte en horas centrales.

Las provincias cercanas (gran parte de Castilla-La Mancha y áreas de Castilla y León) también padecen un fuerte ambiente caluroso, con máximas que varían entre 37 y 40 ºC y cielos predominantemente despejados.

Sur y valle del Guadalquivir: epicentro del calor extremo

El sur peninsular se convierte nuevamente en el foco negativo del pronóstico del tiempo en España.

En Andalucía:

Cielos despejados cubren casi toda la región, con posibilidad de tormentas aisladas por la tarde en las sierras orientales.

Máximas:

– Hasta 42 ºC en sectores del suroeste y valles interiores.

en sectores del suroeste y valles interiores. – En Jaén , se prevé una máxima de 39 ºC y una mínima de 25 ºC, con jornadas que superarán los 35–38 ºC en un entorno seco.

, se prevé una máxima de 39 ºC y una mínima de 25 ºC, con jornadas que superarán los 35–38 ºC en un entorno seco. – En áreas como la campiña sevillana y cordobesa, la expectativa es de valores que rondan los 40–42 ºC.

Viento suave, con some brisas y componente oeste/suroeste según zonas.

El mensaje del día es cristalino: hidratarse, buscar sombra y dejar para otro momento las carreras al mediodía.

Valle del Ebro, noreste y Mediterráneo: sol radiante y máximas de 40 ºC

Tanto el noreste peninsular como la costa mediterránea también tienen un pronóstico poco alentador según el pronóstico del tiempo en España.

En Aragón y la cuenca del Ebro :

y la cuenca del : – Máximas que oscilan entre 40 y 42 ºC en varias zonas bajas.

– Cielos despejados o con nubosidad de evolución en áreas del interior.

En Cataluña :

: – Ambiente mayoritariamente despejado, con algunas nubes bajas en la mañana en Tarragona y cierto aumento de nubosidad en el Pirineo por la tarde.

y cierto aumento de nubosidad en el por la tarde. – Temperaturas: mínimas alrededor de 18 ºC y máximas que llegan a 40 ºC en la Depresión de Lleida .

. En la Comunidad Valenciana :

: – Cielo despejado y máximas que alcanzarán los 40 ºC en puntos del interior y prelitoral.

– Vientos suaves, que se intensifican en el litoral durante la tarde.

En Barcelona , fuentes locales precisan:

, fuentes locales precisan: – Máxima de 33 ºC y mínima de 24 ºC.

– Probabilidad de lluvia del 0 % durante el día, con nubosidad casi inexistente y ráfagas de viento de hasta 35 km/h.

– Índice UV muy elevado, alcanzando niveles de hasta 9.

Norte y noroeste: un respiro, aunque sin frío

Mientras el centro y el sur viven un calvario, el extremo norte respira una brisa atlántica algo más fresca. Pero el pronóstico del tiempo en España sigue sin mencionar frío, solo brinda una moderación.

Cornisa cantábrica y noroeste:

– Nubes bajas, intervalos nubosos y potencial de lluvias débiles o brumas, especialmente en el interior cantábrico y zonas montañosas.

– Máximas más contenidas, oscilando entre los 20 y 25 ºC en muchos lugares, con alguna área del este y sur de Castilla y León alcanzando hasta 38 ºC.

alcanzando hasta 38 ºC. – Viento variable, predominando suroeste y oeste, con algunos giros al norte al final del día.

Quienes veraneen en la costa cantábrica encontrarán un día más soportable: menos calor extremo, algunas nubes y temperaturas mucho más agradables que en el interior.

Canarias y Baleares: calor fuerte, aunque con matices

El pronóstico del tiempo en España también presta atención a los archipiélagos.

Canarias :

: – Nubes en el lado norte y cielos más despejados en el sur.

– Calima en áreas del sur peninsular y el extremo oriental del archipiélago.

– Aumento de las temperaturas, con máximas que pueden superar los 36–38 ºC en medianías y cumbres del sur de Gran Canaria , y valores próximos a 35 ºC en interiores de Fuerteventura y Tenerife .

, y valores próximos a 35 ºC en interiores de y . Baleares :

: – Cielos generalmente despejados o poco nubosos.

– Máximas superiores a 35 ºC en Mallorca , en el marco de esta ola de calor.

, en el marco de esta ola de calor. – Noches cálidas también, con mínimas altas que generan una sensación de bochorno.

Curiosidades del día: el “modo horno” se activa en media España

Por otro lado, hoy surgen algunos detalles curiosos en el pronóstico del tiempo en España:

Gran parte del país experimenta noches tropicales: muchos termómetros no bajan de 20–22 ºC, lo que hace que ventilar se complica más de lo habitual.

En Madrid y otras grandes ciudades del interior, el contraste entre día y noche es mínimo: se pasa de “calor intenso” a “calor elevado”, sin intervalo fresco intermedio.

y otras grandes ciudades del interior, el contraste entre día y noche es mínimo: se pasa de “calor intenso” a “calor elevado”, sin intervalo fresco intermedio. Los avisos naranjas por altas temperaturas abarcan trece comunidades, con 42 ºC en valles del cuadrante suroeste y del Ebro como referencia.

como referencia. En la costa cantábrica, sus habitantes pueden presumir de tener entre 10 y 15 grados menos que en muchas ciudades del centro y, tal vez, más nubes que sombrillas.

En resumen, el día de calor extremo se respalda con cifras bien justificadas: hoy el aire acondicionado no es un lujo, sino una herramienta esencial para lidiar con el calor característico de este jueves.