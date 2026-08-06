Pronóstico del Tiempo en España, este jueves 6 de agosto de 2026

El tiempo en España para hoy se presenta con una mezcla de calor, tormentas y algo de granizo en regiones del norte y nordeste, mientras que el sur continúa actuando como la “plancha” oficial del país. Predominará un clima muy caluroso, con noches tropicales en varios puntos, todo ello en un escenario de nubes bastante variable.

La palabra que define esta jornada es inestabilidad en el norte y nordeste, mientras que el resto disfrutará de un calor casi generalizado. Si tienes pensado salir al aire libre, es aconsejable observar más el cielo de lo habitual y no confiar en el sol de la mañana en gran parte del interior y del nordeste.

Panorama general en España

De acuerdo con la AEMET y otros servicios meteorológicos, este jueves la cercanía de una masa de aire frío activa tormentas en la mitad norte, el nordeste y en las sierras del sudeste, donde existe la posibilidad de granizo y chaparrones muy intensos. Al mismo tiempo, el interior y el suroeste peninsular mantendrán temperaturas muy altas, superando en muchos casos los 35 °C y acercándose a los 40 °C.

Puntos importantes para el día:

Norte y nordeste peninsular: más nubes, lluvias y tormentas, algunas de ellas fuertes y con granizo.

más nubes, lluvias y tormentas, algunas de ellas fuertes y con granizo. Centro e interior peninsular: notable calor, con algo de nubosidad en evolución y riesgo de chubascos vespertinos en varias áreas.

notable calor, con algo de nubosidad en evolución y riesgo de chubascos vespertinos en varias áreas. Sur y suroeste: cielos despejados, calor intenso y ausencia total de lluvia.

cielos despejados, calor intenso y ausencia total de lluvia. Litoral mediterráneo y Baleares: ambiente bochornoso, riesgo de chubascos o tormentas en zonas del litoral oriental y en las islas.

ambiente bochornoso, riesgo de chubascos o tormentas en zonas del litoral oriental y en las islas. Canarias: intervalos nubosos en el norte de las islas principales, pocos nublados en el resto y calor elevado.

La AEMET y otros medios califican este día como una mezcla de temperaturas altas e inestabilidades en el norte, con tormentas intensas en el nordeste, el oeste pirenaico y las sierras del sudeste. En contraste, el sur permanecerá estable y caluroso.

Madrid y el centro peninsular: calor y alguna sorpresa vespertina

En Madrid, el termómetro oscilará entre unos 23 °C de mínima y 36‑37 °C de máxima, con cielos poco nubosos o despejados durante buena parte del día. El calor se hará especialmente notar a primeras horas de la tarde.

Mañana: cielo despejado o ligeramente nublado, con calor que subirá rápidamente desde los 23 °C hasta cerca de los 30 °C.

Tarde: máxima alrededor de 36 °C entre las 16:00 y las 17:00, con aumento de nubosidad y probabilidad de chubascos hacia el final de la tarde.

hacia el final de la tarde. Noche: tendencia a estabilizarse, aunque la sensación de calor permanecerá, superando los 19‑20 °C.

En provincias cercanas del centro como Ávila, se anticipan máximas alrededor de 31 °C y un bajo riesgo de precipitación hacia la tarde. En el resto del centro peninsular, se repetirá la tónica: calor intenso, nubosidad y algún chubasco o tormenta aislada, especialmente en zonas de sierra y sistemas montañosos.

Norte peninsular: nubes, lluvia y clima más fresco

En el norte, la jornada se caracterizará por nubosidad y lluvias débiles o moderadas, a ratos más intensas en áreas montañosas. La llegada de aire frío propiciará cielos cubiertos y precipitaciones al norte.

Algunos ejemplos de ciudades:

Bilbao (España): 26 °C de máxima y 18 °C de mínima, cielo muy nublado con escasa lluvia, viento del nordeste y probabilidad de precipitación cercana al 100 %.

26 °C de máxima y 18 °C de mínima, cielo muy nublado con escasa lluvia, viento del nordeste y probabilidad de precipitación cercana al 100 %. A Coruña (España): 27 °C de máxima y 19 °C de mínima, un panorama más estable con cielo despejado y sin lluvia.

En la franja cantábrica se anticipa:

Brumas y nubes bajas por la mañana que irán despejándose por la tarde.

Temperaturas suaves en la costa, siendo algo más altas en el interior, aunque alejadas de los extremos del sur.

Las máximas en Galicia y Cantábrico tienden a estar algo más bajas que en días anteriores, especialmente en los litorales.

