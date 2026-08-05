Pronóstico del Tiempo en España para el miércoles 5 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo en España para hoy presenta un ambiente típico de verano: calor intenso abarca la mayor parte del territorio, con un ligero descenso de temperatura y mayor humedad en la zona del Cantábrico. Además, en el este se prevén algunas tormentas juguetonas.

Si hoy tienes planes al aire libre, recuerda llevar crema solar, una botella de agua y mantener la vista en el cielo en el noreste. Por la tarde, las condiciones atmosféricas se animan, con nubes de evolución y chaparrones locales que pueden llegar a sorprender.

Panorama general: calor, contrastes y un toque de inestabilidad

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología y otros servicios indica que este miércoles los cielos estarán poco nubosos o despejados en gran parte de la Península y Baleares, con un ambiente caluroso predominando en el interior y el sur. Sin embargo, en el norte de Galicia y el área cantábrica, la situación cambia drásticamente: cielos nubosos o cubiertos con lloviznas o lluvias débiles que aparecerán a lo largo del día.

Durante la tarde, el tercio oriental peninsular y las zonas montañosas del centro y noreste verán el crecimiento de nubes de evolución, causando chubascos y tormentas locales que en algunos casos pueden resultar intensas, especialmente en el este de Aragón y las cercanías del valle del Ebro. En general, las temperaturas superan lo habitual, aunque se alejan de los extremos alcanzados durante la reciente ola de calor. Se espera que las máximas no excedan los 40 °C, aunque se mantendrán altas en diversas comarcas.

En Canarias, el flujo de vientos alisios continúa, con intervalos fuertes en las islas más montañosas, un ambiente seco en las medianías y algunas nubes bajas en la costa norte.

Termómetros: dónde aprieta más el calor hoy

Aquí tienes algunos valores de máximas previstas y rangos de temperatura para hoy en distintos lugares significativos:

Madrid : cielo predominantemente despejado, con una máxima de 37 °C y mínima alrededor de 18 °C, generando un ambiente seco y calor intenso durante las horas centrales del día.

: cielo predominantemente despejado, con una máxima de y mínima alrededor de 18 °C, generando un ambiente seco y calor intenso durante las horas centrales del día. Valencia ( España ): máxima de 32 °C , mínima de 25 °C, jornada despejada con una brisa suave y humedad elevada, sin precipitaciones en el horizonte.

( ): máxima de , mínima de 25 °C, jornada con una brisa suave y humedad elevada, sin precipitaciones en el horizonte. Zaragoza : calor notable, con temperaturas en torno a los 36–37 °C , con nubes de evolución en la tarde y riesgo de chubascos muy aislados hacia el final del día.

: calor notable, con temperaturas en torno a los , con nubes de evolución en la tarde y riesgo de chubascos muy aislados hacia el final del día. Andalucía (interior): cielos poco nubosos o despejados, máximas alrededor de 37 °C y mínimas en torno a los 17 °C. Vientos flojos de componente oeste se intensifican ligeramente en la costa.

(interior): cielos poco nubosos o despejados, máximas alrededor de y mínimas en torno a los 17 °C. Vientos flojos de componente oeste se intensifican ligeramente en la costa. Cataluña : cielo despejado por la mañana, con nubes de evolución en la tarde en la parte sur y los Pirineos, donde se prevén máximas que alcanzarán 37 °C en lugares como Lleida y el Ampurdán.

: cielo despejado por la mañana, con nubes de evolución en la tarde en la parte sur y los Pirineos, donde se prevén máximas que alcanzarán en lugares como y el Ampurdán. Asturias : día más fresco, con cielos nubosos , lluvias y lloviznas más frecuentes por la tarde. Las temperaturas fluctuarán entre 16 y 25 °C, con un viento del norte flojo en el interior.

: día más fresco, con cielos , lluvias y lloviznas más frecuentes por la tarde. Las temperaturas fluctuarán entre 16 y 25 °C, con un viento del norte flojo en el interior. Cantábrico oriental ( Santander , San Sebastián , alrededores): cielos muy nubosos, riesgo moderado de precipitaciones y temperaturas topadas en el entorno de los 23 °C.

