Pronóstico del Tiempo en España: calor, contrastes y algún chaparrón este 31 de julio de 2026

El tiempo en España para hoy se presenta claro: un intenso calor en casi todo el territorio, algo de lluvia débil en el norte y tormentas ocasionales en áreas montañosas del este y nordeste. En pocas palabras, un día ideal para la piscina o el aire acondicionado, y el paraguas solo será necesario si te encuentras cerca del Cantábrico o los Pirineos.

La atención sigue centrada en la ola de calor que aprieta en el centro, sur y valle del Ebro. Muchas ciudades alcanzarán o incluso superarán los 38–40 ºC, mientras que el Cantábrico disfruta de un respiro gracias a las nubes, lloviznas y temperaturas más templadas.

Panorama general: ola de calor y norte más fresco

La AEMET mantiene avisos por altas temperaturas en buena parte del interior peninsular, donde las máximas oscilarán entre los 38 y 42 ºC en diversas zonas del centro, sur y valle del Ebro. Así se resume la situación de hoy:

Calor intenso en el interior peninsular, especialmente en el centro, sur y nordeste.

en el interior peninsular, especialmente en el centro, sur y nordeste. Tiempo estable y seco en gran parte del país, con escasas precipitaciones salvo en el norte.

Nubosidad y lluvias débiles en el Cantábrico y norte de Navarra , donde puede haber algún chubasco tormentoso por la tarde.

, donde puede haber algún chubasco tormentoso por la tarde. En Canarias, se espera un ambiente cálido, con nubes variables y baja probabilidad de precipitaciones, con temperaturas que podría superar los 37–38 ºC en algunas de las islas orientales.

Los modelos climáticos confirman una Península dividida en dos “España meteorológica”: un norte más húmedo y nublado, y un centro y sur dominados por aire cálido y seco.

Temperaturas y cielo en las principales ciudades

Para ofrecer una visión rápida del día, esta tabla presenta la situación en varias ciudades clave, utilizando datos de fuentes oficiales y servicios meteorológicos confiables:

Ciudad Máxima (ºC) Mínima (ºC) Cielo Lluvia Madrid 38 22–25 Cielo despejado o casi despejado 0–5 % de probabilidad Sevilla 40 22 Cielo despejado 0 % Córdoba 41 27 Cielos despejados Muy baja, ambiente seco Zaragoza 39 21–23 Intervalos nubosos, ambiente muy caluroso 3–30 % de probabilidad Barcelona 32 23 Cielo despejado 0 % Palma 32 25 Cielo despejado 0 % A Coruña 22–26 19 Muy nuboso, lluvia débil 70 % de probabilidad Bilbao 28 19 Cubierto, lluvia escasa 100 % de probabilidad Pamplona hasta 37 — Nubosidad variable, posibles tormentas por la tarde Riesgo alto de chubascos tormentosos Ceuta 27 22 Poco nuboso 0 % de probabilidad

La previsión horaria a escala peninsular muestra un día dominado por cielo soleado a partir del mediodía, con temperaturas cercanas a 32 ºC en esas horas e incluso picos de 37 ºC en el interior por la tarde. La humedad será baja y se prevé un viento moderado del suroeste.

Centro y sur: calor de canícula y cielo limpio

En el centro y sur peninsular, el calor será el protagonista indiscutible, con un ambiente tórrido desde las primeras horas del día y cielos despejados en gran parte del tiempo.

En Madrid, los distintos pronósticos apuntan a:

Una máxima entre 36 y 38 ºC y mínima entre 22 y 25 ºC.

Cielo despejado o con pocas nubes, humedad muy baja (en torno al 10–20 %) y viento del suroeste moderado.

Probabilidad de precipitaciones prácticamente nula (0–5 % durante todo el día).

En el valle del Guadalquivir, la situación será aún más exigente para el organismo:

En Sevilla , se espera que se alcancen los 40 ºC, con una noche relativamente suave pero calurosa, cielo despejado y sin lluvia.

