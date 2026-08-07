El horno ibérico alcanza de nuevo máximos y el domingo se anticipa un domo de calor

El horno ibérico alcanza de nuevo máximos justo a medida que el calendario se adentra en la etapa más intensa del verano y el mercurio, lejos de ceder, vuelve a apretar. La Aemet ha activado avisos amarillos y naranjas en gran parte del territorio nacional, destacando las máximas muy altas en diversas zonas del interior, el valle del Guadalquivir y la costa mediterránea.

La previsión para este fin de semana señala un progresivo aumento de las temperaturas, con una especial intensidad desde el sábado y una posible llegada de un domo de calor el domingo, un patrón atmosférico que atrapa el aire caliente y propicia varios días de calor extremo. Según la BBC, este fenómeno actúa como una especie de “tapadera” que dificulta la entrada de aire más fresco, consolidando así la ola de calor en la Península.

Qué espera la atmósfera este fin de semana

Los pronósticos y modelos mencionados por diferentes medios anticipan un incremento generalizado de las temperaturas desde el viernes, con valores que superarán con facilidad los 34-36 grados en amplias zonas del sur, sureste, nordeste y Baleares. En áreas específicas, como el valle del Guadalquivir, se podrían registrar temperaturas de 37-38 grados e incluso más en las horas centrales del día.

El domingo se perfila como la jornada más crítica del fin de semana. Según las previsiones meteorológicas emitidas, las temperaturas seguirán aumentando y en muchos puntos del interior peninsular se establecerán niveles claramente veraniegos, superando los 35 grados en gran parte del centro, el valle del Ebro, Andalucía y Baleares. EFE también señala que en situaciones más extremas, las temperaturas podrían acercarse o incluso superar los 40 grados en zonas del Guadalquivir y del Guadiana, especialmente si la dorsal cálida se intensifica.

Sábado : notable aumento de las temperaturas máximas en el interior y el sur.

: notable aumento de las temperaturas máximas en el interior y el sur. Domingo : jornada potencialmente más calurosa del fin de semana.

: jornada potencialmente más calurosa del fin de semana. Inicio de la próxima semana: continuidad del calor y nuevo ascenso en algunas áreas.

Los avisos de la Aemet, en modo vigilancia

La Aemet mantiene avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas en diversas comunidades, prestando especial atención a Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y La Rioja, donde se ha establecido el nivel amarillo en algunas de las previsiones consultadas. En episodios recientes, la agencia también ha elevado los niveles de aviso en Andalucía, Extremadura o la Comunidad Valenciana cuando las máximas alcanzaban o superaban la barrera de los 40 grados.

Vale la pena recordar que el aviso amarillo implica un riesgo bajo, aunque no nulo, mientras que el naranja señala un peligro meteorológico importante, recomendando limitar actividades innecesarias al aire libre. En términos coloquiales: si la acera parece una plancha, no se trata de una simple percepción; es física básica con un claro deseo de sauna.

Qué es un domo de calor y por qué preocupa tanto

Un domo de calor es una configuración atmosférica en la que una masa de aire extremadamente cálido queda atrapada bajo una dorsal de alta presión. Esta “cúpula” bloquea el movimiento del aire, disminuye la ventilación y permite que el calor se acumule día tras día, especialmente cuando el cielo se mantiene estable y la radiación solar entra sin apenas obstáculos.

La diferencia con un episodio caluroso ordinario radica en su persistencia y extensión territorial. La BBC señala que estos sistemas pueden intensificar y alargar las olas de calor, registrándose temperaturas extremas tanto de día como de noche. Es relevante, ya que el cuerpo humano tiene más dificultades para recuperarse cuando las temperaturas mínimas no descienden de manera adecuada; de hecho, en recientes episodios, medios como EFE han descrito noches tropicales e incluso tórridas en grandes ciudades y valles del sur.

Zonas más expuestas y señales a vigilar

Las áreas que tienden a padecer más en estos episodios son las depresiones del interior y los grandes valles fluviales, donde el aire cálido se estanca con facilidad. También se observan incrementos significativos en el nordeste, Baleares y algunas áreas de la costa mediterránea, sobre todo cuando el viento no refresca y la humedad complica la percepción del calor.

Para una mejor orientación, aquí se presenta el patrón más probable para los próximos días:

Zona Escenario más probable Valle del Guadalquivir Máximas muy elevadas, con picos cercanos o superiores a 40 grados Centro peninsular Ascenso sostenido, con calor intenso el domingo Valle del Ebro Aumento notable y posible refuerzo a principios de semana Baleares y litoral mediterráneo Temperaturas elevadas y noches menos frescas

Lo que puede pasar la próxima semana

La señal más recurrente en los pronósticos es que el calor no se limitará al fin de semana. Varias fuentes indican que el inicio de la próxima semana podría traer nuevos aumentos en gran parte del país, especialmente si la masa cálida se expande sobre la Península. En otras palabras: el domingo podría no ser el final del nerviosismo, sino el comienzo de un nuevo tramo calurosamente pesado en agosto.

Además, la literatura meteorológica contemporánea sugiere que estos patrones pueden aparecer con mayor frecuencia o resultar más persistentes en veranos ya de por sí muy cálidos. Esto no significa que cada episodio sea idéntico, pero sí que las oportunidades de alivio se reducen cuando la atmósfera adopta el “modo tapa de olla”.

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