Nordeste y Cataluña: festival de tormentas

El interior de Catalunya (España) será protagonista hoy con un auténtico “festival” de tormentas. Toda la comunidad, a excepción del Baix Empordà, se encuentra en alerta por tormentas localmente muy intensas, granizadas y rachas de viento fuertes.

Lo que se espera:

Mañana: un sol engañoso, con algún chubasco o trueno local entre las comarcas de Lleida (España) y Tarragona (España) .

y . Mediodía y tarde: crecimiento acelerado de nubes de evolución y tormentas intensas en Pirineo, Prepirineo, interior y Catalunya Central (España) , con trombas de agua y riesgo de granizo.

, con trombas de agua y riesgo de granizo. Costa: las lluvias llegarán a la franja de Barcelona (España) algo atenuadas, aunque con alta probabilidad de que terminen lloviendo en la capital catalana.

Respecto a las temperaturas, se prevé:

Un ligero descenso de las máximas, con valores alrededor de 30‑35 °C según las áreas.

Una sensación de refrescada allí donde escampe con fuerza la lluvia, aunque en la costa el bochorno aumentará debido a la humedad.

Para Barcelona (España), otros servicios anticipan máximas cercanas a 30‑32 °C y mínimas alrededor de 25 °C, con ambiente húmedo y viento suave, sin descartar episodios de precipitación a lo largo del día.

Sur y suroeste: sol a plomo y calor extremo

El sur peninsular mantiene hoy su guion habitual: **cielos muy despejados y *temperaturas extremas***. Las provincias andaluzas y extremeñas experimentarán un rápido ascenso del termómetro desde temprano, con máximas que se acercarán o superarán los 38‑39 °C en diversas áreas.

Algunas referencias:

Sevilla (España): alrededor de 37‑38 °C de máxima y unos 23 °C de mínima, cielo despejado y viento ligero del suroeste.

alrededor de 37‑38 °C de máxima y unos 23 °C de mínima, cielo despejado y viento ligero del suroeste. Córdoba (España): máximas cercanas a los 39 °C por la tarde, mínimas en torno a 22 °C, con un ambiente muy seco y escaso viento.

máximas cercanas a los 39 °C por la tarde, mínimas en torno a 22 °C, con un ambiente muy seco y escaso viento. Ceuta (España): 33 °C de máxima y 24 °C de mínima, cielo despejado, viento del oeste y sin lluvia.

En estas regiones:

No se esperan precipitaciones; el principal riesgo es el calor intenso y las noches que superan los 25 °C en algunos lugares, lo cual resulta en auténticas noches tropicales.

y las noches que superan los 25 °C en algunos lugares, lo cual resulta en auténticas noches tropicales. Se aconseja una hidratación constante y evitar exponerse prolongadamente en las horas centrales, aunque una sombrilla no hace milagros ante los 39 °C.

Litoral mediterráneo y Baleares: bochorno y nubosidad variable

El litoral mediterráneo se presenta con un panorama bastante variable, combinando nubes, claros y riesgo de chubascos o tormentas en algunos tramos, especialmente en el este peninsular.

En Valencia (España) y sus alrededores:

Máxima cercana a 31 °C y mínima de 25 °C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 36 °C.

Madrugada con cielos nubosos, que disminuirán en las primeras horas, y luego cielos poco nubosos durante gran parte del día, aunque la nubosidad aumentará nuevamente hacia la tarde.

No se descartan tormentas a lo largo del día, aunque el escenario principal es de variabilidad sin episodios muy organizados.

En Palma (España) y Baleares:

Máximas cercanas a 33 °C y mínimas alrededor de 25 °C, con intervalos nubosos y posibilidad de lluvia escasa o chubascos aislados.

Ambiente bochornoso, con noches tropicales por encima de 25 °C en algunas áreas.

En la franja mediterránea, esa mezcla de mar cálido, aire húmedo y nubes altas produce la clásica sensación de “sauna costera”, incluso si la lluvia no termina cayendo de forma generalizada.

Canarias: calor alto y pocas lluvias

En el archipiélago de Canarias (España) se pronostica:

Intervalos de nubes bajas en el norte de las islas, particularmente en Las Palmas de Gran Canaria (España) , con máximas cerca de 27 °C y mínimas alrededor de 23 °C, sin precipitación.

, con máximas cerca de 27 °C y mínimas alrededor de 23 °C, sin precipitación. Cielos poco nubosos en el resto, ambiente seco y temperaturas que siguen en niveles elevados, con valores que podrían sobrepasar los 35 °C en diversas áreas del archipiélago según la tendencia general de la semana.

El viento soplará del norte, moderado en las zonas expuestas, lo que proporciona algo de alivio al calor, aunque no impide que el interior y la vertiente sur sigan estando calurosos.

Curiosidades meteorológicas del día