Pronóstico del Tiempo en España: calor, tormentas y playa este 1 de agosto de 2026

La ola de calor sigue marcando el tiempo en España este sábado. Predominan los días soleados, con máximas que superan los 35 ºC en amplias zonas y noches que se hacen largas y calurosas. En el norte y en el este, sin embargo, el menú del verano incluye algún chubasco y posiblemente una tormenta más intensa.

Si planeas un día de playa, disfrutar de una terraza o emprender un viaje en coche, es recomendable revisar el pronóstico con detenimiento. Hoy, el contraste será palpable entre el interior abrasador, el Cantábrico más fresco y las tormentas que se esperan en el este por la tarde.

Panorama general: calor dominante y atmósfera algo más inestable

Según la AEMET y los principales modelos meteorológicos, el 1 de agosto se presenta con un patrón claro:

Cielos poco nubosos o despejados en gran parte del centro y sur peninsular.

en gran parte del centro y sur peninsular. Una ola de calor aún activa o recién finalizada, pero que trae temperaturas muy altas , sobre todo en el interior y el sur.

, sobre todo en el interior y el sur. Un mayor incremento de **nubosidad y riesgo de chubascos y tormentas en el norte de Galicia**, el cantábrico occidental y el tercio este de la península.

Galicia**, el cantábrico occidental y el tercio este de la península. Un ambiente veraniego en Baleares y Canarias, caracterizado por calor y viento, aunque con escasa lluvia.

La AEMET ha emitido un aviso especial por ola de calor, indicando que las temperaturas superan los 35 ºC en numerosas áreas, con picos de 40–42 ºC en ciertas zonas del sur. La previsión nacional para hoy sugiere que el clima será más estable en general, a excepción de posibles lluvias débiles en el norte de Galicia y el cantábrico occidental por la mañana, y de tormentas vespertinas en el este peninsular, algunas de ellas localmente fuertes y con granizo.

Centro peninsular: un sol radiante y un calor abrasador

La jornada en el centro será perfecta para buscar sombra. En Madrid, los datos de AEMET y medios de comunicación especializados apuntan a:

Máximas alrededor de 37–39 ºC y mínimas en torno a 20–23 ºC.

y mínimas en torno a 20–23 ºC. Cielo despejado o poco nuboso , sin previsiones de lluvias.

, sin previsiones de lluvias. Viento flojo que se tornará moderado del suroeste por la tarde.

En otras ciudades del interior:

Zaragoza : temperaturas máximas de hasta 39 ºC , condiciones despejadas , viento ligero del sur y una probabilidad de lluvia muy baja.

: temperaturas máximas de hasta , condiciones , viento ligero del sur y una probabilidad de lluvia muy baja. Castilla y León: cielo poco nuboso o despejado, con máximas que oscilan entre 34–36 ºC y mínimas un poco más frescas, entre 10 y 18 ºC.

Por tanto, el centro peninsular soportará una fuerte radiación solar, presentando un calor intenso desde media mañana y tardes verdaderamente calurosas. Aunque el aire sea más seco que en la costa, el riesgo por calor continúa siendo elevado.

Sur y valle del Guadalquivir: el epicentro del calor

El sur se destaca una vez más en el mapa del calor:

En Sevilla , la AEMET municipal pronostica una máxima de 41 ºC y una mínima de 24 ºC, con cielo despejado y sin posibilidad de lluvias.

, la municipal pronostica una máxima de y una mínima de 24 ºC, con cielo y sin posibilidad de lluvias. En Andalucía, se prevén máximas cercanas a 43 ºC en sectores del valle del Guadalquivir, con mínimas que no bajan de 21 ºC.

Esta situación se enmarca en la cuarta ola de calor del verano, que Protección Civil y AEMET describen con:

Altas presiones situadas sobre el Mediterráneo occidental.

Cielos despejados, una fuerte insolación y la falta de descensos térmicos significativos durante el fin de semana.

En la costa andaluza, el clima es un poco más moderado, presentando intervalos de nubes bajas y posibles nieblas matinales. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, y el calor húmedo puede hacerse notar bastante.

Norte: temperaturas más suaves, nubes y algunos chubascos

El norte brinda un respiro térmico, aunque el ambiente se torna más activo hoy:

En Bilbao , se prevén máximas alrededor de 29 ºC y mínimas de 18 ºC, con cielo muy nuboso y lluvia escasa, con un riesgo de precipitación en torno al 70 %.

, se prevén máximas alrededor de y mínimas de 18 ºC, con cielo y lluvia escasa, con un riesgo de precipitación en torno al 70 %. En A Coruña, el pronóstico indica aproximadamente 28 ºC de máxima y 19 ºC de mínima, con nubes altas y sin lluvias esperadas.

La predicción nacional añade:

Cielos **nubosos con lluvias débiles en el norte de Galicia** y el cantábrico occidental durante la mañana, con tendencia a mejorar por la tarde.

