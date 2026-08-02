Pronóstico del Tiempo en España para el domingo 2 de agosto del 2026

La ola de calor comienza a ceder, aunque aún no ha decidido tomarse un respiro. Este domingo, el pronóstico del tiempo en España presenta temperaturas más moderadas en varias áreas, aunque el calor asfixiante persiste en gran parte del territorio.

Así que, en líneas generales: será un día relativamente estable, con menos calor en el oeste, un ligero aumento en el norte y el sureste, mientras Canarias se siente como un auténtico horno, mantenido en alerta por las altas temperaturas.

Escenario general: estabilidad, calor y bancos de niebla al amanecer

Según los informes más recientes, la atmósfera refleja una estabilidad predominante en gran parte de la península, con cielos mayoritariamente despejados o poco nublados, aunque algunas nubes bajas y brumas costeras pueden aparecer en ciertas áreas. Las temperaturas, en comparación con los días más críticos de la ola de calor, se sitúan por debajo, sobre todo en el oeste y centro, lo que supone un pequeño alivio frente al calor extremo.

Las primeras horas del día traen consigo **bancos de niebla matinales** y brumas en el norte y en zonas costeras, que irán disipándose conforme avanza la mañana y el sol se afirma. A medida que transcurre el día, el clima se mantiene seco y el cielo mayormente despejado en el interior, antes de que, por la tarde, algunas nubes de evolución aparezcan en la meseta norte y en el centro, sin dejar lluvias significativas en la península.

El sol emerge alrededor de las 07:10 a 07:15 y se oculta sobre las 21:30. Esto proporciona aproximadamente 14 horas de luz, suficiente para que el calor se instale cómodamente sin prisa pero sin pausa.

Termómetros: descenso en el oeste, aumento en el norte y sureste

Las previsiones térmicas ofrecen un contraste evidente:

En el oeste , centro y gran parte de Andalucía , las temperaturas máximas descienden entre 2 y 4 °C en comparación con el sábado, pero aún permanecen en cifras de calor elevado, oscilando entre 37 y 39 °C en ciudades del valle del Guadalquivir, como Sevilla o Córdoba .

, y gran parte de , las temperaturas máximas descienden entre 2 y 4 °C en comparación con el sábado, pero aún permanecen en cifras de calor elevado, oscilando entre 37 y 39 °C en ciudades del valle del Guadalquivir, como o . En el Cantábrico , el alto Ebro y áreas del sureste , las máximas se incrementan entre 3 y 6 °C, alcanzando cifras de 35 a 39 °C en lugares como Oviedo , Vitoria-Gasteiz , Zaragoza o Murcia .

, el alto y áreas del , las máximas se incrementan entre 3 y 6 °C, alcanzando cifras de 35 a 39 °C en lugares como , , o . En el Mediterráneo, muchas de las capitales seguirán experimentando noches tropicales, con mínimas que rondan de 23 a 24 °C.

AEMET mantiene en alerta por ola de calor, con amplias zonas del centro, sur y nordeste superando los 40 °C, y se esperan temperaturas superiores a los 37 °C en Gran Canaria y áreas del interior de Fuerteventura.

Madrid: calor seco, cielos despejados y una noche un poco más templada

En Madrid, el pronóstico del tiempo para hoy indica que será un día caluroso pero algo más soportable que en jornadas pasadas. La mínima se situará alrededor de los 23 °C al amanecer, con cielos despejados. A media tarde, el termómetro alcanzará entre 35 y 36 °C, con un ambiente seco y vientos del suroeste de entre 9 y 16 km/h. La humedad rondará el 30 % de media, lo que disminuirá la sensación de asfixia, aunque el calor seguirá marcando la pauta.

Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, los cielos estarán completamente despejados sobre el centro peninsular, con una fuerte insolación y niveles elevados de radiación UV en las horas centrales del día. Al llegar la noche, aumentará la nubosidad de tipo medio y alto, dejando el cielo muy nuboso o cubierto, aunque no se prevén lluvias en la capital.

Para aportar más contexto sobre el día en Madrid, estos son los valores que se esperan en varias capitales peninsulares:

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Tiempo dominante Madrid 23 35–36 Soleado, nubes altas tarde Sevilla ~24–25 ~39 Muy soleado, mucho calor Zaragoza ~23 ~39 Soleado, ambiente muy caluroso Valencia 26 33 Casi despejado, noche tropical Oviedo ~18 +4 respecto al sábado (~26–27) Nubes y claros, ambiente cálido

Norte y Mediterráneo: menos lluvia, más calor y alguna tormenta

En el Cantábrico y Galicia, se prevén intervalos de nubes bajas y brumas costeras, con tendencia a que se abran claros a lo largo del día. Aunque las temperaturas aumentan en relación con el sábado, no alcanzarán los extremos del interior, aunque el clima será cálido, típico del verano.

En la franja mediterránea, que abarca desde Cataluña hasta Comunidad Valenciana y Murcia, se espera un día muy soleado, escasa nubosidad y calor significativo. En Valencia, por ejemplo, se anticipan máximas de unos 33 °C y mínimas de 26 °C, con muy poca probabilidad de lluvia, alrededor del 1 %, tanto durante el día como en la noche.

A pesar de la estabilidad general, algunos avisos alertan sobre posibles tormentas localmente intensas, con granizo, en sectores de Barcelona y Mallorca, además de condiciones marítimas inestables en las costas de Girona y Menorca, y rachas intensas de viento en Canarias. Estos fenómenos podrían ser puntuales, pero es bueno estar alerta si la tarde se torna más activa.

Canarias: calor extremo, calima y viento racheado

En Canarias, la situación meteorológica presenta un perfil más severo. Así, la predicción señala:

Cielos poco nubosos o despejados , con algunos intervalos de nubes altas en la provincia oriental.

, con algunos intervalos de nubes altas en la provincia oriental. Calima en zonas elevadas, especialmente notable en las medianías y cumbres.

Un aumento de las temperaturas en áreas bajas, con muchas zonas interiores superando los 35 °C y sin descartar picos de 37 °C en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura .

y sin descartar picos de en el interior y sur de y . En las cumbres y vertientes del sur y oeste de Gran Canaria, es posible superar los 39 °C, con mínimas que no bajarán de 28 °C en ciertas localidades.

El viento del nordeste será moderado, con episodios de fuerte y ráfagas muy intensas durante la segunda parte del día en islas montañosas y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Con el calor, la calima y el viento, el día se asemejará más a un potente secador de pelo que al típico verano relajado del Atlántico.

Lo que no refleja el termómetro: curiosidades del día