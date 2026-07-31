Pronóstico del Tiempo en España: calor, contrastes y algún chaparrón este 31 de julio de 2026

El tiempo en España para hoy se presenta claro: un intenso calor en casi todo el territorio, algo de lluvia débil en el norte y tormentas ocasionales en áreas montañosas del este y nordeste. En pocas palabras, un día ideal para la piscina o el aire acondicionado, y el paraguas solo será necesario si te encuentras cerca del Cantábrico o los Pirineos.
La atención sigue centrada en la ola de calor que aprieta en el centro, sur y valle del Ebro. Muchas ciudades alcanzarán o incluso superarán los 38–40 ºC, mientras que el Cantábrico disfruta de un respiro gracias a las nubes, lloviznas y temperaturas más templadas.
Panorama general: ola de calor y norte más fresco
La AEMET mantiene avisos por altas temperaturas en buena parte del interior peninsular, donde las máximas oscilarán entre los 38 y 42 ºC en diversas zonas del centro, sur y valle del Ebro. Así se resume la situación de hoy:
- Calor intenso en el interior peninsular, especialmente en el centro, sur y nordeste.
- Tiempo estable y seco en gran parte del país, con escasas precipitaciones salvo en el norte.
- Nubosidad y lluvias débiles en el Cantábrico y norte de Navarra, donde puede haber algún chubasco tormentoso por la tarde.
- En Canarias, se espera un ambiente cálido, con nubes variables y baja probabilidad de precipitaciones, con temperaturas que podría superar los 37–38 ºC en algunas de las islas orientales.
Los modelos climáticos confirman una Península dividida en dos “España meteorológica”: un norte más húmedo y nublado, y un centro y sur dominados por aire cálido y seco.
Temperaturas y cielo en las principales ciudades
Para ofrecer una visión rápida del día, esta tabla presenta la situación en varias ciudades clave, utilizando datos de fuentes oficiales y servicios meteorológicos confiables:
|Ciudad
|Máxima (ºC)
|Mínima (ºC)
|Cielo
|Lluvia
|Madrid
|38
|22–25
|Cielo despejado o casi despejado
|0–5 % de probabilidad
|Sevilla
|40
|22
|Cielo despejado
|0 %
|Córdoba
|41
|27
|Cielos despejados
|Muy baja, ambiente seco
|Zaragoza
|39
|21–23
|Intervalos nubosos, ambiente muy caluroso
|3–30 % de probabilidad
|Barcelona
|32
|23
|Cielo despejado
|0 %
|Palma
|32
|25
|Cielo despejado
|0 %
|A Coruña
|22–26
|19
|Muy nuboso, lluvia débil
|70 % de probabilidad
|Bilbao
|28
|19
|Cubierto, lluvia escasa
|100 % de probabilidad
|Pamplona
|hasta 37
|—
|Nubosidad variable, posibles tormentas por la tarde
|Riesgo alto de chubascos tormentosos
|Ceuta
|27
|22
|Poco nuboso
|0 % de probabilidad
La previsión horaria a escala peninsular muestra un día dominado por cielo soleado a partir del mediodía, con temperaturas cercanas a 32 ºC en esas horas e incluso picos de 37 ºC en el interior por la tarde. La humedad será baja y se prevé un viento moderado del suroeste.
Centro y sur: calor de canícula y cielo limpio
En el centro y sur peninsular, el calor será el protagonista indiscutible, con un ambiente tórrido desde las primeras horas del día y cielos despejados en gran parte del tiempo.
En Madrid, los distintos pronósticos apuntan a:
- Una máxima entre 36 y 38 ºC y mínima entre 22 y 25 ºC.
- Cielo despejado o con pocas nubes, humedad muy baja (en torno al 10–20 %) y viento del suroeste moderado.
- Probabilidad de precipitaciones prácticamente nula (0–5 % durante todo el día).
En el valle del Guadalquivir, la situación será aún más exigente para el organismo:
- En Sevilla, se espera que se alcancen los 40 ºC, con una noche relativamente suave pero calurosa, cielo despejado y sin lluvia.
- En Córdoba, las máximas rondarán los 41 ºC y mínimas que no bajarán de 27 ºC, en un ambiente seco y con cielos despejados.
Gracias a las brisas atlánticas, la costa andaluza disfrutará de un alivio: Cádiz estará alrededor de los 26 ºC con algunas nubes, mientras que Málaga y Almería rondarán los 28 ºC, presentando más nubes pero sin previsión de lluvia.
Norte y nordeste: nubes, lluvias y respiro térmico
El tercio norte peninsular ofrecerá hoy un contrapunto al calor generalizado, con la llegada de frentes que aportan nubosidad, lluvia débil y temperaturas más moderadas.
- En Galicia, A Coruña tendrá un día muy nuboso, con riesgo moderado de precipitaciones hasta el mediodía, y temperaturas que oscilarán entre 22 y 26 ºC.
- En Bilbao, el pronóstico indica un cielo cubierto con lluvia escasa, máxima de unos 28 ºC y alta probabilidad de lluvia (hasta el 100 %).
La Comunidad Foral de Navarra presenta un escenario más dinámico para la jornada:
- Nubosidad baja y lluvias débiles en la vertiente cantábrica.
- Intervalos nubosos en el resto, con posible crecimiento de nubosidad de evolución en la Ribera Baja.
- Posibles chubascos tormentosos por la tarde, que pueden desplazarse hacia el tercio oriental y área pirenaica, incluso con tormentas secas en algún punto.
- Se podrán registrar hasta 37 ºC en ciertas zonas de la Ribera, a pesar del descenso general en las máximas.
En el valle del Ebro, Zaragoza experimentará calor intenso (39 ºC de máxima) con algo de nubosidad y una baja probabilidad de precipitaciones, que varía entre el 3 y el 30 % según la franja horaria. No se descarta el desarrollo de nubes, aunque sin una previsión clara de lluvias generalizadas.
Canarias: calor fuerte y nubes variables
En el archipiélago canario, hoy se impone un patrón de tiempo en España claramente cálido, aunque algo más complejo en cuanto a cielo y brumas.
- Se prevén nubes variables en algunas áreas de Las Palmas y otras islas, con baja probabilidad de precipitación.
- Las máximas podrían superar los 37–38 ºC en islas orientales como Fuerteventura, conforme a la ola de calor señalada por la AEMET.
El escenario general para las islas combina aire cálido, presencia de nubes y pocas lluvias significativas, todo dentro de un patrón mayormente estable.
Curiosidades para sobrellevar el día (y el calor)
- La canícula, ese periodo más cálido y seco del año, se encuentra claramente instaurada: las temperaturas hoy se sitúan entre 2–3 ºC por encima de lo habitual en gran parte del interior peninsular.
- El modelo GFS dibuja una “España partida”: un norte lluvioso y un centro y sur prácticamente sin acumulación de lluvia, con Madrid rondando los 0,1 mm durante todo el episodio.
- En Madrid, el índice UV puede llegar hasta 10, por lo que la crema solar se convierte en un elemento indispensable.
- Algunas tormentas en el norte y nordeste pueden ser de carácter seco, es decir, de tormenta con pocas lluvias pero con mucho aparato eléctrico, lo que aumenta el riesgo de incendios.
Para resumir de forma desenfada: quien esté en Madrid, Sevilla, Zaragoza o Córdoba enfrentará un día de sol abrasador y calor intenso; mientras quienes residen en A Coruña o Bilbao quizás hoy solo vean el sol de reojo, entre nubes y llovizna. España, una vez más, reparte el tiempo a su manera.