, , alrededores): cielos muy nubosos, riesgo moderado de precipitaciones y temperaturas topadas en el entorno de los 23 °C. Galicia norte: abundante nubosidad, ambiente más fresco y posibilidades de lluvias débiles, mientras que en el interior y el sur gallego las temperaturas ascienden y los cielos se despejan.

norte: abundante nubosidad, ambiente más fresco y posibilidades de lluvias débiles, mientras que en el interior y el sur gallego las temperaturas ascienden y los cielos se despejan. Ceuta y Melilla : tiempo estable, con máximas entre 27 y 30 °C, vientos del oeste moderados y ausencia de precipitaciones relevantes.

y : tiempo estable, con máximas entre 27 y 30 °C, vientos del oeste moderados y ausencia de precipitaciones relevantes. Santa Cruz de Tenerife (España): combinación de nubes y claros, máxima cercana a 29 °C, con alisio moderado que proporciona una sensación agradable frente al calor peninsular.

Para resumir la información de un vistazo:

Zona / ciudad Cielo dominante Máxima aprox. Fenómeno destacado Madrid Despejado 37 °C Calor seco, tarde muy calurosa Valencia Despejado 32 °C Humedad alta, brisa suave Zaragoza Nubes y claros 36–37 °C Tormentas aisladas tarde/noche Sevilla / valle Guadalquivir Despejado 36–37 °C Calor persistente A Coruña Muy nuboso ~21 °C Riesgo bajo de lluvias débiles Santander Muy nuboso ~23 °C Precipitaciones ocasionales Oviedo Cubierto ≤21–25 °C Alta humedad, lloviznas Santa Cruz de Tenerife Nubes y claros ~29 °C Alisio con intervalos fuertes

Por franjas: interior abrasando, norte respirando, este con tormentas

En el interior peninsular, abarcando la Meseta Norte y Sur, el valle del Guadalquivir y gran parte de Extremadura, la jornada mantendrá calor firme, con máximas entre 33 y 37 °C y cielos mayormente despejados. Los modelos meteorológicos apuntan a un ligero ascenso en las temperaturas del interior oeste y centro respecto a días anteriores, tras un descenso reciente debido al final de la ola de calor.

En contraposición, el Cantábrico y el norte de Galicia disfrutarán de un clima más fresco: allí, las temperaturas descenderán entre 3 y 5 °C comparadas con días anteriores, oscilando entre 20 y 24 °C, con ambiente más húmedo, acompañado de lluvias débiles y abundante nubosidad.

En el este peninsular, especialmente en el noreste, la clave son las nubes de evolución y las posibles tormentas vespertinas. Se anticipan:

Chubascos intensos y tormentas en el este de Teruel y regiones del sistema Ibérico.

y regiones del sistema Ibérico. Posible aparición de granizo en algunos núcleos convectivos, de acuerdo con los avisos regionales.

Algo de nubosidad baja matinal en el valle del Ebro y el litoral mediterráneo, que irá despejando antes de que se active la convección por la tarde.

Para quienes pasan sus vacaciones en la costa, hay buenas noticias: la mayoría de los tramos del litoral mediterráneo tendrán un clima estable, lleno de sol, con brisa y mar tranquilo, aunque siempre hay que estar alerta ante posibles tormentas localizadas tierra adentro.

Viento y sensaciones: alisio en Canarias y poniente moderado en el sur

En Canarias, el alisio sopla con intervalos fuertes, sobre todo en zonas de montaña expuestas, manteniendo el régimen habitual de nubes bajas en el norte y un ambiente más seco y soleado en el sur. Esto ayuda a moderar el calor, con máximas que se sitúan entre los 28 y 34 °C, dependiendo de la isla y la altitud.

En el sur peninsular, predominan vientos suaves de componente oeste, el clásico poniente que aporta algo de frescura a la costa, aunque el interior seguirá siendo cálido. En el litoral, las brisas pueden intensificarse de forma moderada durante la tarde, proporcionando un alivio en playas de Cádiz, Huelva o Málaga, aunque el sol continúa siendo el protagonista.

Curiosidades meteorológicas del día (sin animales, pero con carácter)

Para terminar con un apunte curioso sobre el tiempo: