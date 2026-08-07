Pronóstico del Tiempo en España este viernes 7 de agosto de 2026

La ola de calor se mantiene firme en España, y este viernes se presenta una combinación poco amable de sol, calor y algún que otro sobresalto en forma de tormenta aislada. Mientras tanto, gran parte del país disfrutará de cielos despejados o con escasas nubes, aunque el termómetro seguirá en su modo veraniego, a lo grande.

En el centro y sur del país, la jornada pedirá buscar la sombra en vez de realizar heroicos planes al sol. Además, en la costa mediterránea, hay posibilidades de algún chubasco breve, especialmente en Cataluña y las zonas montañosas del este peninsular.

Panorama general

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene un aviso especial por ola de calor y anticipa un día bastante estable en la mayor parte del país. RTVE respalda esta previsión: los cielos despejados dominarán, con nubes de desarrollo en la parte oriental peninsular y algunas brumas en Galicia y el Cantábrico occidental.

Las temperaturas seguirán en niveles muy altos en amplias áreas del interior y el sur, con valores superando los 35 grados en varios sitios, y pueden alcanzar hasta cerca de los 40 en ciertas regiones del sur y el nordeste. En otras palabras, si el verano quisiera hacer ruido, hoy tendría la justificación perfecta.

España por zonas

Zona Situación esperada Temperaturas Norte y noroeste Cielos más nublados al inicio, pero con tendencia a despejarse Relativamente fresco en comparación con el resto Interior peninsular Predominio del sol y ambiente muy caluroso Máximas elevadas, con valores alrededor de 37-39 grados en diversas capitales Mediterráneo Mayor inestabilidad local, posibilidad de chubascos débiles Calor intenso y sensación bochornosa Canarias Cielos predominantemente poco nubosos y viento más significativo Temperaturas suaves para esta época

En Andalucía, el día se vislumbra con cielos poco nublados o despejados y calor considerable, destacando temperaturas muy altas en el interior. En el noroeste, A Coruña alcanzará los 26 grados de máxima, con escasa nubosidad y sin lluvia, una rareza que hoy se muestra como un verdadero lujo.

Por otro lado, en el área del Mediterráneo, Barcelona podría ver intervalos nubosos y alguna precipitación débil, con una probabilidad de lluvia por encima de la habitual en estas fechas. En València, por el contrario, se espera un día más tranquilo, con cielos despejados y temperaturas elevadas.

Capitales destacadas

Madrid : máxima de 37-38 grados y mínima de 23-24 , con cielo despejado y sin previsión de lluvia.

: máxima de y mínima de , con cielo despejado y sin previsión de lluvia. Zaragoza : alrededor de 39 grados de máxima, con intervalos de nubes y escasa probabilidad de precipitación.

: alrededor de de máxima, con intervalos de nubes y escasa probabilidad de precipitación. Sevilla : máximas de 39 grados y entorno muy seco.

: máximas de y entorno muy seco. Bilbao : máxima de 29 grados , con cielo despejado y sin lluvia.

: máxima de , con cielo despejado y sin lluvia. Palma : cerca de 34 grados , con intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvia.

: cerca de , con intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvia. Las Palmas de Gran Canaria: máxima de 28 grados y tiempo más moderado.

Madrid, al detalle

En Madrid, el pronóstico señala un día claramente caluroso, seco y con sol casi garantizado. La temperatura máxima oscilará entre 37 y 38,9 grados según las fuentes consultadas, con humedad baja a media y viento suave o moderado.

Por la mañana no se anticipan lluvias y la nubosidad será mínima. A medida que avance la tarde, el calor seguirá apretando sin compasión, así que el plan más sensato se vuelve evidente: agua, sombra y paciencia, en ese orden.

Lo que hay que vigilar

Tormentas aisladas en los Pirineos y el sistema Ibérico, con rachas intensas de viento en algunas áreas.

Chubascos débiles en zonas del litoral y del interior del este mediterráneo.

Calor extremo en la mitad sur y el nordeste, donde las temperaturas pueden alcanzar hasta cerca de 40 grados.

Brumas o nubes bajas en Galicia y el Cantábrico occidental, especialmente durante las primeras horas del día.

La evolución de la semana también sugiere que el calor seguirá por encima de lo normal en los primeros días de agosto, con chances de más tormentas en la mitad oriental en los próximos días. Vamos, que agosto continúa fiel a su afición predilecta: forzar el aire acondicionado a trabajar duro.