Pronóstico del Tiempo en España para el lunes 3 de agosto de 2026

Para comenzar la jornada, dos datos rápidos: el calor sigue siendo protagonista en España, pero hoy ofrece un leve respiro en varias regiones, mientras las lluvias se enfocan principalmente en el noroeste y las zonas montañosas. Como encargado de meteorología, el mensaje de hoy es claro: menos extremos en comparación con los días previos, aunque el mapa de avisos sigue vibrante de color.

Sin embargo, no es momento de relajarse. En diversos puntos del interior y del Mediterráneo, las temperaturas máximas permanecerán por encima de lo habitual, brindando una sensación de “pleno agosto” en varias áreas del país.

Panorama general: frente por el norte y calor todavía presente

La primera semana de agosto comienza con la llegada de un frente por el noroeste que trae consigo cielos nublados en la mitad norte y cielos parcialmente nublados en el sur, mientras que en los archipiélagos el tiempo se mantiene más estable. Las previsiones de AEMET y otros servicios meteorológicos coinciden en lo siguiente:

Descenso de las temperaturas máximas en gran parte de la Península.

Ambiente aún más cálido de lo normal en la mayoría de regiones, sobre todo en el este peninsular y zonas mediterráneas.

en la mayoría de regiones, sobre todo en el este peninsular y zonas mediterráneas. Precipitaciones concentradas en Galicia , el Cantábrico y áreas montañosas del norte y este, con chubascos y tormentas puntuales.

, el Cantábrico y áreas montañosas del norte y este, con chubascos y tormentas puntuales. Avisos por calor extremo aún vigentes en varias ubicaciones del sur, el valle del Ebro y Canarias.

En conclusión: la situación es menos extrema que la ola de calor previa, pero seguimos en un modo «canicular» en gran parte del territorio.

Temperaturas: disminuyen, aunque siguen elevadas

Los modelos meteorológicos y análisis recientes sugieren una reducción de entre 2 y 5 ºC en las máximas en amplias zonas del norte, del centro, Andalucía y del interior mediterráneo. No obstante, muchas ciudades aún se mantienen en el rango de 33 a 40 ºC.

Algunos ejemplos de temperaturas para hoy:

Madrid : en torno a los 33 ºC de máxima tras una mañana nublada y una tarde despejada.

: en torno a los de máxima tras una mañana nublada y una tarde despejada. Sevilla : alrededor de 37 ºC .

: alrededor de . Córdoba : cerca de 34 ºC .

: cerca de . Murcia : alcanzando los 40 ºC , uno de los lugares más cálidos de la jornada.

: alcanzando los , uno de los lugares más cálidos de la jornada. Zaragoza y Lleida : máximas de 36 a 37 ºC , aún claramente superiores a la media.

y : máximas de , aún claramente superiores a la media. Valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir: podrían alcanzar los 40 a 42 ºC en ciertas áreas.

Las mínimas presentan escasas variaciones, con cambios de 1 a 2 grados, y las ya conocidas noches tropicales continúan en el litoral mediterráneo, el valle del Ebro, algunas zonas del sur y en Canarias, donde muchas áreas no bajan de 20 a 25 ºC.

Tabla rápida de rangos térmicos aproximados

Región / zona Máximas hoy (ºC) Comentario Norte atlántico 24‑30 Clima más fresco, con nubes y lluvias. Meseta norte 28‑34 Calor moderado, posibilidad de nubes y chubascos. Centro (incl. Madrid) 32‑36 Calor estival, menos extremo. Valle del Guadalquivir 36‑40+ Concentraciones de calor muy intenso. Mediterráneo oriental 34‑40 Calor intenso y noches tropicales. Canarias 34‑40+ Calor muy intenso y vientos en las islas orientales.

Cielos y precipitaciones: norte agitado, sur más tranquilo

La distribución de nubes y lluvias hoy se divide bastante según las regiones:

En el noroeste peninsular, el frente genera cielos muy nubosos o cubiertos y lluvias en Galicia , con un riesgo moderado a alto durante el día en localidades como A Coruña y Pontevedra .

peninsular, el frente genera y lluvias en , con un riesgo moderado a alto durante el día en localidades como y . En el Cantábrico y Asturias , se anticipan abundantes nubes, lluvias débiles y algún chubasco, especialmente en áreas montañosas.

y , se anticipan abundantes nubes, lluvias débiles y algún chubasco, especialmente en áreas montañosas. En el nordeste (Pirineo, interior de Aragón y Cataluña ), la tarde se presentará con nubosidad en evolución y posibilidades de chubascos y tormentas, ocasionalmente intensos con granizo en montañas.

(Pirineo, interior de y ), la tarde se presentará con nubosidad en evolución y posibilidades de chubascos y tormentas, ocasionalmente intensos con granizo en montañas. En el resto de la Península y Baleares , dominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá nubes de evolución en el interior y escasa lluvia.

y , dominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá nubes de evolución en el interior y escasa lluvia. En Canarias, se esperan intervalos de nubes en el norte de las islas occidentales, calima en altura y un día mayormente seco.

Los mapas de acumulación de precipitación evidencian un panorama con muy escasas lluvias en la mayor parte del país, y cantidades reducidas en el Pirineo, interior oriental y noroeste, con prácticamente nulas en grandes urbes del sur y del Mediterráneo.

Viento y avisos: atención en el oeste y Canarias

Respecto al viento, el sistema de hoy se alinea con la componente oeste:

Viento suave a moderado del oeste en gran parte de la Península, un poco más fuerte en los litorales atlánticos y mediterráneos.

Régimen de brisas en la costa mediterránea, que suaviza el calor diurno pero mantiene las noches tropicales.

En Canarias, se prevé viento de componente norte moderado, con rachas fuertes en zonas expuestas y avisos por viento y calor extremo en islas como Gran Canaria y Tenerife.

Los organismos meteorológicos advierten sobre:

Avisos naranjas y amarillos por temperaturas muy altas en partes de Andalucía , Castilla-La Mancha , Murcia , Mallorca y el valle del Ebro.

en partes de , , , y el valle del Ebro. Avisos por tormentas y posible granizo en áreas de Cataluña y Pirineo.

y Pirineo. Avisos rojos o naranjas en Canarias por calor que podría alcanzar o superar los 40 ºC y por viento fuerte.

Curiosidades meteorológicas del día

Para finalizar con un toque ligero: