Díaz Ayuso: el 88% de las medidas urgentes para la Sierra Oeste ya están en marcha o finalizadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido la reunión de seguimiento de las actuaciones para la reconstrucción de la Sierra Oeste, donde ha avanzado que los incendios forestales se encuentran ya controlados y en fase de extinción y ha destacado que ya están en marcha o finalizadas más del 88% de las 43 medidas urgentes aprobadas por el Gobierno regional para recuperar los 17 municipios afectados.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha resaltado el trabajo de todos los regidores de la zona, que son “personas comprometidas con gran vocación de servicio público, que no han dejado sus pueblos en ningún momento y que están aquí pasando el mes, recordando lo importante que es seguir viniendo a la Sierra Oeste y no olvidar a sus pueblos”.

“Ahora más que nunca hace falta que quienes tienen una casita, una segunda residencia, vuelvan al pueblo, a acompañar al comercio local, a sus gentes, mientras desde las distintas administraciones vamos poniendo en marcha todo lo que está a nuestro alcance para que, cuanto antes, estos pueblos sigan con vida y todo se arregle”, ha asegurado Díaz Ayuso, quien también ha transmitido su agradecimiento a todos los cuerpos que han estado trabajando y a los vecinos, “que han sido un ejemplo para todos”.

Este porcentaje de ejecución demuestra el compromiso del Gobierno regional de iniciar la reconstrucción de esta zona incluso antes de que quedaran extinguidos los fuegos. Con ese objetivo, el Gobierno que preside Díaz Ayuso fue activando de manera progresiva distintas iniciativas para que la recuperación de estas poblaciones comenzara desde el primer momento, sin esperar al fin de la emergencia.

Así, la Comunidad de Madrid ha elaborado un informe preliminar de daños para priorizar las actuaciones de reconstrucción, que cifra en 26.860 las hectáreas afectadas, de las cuales 4.920 son de monte de utilidad pública. Asimismo, refleja que hay 154 viviendas dañadas, de las que al menos 76 presentan daños estructurales o se encuentran en estado de ruina.

El balance incluye también 57 explotaciones ganaderas afectadas, así como daños en 26 naves industriales, diez instalaciones de ocio y restauración, 25 deportivas y tres infraestructuras municipales.

Atención a los afectados y ayudas al sector primario

En cuanto a la asistencia a los afectados, los Puntos de Atención Tras los Incendios (PATI) habilitados por la Comunidad de Madrid han prestado servicio a 1.328 vecinos. De ellos, 886 han solicitado información y 442 apoyo psicológico. Asimismo, el Gobierno regional ha facilitado alojamiento en hoteles a 416 personas que han perdido sus viviendas o carecen de una alternativa habitacional. En la actualidad, permanecen hospedadas 78, distribuidas en 32 unidades familiares, entre las que hay 18 menores y 23 animales de compañía.

Igualmente, con el objetivo de apoyar al sector primario, ha destinado con carácter urgente un millón de euros para reparar las 101 infraestructuras ganaderas dañadas y ha distribuido ya cerca de 497.000 kilos de forraje.

20 millones para limpiar y reconstruir los municipios

El Ejecutivo autonómico también ha intensificado las labores de limpieza y de recuperación de los municipios afectados mediante una inversión urgente de 20 millones de euros procedentes del Fondo de Reserva del Programa de Inversión Regional (PIR). Hasta el momento, se han retirado 834 metros cúbicos de enseres y escombros -equivalente a 139 contenedores- y 1.931 de residuos vegetales equivalente a 332 contenedores-. En estos trabajos participan 19 profesionales con el apoyo de 20 vehículos y maquinaria especializada, además de haberse instalado 84 contenedores y ejecutado actuaciones como la reposición de cubos de basura, la retirada de árboles inestables y de coches calcinados.

En materia de movilidad, ya se han inspeccionado 200 kilómetros de la red viaria afectada y ha comenzado a funcionar un servicio de vehículos compartidos para facilitar los desplazamientos de aquellos que perdieron sus coches como consecuencia del incendio.

Asistencia jurídica y laboral gratuita

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un servicio gratuito de orientación jurídica en San Lorenzo de El Escorial y en Navalcarnero, que ya ha atendido a 87 personas, además de uno de asesoramiento laboral y en materia de Seguridad Social, con 282 consultas resueltas hasta la fecha.

También ha activado medidas destinadas a promover la recuperación económica de la zona, entre ellas ayudas de hasta 10.000 euros para empresas y autónomos, dotadas con una inversión de 15 millones de euros, así como una línea de avales gratuitos. A ello se suman bonificaciones fiscales del 100% para la adquisición de vehículos e inmuebles que sustituyan a los dañados por el incendio y descuentos del 80% en las tarifas de Canal de Isabel II para agricultores, ganaderos y vecinos afectados.