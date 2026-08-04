Pronóstico del Tiempo en España para el martes 4 de agosto de 2026

El pronóstico del Tiempo en España para este martes trae un menú variado: calor persistente en casi todo el país, y un toque de tormentas y lluvias en el norte y nordeste. Un día típicamente veraniego, pero con la posibilidad de algunos chaparrones en zonas puntuales.

En Madrid, se vivirá un ambiente completamente estival: cielos despejados, sin lluvias y con el termómetro alcanzando los 33 ºC a última hora de la tarde, en un contexto de calor extendido en el interior peninsular. Un martes ideal para evitar el asfalto al mediodía y buscar un lugar a la sombra siempre que sea posible.

Panorama general: calor dominante y norte más fresco

El martes 4 de agosto muestra una clara separación en el clima, marcada entre el interior y el Mediterráneo por un lado, y la costa atlántica y cantábrica por otro:

Interior y este peninsular: temperaturas altas, cielos en general poco nublados y un ambiente típicamente veraniego.

Norte y costa atlántica: más nubes, temperaturas más suaves y posibilidad de lluvias en diferentes momentos del día.

Archipiélagos: calor en buena parte de Canarias y, en general, tiempo estable, aunque con algunas nubes en el lado norte.

Según la información proporcionada por la predicción AEMET para estos días, el calor se mantiene por encima de lo habitual en gran parte del territorio, con máximas que a menudo superan los 35 ºC, y que pueden llegar a ser incluso más elevadas en ciertos valles interiores. Durante el mes de agosto, por lo general, es poco común que llueva en el conjunto de España, destacándose jornadas secas y calurosas.

Temperaturas: calor en el interior, frescura en el norte

Las temperaturas serán el tema central del día:

En gran parte del centro y sur peninsular se alcanzan valores elevados, con muchos lugares superando los 35 ºC, y zonas del oeste y suroeste que podrían acercarse incluso a los 40 ºC según las proyecciones para este tramo de la semana.

En el interior este, valle del Ebro y litoral mediterráneo, las máximas se sitúan generalmente entre 35 y 40 ºC, con un ambiente claramente caluroso.

En el norte y la costa atlántica, como A Coruña, Bilbao o Donostia-San Sebastián, las temperaturas son más moderadas, oscilando entre los 22 y 28 ºC, con una sensación térmica más fresca gracias a las nubes y el viento.

Para dar una idea aproximada, a lo largo de agosto, en España se manejan valores medios de máximas en torno a 34 ºC y mínimas en torno a 21 ºC, predominando días secos y poquísima precipitación mensual. Este martes encaja perfectamente en este patrón: un día secó y caluroso en la mayor parte del país, excepto en el extremo norte y algunos puntos con tormentas.

En Madrid, se prevé una jornada de calor «típico de agosto»: una máxima cercana a los 33 ºC al mediodía, con un viento suave del suroeste y baja humedad en las horas centrales, lo que provoca una sensación de calor seco, algo más soportable en la sombra.

Nubes, lluvias y tormentas: Galicia y el nordeste, bajo la lupa

A pesar de que el calor es el protagonista, no todo será cielo despejado. Los modelos señalan una mayor actividad de lluvias y tormentas en el norte y nordeste:

En Galicia , se anticipan cielos cubiertos con lluvias moderadas, especialmente en el noroeste, donde el ambiente será más fresco y los acumulados de precipitación serán significativos a lo largo del día.

, se anticipan cielos cubiertos con lluvias moderadas, especialmente en el noroeste, donde el ambiente será más fresco y los acumulados de precipitación serán significativos a lo largo del día. En el Cantábrico y en la alta cuenca del Ebro, se esperan abundantes nubes, brumas y la posibilidad de chubascos o tormentas por la tarde, relacionadas con nubosidad en evolución en el interior.

En las provincias de Barcelona, Girona y Lleida, se ha emitido un aviso amarillo por lluvias y tormentas a partir de la tarde, con acumulados de hasta 20 mm en una sóla hora y chubascos acompañados de actividad eléctrica.

La proyección del modelo europeo para estos días, a partir del 3 de agosto, muestra que las precipitaciones más relevantes se concentran en Galicia, la cornisa cantábrica, los Pirineos y zonas del nordeste, mientras que el centro, sur y sureste siguen con cantidades muy escasas, a menudo por debajo de 1 mm. En otras palabras, si buscas lluvias hoy, será mejor mirar hacia el norte.

En regiones del centro peninsular, los sistemas montañosos y ambas mesetas ven cómo la entrada de aire frío en altura fomenta la formación de nubosidad en evolución durante la tarde, con la posibilidad de tormentas localmente intensas, especialmente en áreas del sistema Central, Ibérico y alrededores del valle del Ebro. Estos eventos son más aislados, pero pueden venir acompañados de ráfagas de viento fuertes y granizo en algunos focos.

Islas: calor moderado y nubes en el norte

En Canarias, el martes se presenta bastante estable: intervalos de nubes en la cara norte de las islas más occidentales y cielos despejados en el resto, con algo de calima en altura, sobre todo hacia el sur. Las temperaturas se mantienen elevadas para la temporada, con máximas que superan con facilidad los 28 ºC en muchos puntos del archipiélago.

En Baleares, los modelos prevén un ambiente caluroso, con temperaturas superiores a la media y algunas nubes bajas o bancos de niebla matutinos, aunque con escasas probabilidades de lluvia en este inicio de agosto.

Tabla rápida: contraste norte–sur

Para ofrecer una visión rápida del pronóstico del Tiempo en España este martes, aquí una comparación simplificada:

Zona Temperatura máxima aprox. Fenómeno dominante Apunte práctico Galicia y Cantábrico 22–28 ºC lluvias, chubascos, nubes bajas Llevar paraguas y algo de abrigo ligero es recomendable Interior peninsular 35–38 ºC, con picos algo mayores Cielo poco nuboso, calor intenso Es mejor evitar actividades al sol durante las horas centrales Litoral mediterráneo y valle del Ebro 35–40 ºC Ambiente muy caluroso, tormentas localizadas Ideal para ir a la playa, pero cuidado con los avisos de tormentas vespertinas Canarias >28 ºC Intervalos nubosos en el norte, calima ligera Calor persistente, ambiente generalmente estable

Curiosidades meteorológicas del día