Galicia** y el cantábrico occidental durante la mañana, con tendencia a mejorar por la tarde. Temperaturas algo más moderadas, con máximas por lo general por debajo de las extremas del sur, a pesar de que en muchas áreas aún se superan los 30 ºC.

Un buen día para pasear por la costa cantábrica, siempre y cuando lleves a mano un chubasquero ligero y no confíes demasiado en el primer claro que aparezca.

Mediterráneo y este peninsular: calor, bruma y tardes de tormentas

La costa mediterránea sigue exhibiendo su sello veraniego, aunque con cierta inestabilidad en el interior y en las sierras:

En Barcelona , se anticipa una máxima de 31–32 ºC y una mínima de entre 24 y 25 ºC, con intervalos nubosos , baja posibilidad de lluvias (entre un 2 y un 10 %) y viento moderado.

, se anticipa una máxima de y una mínima de entre 24 y 25 ºC, con , baja posibilidad de lluvias (entre un 2 y un 10 %) y viento moderado. En València, las temperaturas oscilarán alrededor de 31 ºC de máxima y 24 ºC de mínima, con intervalos nubosos y probabilidad de lluvia baja a moderada (alrededor del 20 %).

Los avisos regionales para Cataluña indican:

Cielo poco nuboso por la mañana, que aumentará en nubosidad durante la tarde en zonas como Tarragona , con la posibilidad de chubascos y tormentas.

, con la posibilidad de chubascos y tormentas. Máximas que pueden llegar a 36–40 ºC en el interior (por ejemplo, en Lleida), moderándose hacia el litoral.

En la Comunidad Valenciana:

Cielo poco nuboso durante gran parte del día, desarrollándose nubosidad de evolución y chubascos o tormentas en las áreas del interior por la tarde.

Temperaturas generales que oscilan entre 20 y 38 ºC.

Así que, si planeas un día de playa, lo tienes bastante asegurado en la costa por la mañana, pero ojo con las tormentas que puedan surgir en el interior y las sierras hacia el final del día.

Baleares y Canarias: un verano clásico de sol, viento y calima

En las Islas Baleares, se prevé una jornada estable:

En Palma , la AEMET espera unos 33 ºC de máxima y 23 ºC de mínima, con cielo despejado , viento del suroeste moderado y una probabilidad de lluvia prácticamente inexistente.

, la espera unos de máxima y 23 ºC de mínima, con cielo , viento del suroeste moderado y una probabilidad de lluvia prácticamente inexistente. Un ambiente muy apropiado para el verano, con noches cálidas y días perfectos para disfrutar de la playa… siempre con una buena protección solar.

En las Islas Canarias:

En Las Palmas de Gran Canaria , las temperaturas rondarán los 28 ºC de máxima y 23 ºC de mínima, con cielo muy nuboso , un viento notable del norte (de unos 30 km/h) y sin previsión de lluvia.

, las temperaturas rondarán los de máxima y 23 ºC de mínima, con cielo , un viento notable del norte (de unos 30 km/h) y sin previsión de lluvia. En el archipiélago, el calor se mantiene, aunque dentro de valores menos extremos que en la península, eso sí, el viento y la nubosidad pueden influir en el estado del mar y en la sensación térmica.

Curiosidades meteorológicas del día: el mapa que no se ve desde la sombrilla

Para finalizar, aquí algunas curiosidades sobre el tiempo en España hoy:

La conocida «noche tropical» (mínimas superiores a 20 ºC) se extiende por amplias zonas del sur peninsular, el Mediterráneo y Canarias , complicando el descanso en casas que no están bien ventiladas.

, complicando el descanso en casas que no están bien ventiladas. Los modelos pronostican anomalías térmicas de 1 a 3 ºC por encima de la media en gran parte del país durante estos primeros días de agosto, con picos que alcanzan hasta 6 ºC en zonas del Pirineo.

en gran parte del país durante estos primeros días de agosto, con picos que alcanzan hasta 6 ºC en zonas del Pirineo. En partes del interior catalán, como alrededor de Lleida , la AEMET reporta temperaturas de hasta 40 ºC , mientras que el modelo europeo suaviza levemente esos extremos, lo que muestra la relevancia de los detalles locales.

, la reporta temperaturas de hasta , mientras que el modelo europeo suaviza levemente esos extremos, lo que muestra la relevancia de los detalles locales. Aunque hoy predominan sol y calor, los análisis para agosto sugieren que la segunda mitad del mes será más tormentosa, con la posibilidad de que España se convierta en un “nido de tormentas” en amplias áreas del este, Baleares y en zonas montañosas.

En definitiva, un sábado típico de agosto, de esos que llenan las playas, vacían las ciudades al mediodía y hacen del ventilador el mejor aliado del verano.