, se espera que se alcancen los 40 ºC, con una noche relativamente suave pero calurosa, cielo despejado y sin lluvia. En Córdoba, las máximas rondarán los 41 ºC y mínimas que no bajarán de 27 ºC, en un ambiente seco y con cielos despejados.

Gracias a las brisas atlánticas, la costa andaluza disfrutará de un alivio: Cádiz estará alrededor de los 26 ºC con algunas nubes, mientras que Málaga y Almería rondarán los 28 ºC, presentando más nubes pero sin previsión de lluvia.

Norte y nordeste: nubes, lluvias y respiro térmico

El tercio norte peninsular ofrecerá hoy un contrapunto al calor generalizado, con la llegada de frentes que aportan nubosidad, lluvia débil y temperaturas más moderadas.

En Galicia , A Coruña tendrá un día muy nuboso, con riesgo moderado de precipitaciones hasta el mediodía, y temperaturas que oscilarán entre 22 y 26 ºC.

, tendrá un día muy nuboso, con riesgo moderado de precipitaciones hasta el mediodía, y temperaturas que oscilarán entre 22 y 26 ºC. En Bilbao, el pronóstico indica un cielo cubierto con lluvia escasa, máxima de unos 28 ºC y alta probabilidad de lluvia (hasta el 100 %).

La Comunidad Foral de Navarra presenta un escenario más dinámico para la jornada:

Nubosidad baja y lluvias débiles en la vertiente cantábrica.

Intervalos nubosos en el resto, con posible crecimiento de nubosidad de evolución en la Ribera Baja.

Posibles chubascos tormentosos por la tarde, que pueden desplazarse hacia el tercio oriental y área pirenaica, incluso con tormentas secas en algún punto.

Se podrán registrar hasta 37 ºC en ciertas zonas de la Ribera, a pesar del descenso general en las máximas.

En el valle del Ebro, Zaragoza experimentará calor intenso (39 ºC de máxima) con algo de nubosidad y una baja probabilidad de precipitaciones, que varía entre el 3 y el 30 % según la franja horaria. No se descarta el desarrollo de nubes, aunque sin una previsión clara de lluvias generalizadas.

Canarias: calor fuerte y nubes variables

En el archipiélago canario, hoy se impone un patrón de tiempo en España claramente cálido, aunque algo más complejo en cuanto a cielo y brumas.

Se prevén nubes variables en algunas áreas de Las Palmas y otras islas, con baja probabilidad de precipitación.

y otras islas, con baja probabilidad de precipitación. Las máximas podrían superar los 37–38 ºC en islas orientales como Fuerteventura, conforme a la ola de calor señalada por la AEMET.

El escenario general para las islas combina aire cálido, presencia de nubes y pocas lluvias significativas, todo dentro de un patrón mayormente estable.

Curiosidades para sobrellevar el día (y el calor)

La canícula, ese periodo más cálido y seco del año, se encuentra claramente instaurada: las temperaturas hoy se sitúan entre 2–3 ºC por encima de lo habitual en gran parte del interior peninsular.

El modelo GFS dibuja una “España partida”: un norte lluvioso y un centro y sur prácticamente sin acumulación de lluvia, con Madrid rondando los 0,1 mm durante todo el episodio.

rondando los 0,1 mm durante todo el episodio. En Madrid , el índice UV puede llegar hasta 10, por lo que la crema solar se convierte en un elemento indispensable.

, el índice UV puede llegar hasta 10, por lo que la crema solar se convierte en un elemento indispensable. Algunas tormentas en el norte y nordeste pueden ser de carácter seco, es decir, de tormenta con pocas lluvias pero con mucho aparato eléctrico, lo que aumenta el riesgo de incendios.

Para resumir de forma desenfada: quien esté en Madrid, Sevilla, Zaragoza o Córdoba enfrentará un día de sol abrasador y calor intenso; mientras quienes residen en A Coruña o Bilbao quizás hoy solo vean el sol de reojo, entre nubes y llovizna. España, una vez más, reparte el tiempo a su manera.