Pronóstico del Tiempo en España para el lunes 3 de agosto de 2026

Para comenzar la jornada, dos datos rápidos: el calor sigue siendo protagonista en España, pero hoy ofrece un leve respiro en varias regiones, mientras las lluvias se enfocan principalmente en el noroeste y las zonas montañosas. Como encargado de meteorología, el mensaje de hoy es claro: menos extremos en comparación con los días previos, aunque el mapa de avisos sigue vibrante de color.
Sin embargo, no es momento de relajarse. En diversos puntos del interior y del Mediterráneo, las temperaturas máximas permanecerán por encima de lo habitual, brindando una sensación de “pleno agosto” en varias áreas del país.
Panorama general: frente por el norte y calor todavía presente
La primera semana de agosto comienza con la llegada de un frente por el noroeste que trae consigo cielos nublados en la mitad norte y cielos parcialmente nublados en el sur, mientras que en los archipiélagos el tiempo se mantiene más estable. Las previsiones de AEMET y otros servicios meteorológicos coinciden en lo siguiente:
- Descenso de las temperaturas máximas en gran parte de la Península.
- Ambiente aún más cálido de lo normal en la mayoría de regiones, sobre todo en el este peninsular y zonas mediterráneas.
- Precipitaciones concentradas en Galicia, el Cantábrico y áreas montañosas del norte y este, con chubascos y tormentas puntuales.
- Avisos por calor extremo aún vigentes en varias ubicaciones del sur, el valle del Ebro y Canarias.
En conclusión: la situación es menos extrema que la ola de calor previa, pero seguimos en un modo «canicular» en gran parte del territorio.
Temperaturas: disminuyen, aunque siguen elevadas
Los modelos meteorológicos y análisis recientes sugieren una reducción de entre 2 y 5 ºC en las máximas en amplias zonas del norte, del centro, Andalucía y del interior mediterráneo. No obstante, muchas ciudades aún se mantienen en el rango de 33 a 40 ºC.
Algunos ejemplos de temperaturas para hoy:
- Madrid: en torno a los 33 ºC de máxima tras una mañana nublada y una tarde despejada.
- Sevilla: alrededor de 37 ºC.
- Córdoba: cerca de 34 ºC.
- Murcia: alcanzando los 40 ºC, uno de los lugares más cálidos de la jornada.
- Zaragoza y Lleida: máximas de 36 a 37 ºC, aún claramente superiores a la media.
- Valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir: podrían alcanzar los 40 a 42 ºC en ciertas áreas.
Las mínimas presentan escasas variaciones, con cambios de 1 a 2 grados, y las ya conocidas noches tropicales continúan en el litoral mediterráneo, el valle del Ebro, algunas zonas del sur y en Canarias, donde muchas áreas no bajan de 20 a 25 ºC.
Tabla rápida de rangos térmicos aproximados
|Región / zona
|Máximas hoy (ºC)
|Comentario
|Norte atlántico
|24‑30
|Clima más fresco, con nubes y lluvias.
|Meseta norte
|28‑34
|Calor moderado, posibilidad de nubes y chubascos.
|Centro (incl. Madrid)
|32‑36
|Calor estival, menos extremo.
|Valle del Guadalquivir
|36‑40+
|Concentraciones de calor muy intenso.
|Mediterráneo oriental
|34‑40
|Calor intenso y noches tropicales.
|Canarias
|34‑40+
|Calor muy intenso y vientos en las islas orientales.
Cielos y precipitaciones: norte agitado, sur más tranquilo
La distribución de nubes y lluvias hoy se divide bastante según las regiones:
- En el noroeste peninsular, el frente genera cielos muy nubosos o cubiertos y lluvias en Galicia, con un riesgo moderado a alto durante el día en localidades como A Coruña y Pontevedra.
- En el Cantábrico y Asturias, se anticipan abundantes nubes, lluvias débiles y algún chubasco, especialmente en áreas montañosas.
- En el nordeste (Pirineo, interior de Aragón y Cataluña), la tarde se presentará con nubosidad en evolución y posibilidades de chubascos y tormentas, ocasionalmente intensos con granizo en montañas.
- En el resto de la Península y Baleares, dominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá nubes de evolución en el interior y escasa lluvia.
- En Canarias, se esperan intervalos de nubes en el norte de las islas occidentales, calima en altura y un día mayormente seco.
Los mapas de acumulación de precipitación evidencian un panorama con muy escasas lluvias en la mayor parte del país, y cantidades reducidas en el Pirineo, interior oriental y noroeste, con prácticamente nulas en grandes urbes del sur y del Mediterráneo.
Viento y avisos: atención en el oeste y Canarias
Respecto al viento, el sistema de hoy se alinea con la componente oeste:
- Viento suave a moderado del oeste en gran parte de la Península, un poco más fuerte en los litorales atlánticos y mediterráneos.
- Régimen de brisas en la costa mediterránea, que suaviza el calor diurno pero mantiene las noches tropicales.
- En Canarias, se prevé viento de componente norte moderado, con rachas fuertes en zonas expuestas y avisos por viento y calor extremo en islas como Gran Canaria y Tenerife.
Los organismos meteorológicos advierten sobre:
- Avisos naranjas y amarillos por temperaturas muy altas en partes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Mallorca y el valle del Ebro.
- Avisos por tormentas y posible granizo en áreas de Cataluña y Pirineo.
- Avisos rojos o naranjas en Canarias por calor que podría alcanzar o superar los 40 ºC y por viento fuerte.
Curiosidades meteorológicas del día
Para finalizar con un toque ligero:
- Estos primeros días de agosto muestran anomalías térmicas de +3 a +6 ºC respecto a la media en gran parte de la zona mediterránea y del Pirineo. Así que, aunque el calor parezca «normal», en realidad es un poco más elevado de lo usual.
- La combinación de noches tropicales, calima en altura y temperaturas cercanas a los 40 ºC convierte varias partes de España y Canarias en un pequeño experimento sobre resistencia al verano: es un buen momento para recordar que el aire acondicionado también necesita vacaciones… aunque no hoy.
- Las previsiones a medio plazo sugieren que, después de esta primera mitad de agosto, podríamos ver un patrón menos extremo y con mayor presencia de tormentas, especialmente en el este y en áreas montañosas. Entonces, si eres fanático de la fotografía de cielos, guarda la cámara: el espectáculo podría mejorar en pocos días.